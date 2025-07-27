AI成蘋果絆腳石　股價跌16%似諾基亞困境　3大致命原因或放棄自研

據媒體報道，今年蘋果（Apple）深陷AI危機，因蘋果在AI領域進展緩慢，外界對其未來的發展感到擔憂，與諾基亞（Nokia）當年因固守塞班系統而錯失移動網路浪潮類似，蘋果若不能及時調整策略，可能會面臨類似的困境。



迄今為止，蘋果股價已下跌約16%，而Meta上漲25%，微軟上漲19%，蘋果的表現大幅落後。

1. AI 創新不足，用戶體驗無顯著提升

HSBC分析師曾表示，蘋果2024年6月推出的Apple Intelligence到目前為止未能顯著改善用戶體驗，個性化Siri功能還一再延期，導致許多用戶延長了換機周期，蘋果目前只能依賴傳統硬件升級來刺激消費者換機需求。

2. 戰略節點表現平淡，錯失 AI 話語權

另一方面，因AI沒有特別大的創新，蘋果今年的WWDC開發者大會被稱為蘋果最「無聊」的一屆大會，整場大會主要宣傳iOS的全新設計語言「Liquid Glass」（液態玻璃），關於AI方面的驚喜內容並不多。

3. 自研 AI 進展緩慢，或轉向依賴第三方

值得注意的是，蘋果有可能會放棄其自研的大型語言模型，轉而引入Anthropic或OpenAI旗下的AI技術支持下一代Siri功能。

有分析師指出，若蘋果過度依賴第三方AI技術，將影響其長期生態競爭力及隱私優勢，這是一把雙刃劍。

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