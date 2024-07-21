購買平板電腦是為了生產力？用家表示：小屏做高性能才是最理想

這幾天，同事拿來了iPad mini6，我上手試玩了一會，單手可握的小巧機身，流暢細膩的原神畫面，體驗非常好。同事平常還會用mini 6看漫畫，體驗很棒。唯一吐槽的是，屏幕是60Hz，邊框在視覺上略寬。



為什麼主流的國產廠商不做高性能小平板呢？

現在廠商的平板尺寸越做越大，基本在10英寸以上，甚至達到了13英寸，而小尺寸的平板基本是低性能低價格。唯一在做性能平板的只剩下了聯想小新，但是更新不及時，依舊是驍龍8+的處理器。

最理想的平板電腦，應該是這樣：

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今天和大家談一談我對小平板的理解以及平板到底應該怎麼做。

1、生產力，為了賣出去編造的美好

無一例外，廠商在宣傳平板上的方向是這是一個可以兼顧手機娛樂、替代PC的的二合一神器，你可以在平板上完成你的工作，還可以進行非常有創意的寫寫畫畫。不過，你要額外購買鍵盤和手寫筆。

可惜這些，只是廠商為了賣出去平板，為你量身定製的虛假美好。其核心原因就是平板既不能替代手機和平板，也不會提高你的生產力，平板是一個很雞肋的存在。而買一件雞肋甚至只有娛樂屬性的東西，很多普通的消費者是拒絕的。

比如說，小時候的小霸王學習機。如果他叫遊戲機，家長會給買嗎？阻力很大。商家把美好包裝給家長，家長才願意掏錢買。

同樣，現在的平板越做越大，同樣也是為了抵消平板無用的心態，心安理得的去下單購買。因為屏幕越大，越接近辦公和創作的需求。

2、屏幕越大性能越好，用着越難受

大平板為什麼要性能？也有很多廠商宣傳玩《原神》、《吃雞》，但是我的大拇指夠不到按鍵，又厚又重，遊戲體驗很差，也就能放到桌面上玩棋牌類的遊戲。而且畫面被拉大以後，畫質會很差。

因此。我認為大屏用高性能是一種浪費，很多人買平板最重要的實用場景就是看視頻。比如說大學生要去圖書館看考研視頻，帶筆記太重，續航也不好。平板輕，續航好，很適合做筆記學習。

但是，這些場景並不需要高性能，完全沒必要上旗艦晶片。

3、大屏做中端性能，小屏做高性能

平板要發展雙條線，我的建議是大屏性能夠用就可以，把錢花在提升內存上，256GB起售，畢竟要存不少考研資料視頻。小屏要做高性能，小平板就是用來打遊戲的。續航更好，性能釋放更強，機身緊湊也容易操控，看個電子書漫畫非常好。平時出差帶着出去，輕薄的機身能省不少地方。

以上就是我對Android平板的看法，真的很希望有廠商去做一款驍龍8Gen2以上的小平板， 彌補iPad mini 60hz的刷新率。價格控制在2500元左右，我認為還是很有市場的。

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