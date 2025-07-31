棄iPad mini選OPPO Find N5？8.12 英寸+哈蘇影像　優勢成焦點

當OPPO Find N5擺在面前時，消費者意識到，自己使用多年的iPad mini似乎不再是「剛需」。作為一款兼具便攜性與強大功能的摺疊屏手機，Find N5幾乎涵蓋了iPad mini的所有應用場景，甚至在某些方面實現了超越。



這不僅讓消費者重新審視了平板電腦在日常使用中的地位，也讓消費者看到了摺疊屏手機在未來可能帶來的更多可能性。

便攜性：口袋裏的「平板」

iPad mini小巧輕便，一直是很多人外出時攜帶的首選。但與OPPO Find N5相比，它的便攜性還是稍遜一籌。Find N5摺疊態下的厚度僅為8.93mm，重量也控制得恰到好處，輕鬆就能放入口袋或小巧的隨身包中。

無論是在擁擠的地鐵上，還是在戶外行走時，都不會給用戶帶來額外負擔。展開後，Find N5的8.12英寸大屏與iPad mini尺寸相近，卻無需額外佔用雙手去攜帶，真正做到了「隨時隨地，展開即用」。這種「口袋裏的平板」體驗，讓消費者在日常出行中更加依賴Find N5，iPad mini逐漸吃灰。

影像：記錄生活，摺疊屏更出色

iPad mini雖然在屏幕顯示上表現出色，但在影像功能方面與OPPO Find N5相比差距明顯。Find N5後置三攝系統，5000萬像素超光影廣角主攝、5000萬像素超光感潛望長焦與800萬像素超廣角，能夠滿足從風景到人像、從微距到遠景的各種拍攝需求。

其搭載的哈蘇影像系統，讓拍攝出的照片具有獨特的色彩風格和細膩質感。無論是在旅行中記錄美麗風景，還是在日常生活中捕捉有趣瞬間，Find N5的成像效果都能輕鬆應對，遠非iPad mini的簡單拍攝功能可比。

生產力方向：輕辦公的摺疊新選擇

在生產力方面，OPPO Find N5憑藉強大的性能和豐富的辦公功能，也逐漸取代了iPad mini在消費者日常工作中的位置。Find N5搭載驍龍8至尊版移動平台，配合LPDDR5X+UFS4.0的Ram、存儲配置，無論是運行辦公軟件，還是進行多任務處理都非常流暢。

通過O+互聯功能，它可以與Mac電腦實現無縫連接，遠程控制電腦桌面，進行文件處理、文檔編輯，甚至文件互傳。這種跨生態的協同辦公體驗，極大地提高了工作效率。再加上全新升級的ColorOS系統與全景虛擬屏等功能，用戶可以同時打開多個應用，自由切換，實現媲美筆記本電腦的多任務處理體驗。

相比之下，iPad mini在辦公場景下的應用生態和操作便捷性都顯得有些不足。

最後

OPPO Find N5的出現，讓我看到了摺疊屏手機在替代平板電腦部分功能上的巨大潛力。它不僅滿足了我對便攜性、影像功能和生產力的需求，還在使用體驗上實現了創新與突破。對於像我這樣既需要一款便攜設備滿足日常娛樂、記錄生活，又希望在工作中能夠高效處理事務的用戶來說，OPPO Find N5已經成為了iPad mini的完美替代品。

延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】