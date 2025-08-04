Samsung Galaxy Z Fold7深度評測　輕薄再升級　AI交互進化強

今年的摺疊屏新品不算少，OPPO、vivo、榮耀等國產品牌相繼推出迭代產品，而作為摺疊屏領域的資深玩家，三星也於本月正式發布了第七代摺疊屏旗艦——Galaxy Z Fold7和Z Flip7。



我們也在第一時間上手了這次的「大折」Galaxy Z Fold7，進行了深度的體驗後，今天來和大家看看，國際大牌和國產摺疊屏有什麼差異化表現。

首先還是先快速瀏覽一下三星Galaxy Z Fold7的核心配置部分：

三星Galaxy Z Fold7的核心配置部分（中關村在線提供）

1. 機身輕量化大突破

作為三星第七代摺疊屏旗艦，Galaxy Z Fold7在保持摺疊屏形態獨特性的同時，實現了機身輕量化的重大突破。摺疊狀態下厚度僅8.9mm，重量215g，較前代減重24g，甚至比直板旗艦Galaxy S25 Ultra還要輕。

據了解，重量的突破主要得益於鈦金屬保護層以及全新的超薄精工裝甲鉸鏈。其中鈦金屬保護層使得屏幕結構更加纖薄，超薄精工裝甲鉸鏈則將中間支撐件獨立設計，有效縮短折疊空間以及厚度和重量。另外，邊框和鉸鏈外殼採用了增強型裝甲鋁，強度和硬度提升10%，整機的跌落防護性能顯著增強。

實際體驗中，內屏摺痕控制相較於前代產品有明顯進步，但在特定角度下仍可察覺輕微痕跡。外屏採用6.5英寸21:9比例的第二代動態AMOLED屏，支持1-120Hz自適應刷新率，而8英寸內屏同樣為第二代動態AMOLED屏幕，峰值亮度2600nit，帶來了內外一致的流暢體驗。

硬朗的直角邊框設計帶來一體化觸感，但初段較緊的鉸鏈導致在開合時需用一些力氣才能翻開。6.5英寸外屏寬度72.8mm，雖比S25 Ultra更窄，但21:9比例使頂部觸控區域遠離拇指，手小用戶單手操作存在挑戰。展開後8英寸內屏配合215g重量，握持感接近平板，適合分屏辦公或影音娛樂。

後攝模組部分，Galaxy Z Fold7保持了家族式的橢圓形設計，三顆攝像頭呈縱向排列。外屏蓋板採用康寧大猩猩玻璃陶瓷2，背板為Victus2玻璃，抗刮耐磨性能進一步提升。細節方面，機身右側是音量鍵和電源鍵（集成指紋識別）；機身頂部是揚聲器、SIM卡卡槽、麥克風；底部麥克風、揚聲器以及Type-C接口。

配色上，Galaxy Z Fold7提供暗影藍、星夜銀、秘影黑、青霜綠（商城專屬）四種配色，其中青霜綠採用特殊鍍膜工藝，光線折射下呈現漸變金屬質感。

Galaxy Z Fold7提供暗影藍、星夜銀、秘影黑、青霜綠（商城專屬）四種配色（中關村在線提供）

2. AI帶來大屏交互的智能進化

基於One UI 8.0與多模態AI技術，Galaxy Z Fold7將摺疊屏形態與AI深度融合，打造出差異化的智能交互體驗。

即時翻譯：通過端側AI實現即時翻譯，長按主屏幕按鈕或導航條出發即圈即搜，再選擇即時翻譯即可開啟，支持20種語言互譯；

AI帶來大屏交互的智能進化（中關村在線提供）

遊戲場景優化：遊戲過程中打開側邊欄，可以在AI實驗室中開啟「智能解控」功能。

遊戲過程中可開啟「智能解控」功能（中關村在線提供）

具體來看，遊戲角色在遊戲過程中遇到異常狀態時，AI可以幫助用戶快速進行解控的操作，大大增加的遊戲體驗。另外，適配的遊戲中，開啟即圈即搜，還可以即時獲取遊戲攻略，攻略內容會以浮窗的方式呈現。

遊戲角色被冰凍後，AI可以快速幫角色解凍（中關村在線提供）

生成式編輯：這個功能屬於高階相機編輯的能力，你可以藉助這一功能將畫面中的任意主體進行移動，但從實際體驗來看，效果可圈可點。

可以藉助生成式編輯將畫面中的任意主體進行移動（中關村在線提供）

另外，你也可以直接對主體進行消除。從實際效果來看，消除後的畫面進行了適當的優化，基本看不出痕跡，實用性相當不錯。

也可對主體進行消除（中關村在線提供）

智能拖放：這一功能打破應用壁壘，長按任意圖文拖至側邊欄即可觸發分屏模式，實現跨應用內容無縫流轉。就比如我們在小紅書種草了一篇旅遊攻略，就可以將它拖入筆記App，方便後續的查看和根據自身實際情況修改。

長按任意圖文拖至側邊欄即可觸發分屏模式，實現跨應用內容無縫流轉（中關村在線提供）

轉錄助手：這一功能簡單理解就是將錄音轉化成文字，但就目前的體驗來看，對於發言人普通話的需求較高，如果是方言或是發音不標準的部分，還是有失誤的情況。

這一功能就目前的體驗來看，對於發言人普通話的需求較高（中關村在線提供）

3. 旗艦芯帶來了性能保障

Galaxy Z Fold7搭載驍龍8至尊版移動平台（for Galaxy），官方稱其較前代CPU性能提升38%，NPU算力增強41%，配合LPDDR5X內存與UFS4.1閃存，帶來直板旗艦同等的性能體驗。

我們也對Galaxy Z Fold7的性能表現進行了一系列體驗：

在《原神》（Genshin Impact）這款對硬件負載較高的遊戲測試中，Galaxy ZFold7展現出了旗艦級的穩定輸出能力。開啟最高畫質設定（60幀模式+動態模糊），連續30分鐘的須彌城跑圖測試中，平均幀率59.9fps，功耗也僅有4W。

Galaxy Z Fold7搭載驍龍8至尊版移動平台（中關村在線提供）

由此可見，GalaxyZ Fold7和同平台的直板旗艦並無差異，表現相當穩定。

續航方面，GalaxyZ Fold7帶來了4400mAh+25W有線快充，且支援無線快充。測試結果如下：

GalaxyZ Fold7續航測試情況（中關村在線提供）

在ZOL的5小時重度續航測試模型下，Galaxy Z Fold7最終剩餘57%的電量，這個成績雖然不算突出，但和主流5/6000mAh的手機來比，並沒有落後太多。

25W快充可以在30分鐘給Galaxy Z Fold7充電到一半以上（中關村在線提供）

充電上，25W快充可以在30分鐘給Galaxy Z Fold7充電到一半以上，完全充滿用時79分鐘，符合國際大廠一貫的水平。

4. Ultra級的影像系統

影像方面，Galaxy Z Fold7繼承了Galaxy S25 Ultra的能力，主攝採用2億像素三星S5KHP2傳感器（1/1.3英寸大底），搭配1200萬像素超廣角（支援AF）與1000萬像素長焦（3倍光變），輔以增強超視覺引擎，實現從硬件到算法的全方位升級。

我們也用Galaxy Z Fold7拍攝了一些樣本照片：

從自然光環境下室外拍攝的樣本照片來看，Galaxy Z Fold7的表現確實相當優秀，能夠很好的呈現出真實的環境效果，同時其偏向豔麗的色彩風格也十分吸引眼球。另外值得一提的是，Galaxy Z Fold7超廣角、主攝、長焦三顆鏡頭的色彩一致性表現的很好，沒有出色切換鏡頭帶來的偏色情況。

暗光場景下，可以看到在OIS光學防震的加持，畫面整體沒有出現因抖動帶來的模糊的情況。同時畫面在白平衡、色彩、曝光等方面都處理得不錯，光影細節也有所保留。

5. 總結

作為三星摺疊屏家族的第七代旗艦產品，Galaxy Z Fold7在延續摺疊形態核心優勢的同時，通過輕量化突破、屏幕體驗升級、AI功能迭代等維度，展現出國際品牌對摺疊屏賽道的理解深度

綜合來看，Galaxy Z Fold7更適合兩類用戶：一是追求「穩妥體驗」的商務人群，其鈦金屬機身、穩定性能與多任務生態能滿足移動辦公需求；二是摺疊屏生態深度使用者，8英寸內屏與分屏邏輯的長期優化，這比參數堆砌更具實際價值。若以「完美摺疊屏」標準衡量，它仍有進步空間，但在當前摺疊屏市場中，仍是一款將成熟度與創新度平衡得較好的旗艦產品。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】