F1｜Mercedes-AMG GT 63特別改裝APXGP Edition聯乘電影香港登場

Mercedes-AMG限量AMG GT APXGP Edition聯乘F1電影香港登場｜不少車迷引頸以待的全新賽車電影《F1》即將在香港上映，這部由Brad Pitt和Damson Idris領銜主演的電影，以實地取景於全球F1賽事的真實感，結合強勁角色與引人入勝的故事，勢將為觀眾帶來一場視覺盛宴。為慶祝電影上映並讓廣大F1車迷親身感受這份魅力，以GT 63特別改裝成一台「APXGP Edition」於香港進行限時展出。



這款極為獨特的Mercedes-AMG GT「APXGP Edition」全球僅限量生產52輛，每一輛都承載著電影中賽車的精髓，外觀與內裝皆融入了高度還原的個性化元素。車身及車廂的塗裝細節均經由專業工匠人手精製，將電影中的視覺震撼真實重現於眼前，盡顯低調奢華的賽車風格。這不僅是一款高性能跑車，更是一件結合了電影藝術與汽車工藝的收藏品。

作為Apple Original Films及Warner Bros. Pictures的官方推廣合作夥伴，Mercedes-AMG在電影製作過程中提供了專業的F1賽車知識，並多輛最新的AMG車型，包括SL、G-Class和GT等，甚至連官方FIA F1安全車及醫療車亦參與了電影拍攝，確保了電影內容的專業與真實性。Mercedes-AMG在上月的F1邁阿密大獎賽上首次亮相了這款「APXGP Edition」，當時已引起廣泛關注。香港的車迷將有幸親身一睹這款珍貴座駕的風采，以Mercedes-AMG GT 63特別改裝的「APXGP Edition」展示型號，由即日起至7月6日於紅磡Benz品牌中心展出。這是一個難得的機會，讓車迷在電影上映前，先親身感受電影中的速度與激情，近距離欣賞這款為電影量身打造的非凡之作。