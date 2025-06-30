打敗蘋果三星　2025全球最強手機　網友認證續航強影相勁

手機已經成為現代人生活中不可或缺的必需品，其中相機功能更是消費者選購時的關鍵因素，從日常拍攝、美食記錄到旅遊寫真，手機攝影品質已成為衡量產品實力的重要指標，左右著品牌在市場上的競爭力，究竟哪一款才是拍照最強的手機？



不是蘋果三星！2025全球最強手機是它

外媒《Android Authority》依據實際拍攝體驗，整理出2025年上半年最佳拍照手機榜單，入選機型不限於當年度新機，結果由Google旗下的Pixel 9 Pro XL拔得頭籌，獲選為整體表現最佳的拍照手機。

Pixel 9 Pro XL（GoogleStore）

該媒體指出，Pixel 9 Pro XL憑藉一顆5000萬畫素的高規格主鏡頭，搭配Google長年領先的影像處理技術，無論在何種光源條件下，都能穩定拍出細節豐富、色彩自然的照片。加上內建超廣角與5倍光學變焦鏡頭，面對不同拍攝需求皆能輕鬆應對。

值得注意的是，由於Pixel 9 Pro XL與Pixel 9 Pro採用相同的相機配置，僅在螢幕大小上有所不同，因此這項「最佳拍照手機」的稱號，實際上兩款機型都能共享。

Pixel 9 Pro（左）與Pixel 9 Pro XL（右）（GoogleStore）

網友讚「畫質高、續航力強」，專家認證拍照神機

實際查詢網友們對「Pixel 9 Pro XL」和「Pixel 9 Pro」的相機使用評價，大家紛紛表示：

「小花模式時，Pixel9Pro得到的畫面非常清晰，更貼近微距攝影」

「市內與夜晚在不開啟夜視模式的前提下，拍攝風格比較偏向讓畫面比實際更為明亮的效果，整體畫面乾淨，對 ISO 的調節也很克制」

「白天光線充足的環境下，三顆鏡頭的表現都相當優秀，色彩濃郁但不會過飽和，細節處理會進行較多的銳化」



網友使用Pixel 9 Pro XL實拍樣片↓↓↓

《Android Authority》2025年上半年最佳拍照手機榜單↓↓↓

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另外，也有使用者分享：

「週六日早上出門到晚上回家，大概會剩下30%左右，在外面一直拍照、休息的時候玩手遊的狀況，比先前用過的 手機都能撐」

「低光源與夜景上，Pixel 9 Pro XL 的夜視模式依然保持著高水準，風格傾向提供較高的亮度補償，讓黑夜也能如白天般明亮」

「9pro 續航更好，體積更小，讚！」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是蘋果三星！2025全球最強手機是它「畫質高、續航力強」，專家認證拍照神機】