三星Galaxy G Fold三摺疊屏10月亮相？25W快充首發限韓國中國？

去年9月，華為推出了Mate XT非凡大師，這款手機成為行業內首款採用三摺疊屏設計的產品，自發布以來便引發了廣泛關注。時至今日，它依然是市場上唯一一款三摺疊屏手機。



近日有消息稱，三星的首款三摺疊屏設備已進入量產準備階段，預計將在今年10月正式亮相。該設備近期在中國通過了3C認證，型號為SM-F9680，支援25W快充。

Samsung的三摺疊屏手機，會在10月推出？（微博）

Samsung Galaxy G Fold在網上流傳的資料：

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據此前流出的訊息顯示，這款三星三摺疊屏手機或被命名為Galaxy G Fold，其採用的是G字形摺疊結構，屏幕分為三個部分，左右兩側的屏幕均向中間摺疊。這種設計與華為Mate XT非凡大師的Z字形摺疊方式有所不同。採用G字形摺疊後，屏幕可以完全收納於機身內，從而獲得更好的保護和穩定性。

這是Galaxy G Fold設計圖？（Patently Mobile）

不過，這種設計也存在一定侷限性，例如需要額外配置一塊外屏來滿足日常操作需求，因此整機厚度預計會比華為Mate XT更明顯。

此外，有消息稱Galaxy G Fold將採取限量發售的方式，首發市場僅限韓國和中國兩地。

價格方面，華為Mate XT非凡大師的起售價為19,999元（人民幣），業界預計三星這款三摺疊屏手機的售價將更高，可能突破2萬元大關。

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