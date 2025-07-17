Samsung摺疊屏手機霸主之路　從Galaxy Fold到Z Fold7無人能敵？

7月9日22:00，三星Galaxy全球新品發布會如期而至，備受期待的三星第七代摺疊屏旗艦Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7正式揭開面紗。



1. 三星摺疊屏的發展與產品定位

作為摺疊屏領域起步最早、產品最多、市場份額最高且用戶體驗最完善的品牌，三星自2019年推出首款大規模量產摺疊屏手機Galaxy Fold以來，已完成七代產品迭代。

過去六年，三星不僅成為全球摺疊屏市場的中流砥柱，更奠定了未來五年技術演進的基礎。如今，摺疊屏市場已成「百花齊放」之勢， Android一線品牌紛紛入局，而隨着Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7的發布，三星再次為行業指明瞭摺疊屏的未來方向。

本次發布的Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7以「極致輕薄強悍」與「掌中AI旗艦」為特性，開啟了摺疊屏手機的新篇章。在三星摺疊屏序列中，Fold系列作為橫向大摺疊屏，憑藉兼顧工作與娛樂的超大屏幕贏得忠實用戶。用戶能在高效辦公與多樣娛樂間無縫切換，享受超強生產力；Flip系列作為豎向小摺疊屏，以便攜設計與創造力釋放深受用戶（尤其女性用戶）青睞，成為表達自我的時尚單品。

2. Galaxy Z Fold7 的核心升級：輕薄、堅固與性能

Galaxy Z Fold7堪稱三星迄今最纖薄、最輕巧也最強大的摺疊屏手機。摺疊狀態下，其厚度與Galaxy S25 Ultra接近，握持體驗如直板手機般自然；展開時厚度堪比USB Type-C接口，重量甚至輕於一杯8盎司的咖啡。大尺寸外屏如直板手機般精準高效，方便輸入郵件與訊息。

為實現輕薄與堅固的平衡，三星從核心部件着手革新，超薄精工裝甲鉸鏈採用水滴形設計與多軌結構，減輕重量與體積的同時分散應力，既增強耐用性又淡化摺痕。主屏幕在比前代更纖薄的同時，依然保持了出眾的耐用性，這得益於三星對顯示屏結構的多項革新，例如採用了鈦金屬保護層，在保證輕薄的同時增加結構強度。此外，通過加厚的UTG，屏幕更實現了比上代更出色的韌性，且仍然保持了整機的纖薄設計。外屏蓋板採用更強韌的康寧大猩猩玻璃陶瓷2，邊框和鉸鏈外殼使用了增強型裝甲鋁，讓整機更加堅固耐用。

性能上，Galaxy Z Fold7搭載與Galaxy S25 Ultra同款頂級定製處理器，NPU、CPU、GPU性能全面提升，無論AI響應、遊戲表現還是多任務處理都更高效。影像方面，首次引入Ultra級技術，重新設計的鏡頭結構使厚度減少18%，搭載迄今最纖薄的2億像素廣角攝像頭，細節表現較前代增強4倍，成像亮度顯著提升；1200萬像素超廣角鏡頭支持自動對焦，暗光表現出色；1000萬像素3倍光學變焦長焦鏡頭可拉近遠景細節。配合增強超視覺引擎與10-bitHDR技術，逆光下明暗細節調校精準，夜景視頻拍攝通過降噪與運動檢測技術，確保低光環境下畫面清晰流暢。1000萬像素100°自拍攝像頭，讓多人合影輕鬆實現全員入鏡。

在交互與AI體驗上，Galaxy Z Fold7作為首批預裝Android 16的設備，搭載Samsung One UI 8，將摺疊形態優勢與AI深度融合。遊戲時圈選屏幕即可獲取遊戲攻略；AI結果視圖支持獨立分屏與懸浮窗佈局，方便與三星筆記等應用協同；生成式編輯功能可自動識別待消除對象，音頻橡皮擦能智能消除背景雜音，聚焦核心音源。

4. Galaxy Z Flip7 的設計與體驗亮點

Galaxy Z Flip 7則是搭載超大視野智能外屏的掌中AI旗艦，4.1英寸外屏為Flip系列最大，超窄邊框的Super AMOLED顯示屏支持Vision Booster技術，高刷新率與峰值亮度確保戶外清晰可視，用戶可直接在外屏回覆消息、查看日程或自拍。展開後，內屏為Flip系列最大，尺寸6.9英寸，提升操作便利性與觀影沉浸感。

為實現輕薄便攜，Galaxy Z Flip7優化內部組件：防水結構整合進內部電路，以收窄邊框，超高密度電路板實現緊湊佈局，攝像頭模組、電池等核心部件重新設計，超薄精工裝甲鉸鏈厚度較前代縮減30%。4300mAh電池為Flip系列最大，搭配最新3nm定製處理器，性能與續航兼顧。開啟Samsung DeX後，外接顯示器即可獲得PC般高效體驗。

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AI體驗上，Galxy Z Flip7的多模態AI智能體與Samsung One UI 8深度適配，摺疊狀態下可通過語音指令交互；外屏支持即時窗功能，擴展至電話、錢包等更多應用，第三方應用也在持續增加；即時簡報功能升級，推送個性化資訊，新增每周簡報彙總活動與健康報告。影像方面，後置5000萬像素廣角與1200萬像素超廣角攝像頭，配合增強超視覺引擎，捕捉清晰細節；支持10-bit HDR視頻錄製，自拍人像模式智能優化曝光與背景，外屏即時濾鏡提升自拍效果。立式自由拍攝時，鏡頭狀態可視化界面可查看功能狀態，新增滑動變焦條方便單指操作。

5. 三星摺疊屏的技術邏輯與市場地位

回溯2019年，Galaxy Fold橫空出世，不僅開創全球摺疊屏品類，更以劃時代突破拉開三星引領摺疊設計的序幕。此後六年，工程師與設計師持續打磨，每代產品都向更纖薄、更輕盈、更堅固邁進。如今，Galaxy Z Fold7的機身厚度已降至初代產品的一半，重量較Galaxy Fold大幅減輕，精密工藝讓耐用性實現質的飛躍。從初代的探索性嘗試到第七代的成熟完善，三星用六代迭代詮釋了摺疊屏技術的進化邏輯：以用戶對「輕薄、可靠、易用」的需求為核心，通過材料創新、結構優化與工藝升級，逐步化解摺疊屏的固有痛點。

從全球智能手機到摺疊屏市場的領先者，三星的持續成功源於深厚的技術積澱與「以人為本」的理念。早在1996年，三星便提出「以人為本，創建未來」，其核心是從用戶需求出發，讓技術與用戶建立有意義的聯繫。這一理念具象為三個設計要素：必要性設計優先確保產品目的與便捷性，創新性設計強調價值表達的獨特性，和諧性設計則要求元素協作並契合社會與環境價值觀。

在摺疊屏產品中，這一理念貫穿始終：開合動作追求直觀流暢，讓用戶輕鬆享受摺疊體驗；靈活的拍攝功能與PC級多任務處理，既釋放創造力又提升生產力。更重要的是，三星將可持續發展納入考量，Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7採用9種再生材料（包括新增的再生鋰），電池使用100%再生鈷，包裝由100%再生紙製成；通過可維修設計與自助維修服務延長設備壽命，七代系統升級與七年安全更新保障長期性能。

全球市場數據印證了三星的領先地位，自2019年以來，三星摺疊屏手機出貨量常年佔據全球市場第一，高峰期份額一度超80%，是摺疊屏手機市場絕對的「一哥」。這種優勢不僅來自完善的產業鏈與技術積累，更源於對用戶體驗的極致追求。六年磨一劍，三星已從摺疊屏開創者成長為規則制定者，而摺疊屏，無疑將繼續成為三星引領行業的制勝法寶。

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