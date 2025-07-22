黃仁勳認可華為AI技術實力　更列為競爭對手：取代輝達是時間問題

黃仁勳對華為的誇讚應該真切的，面對這樣強大的對手，輝達（英偉達, NVIDIA）絕對是忌憚的。



事實上，輝達已經連續2年將華為列為競爭對手。

根據輝達的描述，華為主要是在AI晶片、雲端服務、Arm平台軟硬件解決方案以及網絡產品四大業務中與輝達有競爭關係。

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在昨天的記者見面會上，黃仁勳更是直言，

華為晶片取代輝達只是時間問題。

「重點在於，我們已經做了30年，他們（華為）已經做了幾年，而華為已經能告訴大家他們有多強大了。現在沒有一個人比我付出更多精力來建造（AI生態），我已經在極高的水平、以難以執行的規模（在做這件事），而華為已經能和我們相提並論，這說明了一些問題。」黃仁勳說道。

此外，這位大佬還直言，華為在系統工程、網絡工程等方面都很出色。此外華為還提供自己的雲服務。

「要知道，輝達不提供自己的雲服務，而華為提供自己的雲服務，所以他們能夠獨立開拓市場，這真的是一種非常強大的能力，輝達會盡最大努力向華為學習，也會向越來越多的競爭對手學習。」。

當被問及華為為何被輝達如此重視時，黃仁勳指出，任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都（Deeply Naive）極其天真。這是一家實力強勁的公司，而且他見過華為過去創造的技術。

他還在現場反問媒體：

給我舉個例子，世界上哪家手機公司製造的手機比華為更先進？再給我舉個例子，世界上哪家公司研發的蜂窩通信技術能和華為一樣好，甚至比華為更好？

延伸閲讀：黃仁勳gtc上宣布nvidia最新進展-一文看清9大重點-晶片需求仍大（點擊連結看全文）

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