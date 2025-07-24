BMW iX xDrive45 登陸香港｜豪華純電旗艦SUV續航力突破600km

BMW iX xDrive45 登陸香港｜BMW iX xDrive45 作為品牌純電旗艦SUV，正式登陸香港。集前衛設計、頂尖科技與豪華舒適於一身的純電SUV，憑藉490至602公里（WLTP）的續航力及5.1秒破百的強悍性能，勢必成為高端電動車愛好者的新寵。



BMW iX xDrive45 登陸香港

第五代eDrive電能科技

全新BMW iX xDrive45搭載品牌最新的第五代eDrive電能驅動系統，最大馬力輸出達408匹，峰值扭力更提升至700牛頓米，0-100km/h加速僅需5.1秒，性能表現媲美傳統燃油豪華SUV。其94.8kWh高壓電池組容量比前代增加30%，配合碳化矽逆變器及0.25Cd超低風阻設計，令續航力大幅提升至最高602公里，足以應付香港至廣州的長途旅程。為確保駕駛樂趣與舒適性並存，工程團隊特別調校懸掛系統及底盤控制，即使高速過彎亦能保持穩定。輕量化輪圈採用70%再生鋁合金製成，既減輕重量亦貫徹環保理念。

BMW iX xDrive45 豪華純電旗艦SUV

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極簡未來主義設計

外觀上，iX xDrive45採用一體化輪廓設計，標誌性雙腎形鬼面罩加入縱橫交錯紋理，並可選配發光功能（Iconic Glow），夜間行車格外奪目。Shy Tech隱形科技將鏡頭、雷達等感測器巧妙隱藏於鬼面罩內，表面更塗有自動修復聚氨酯塗層，輕微刮痕可在24小時內自行復原。無窗框車門、平整式電動門把及空氣動力學側鏡等設計，不僅降低風阻，更營造簡潔未來感。新車提供8種車漆選擇，新增「北極競速藍」與「沙丘灰」金屬漆，搭配21吋空氣動力學輪圈，滿足個性化需求。

豪華座艙空間與科技並重

車廂以極簡主義與環保理念打造，高壓電池底盤佈局釋放更多腿部空間，後排座椅可40:20:40比例摺疊，行李容量由500升擴展至1,750升。標配四區恆溫冷氣，選配的Harman Kardon環繞音響系統配備18個揚聲器，配合Sky Lounge全景玻璃車頂，營造沉浸式駕乘體驗。內裝大量採用再生材料，如100%再生尼龍腳踏墊及再生織料飾板，證明豪華與環保可共存。12.3吋電子儀表與14.9吋觸控屏幕組成的一體式曲面螢幕，搭載BMW OS 8.5系統，支援擴增實境導航及QuickSelect快捷操作，科技感十足。

早鳥優惠升級配置

iX xDrive45標配多項駕駛輔助功能，包括防撞輔助、車道偏離警示及行人偵測等，另可選配主動式巡航與遙控泊車功能（2026年推出）。香港市場推出限時早鳥優惠，免費升級價值5萬港元的配置包，包括發光鬼面罩、Harman Kardon音響、進階駕駛輔助系統及21吋輪圈。

新車現已於BMW已在陳列室展出，售價為$755,500起。對於追求科技與豪華體驗的電動車買家而言，iX xDrive45無疑是最全面的德系純電SUV之選。