OPPO Find X8 Ultra評測　直屏與雙潛望4攝加持　夜景人像更出眾

一部Ultra手機該是什麼樣的？如果你和我一樣，對過往的手機有些了解，腦子裏想到的大概都是機身厚重、鏡頭凸起，努力讓自己看著更像相機的產品。但這樣真的是對的嗎？仔細想想就會發現其中存在一個悖論，拍照並不是我們使用手機中時間佔比最長的項目，對於絕大多數用戶來說，只是單純為了拍照而犧牲大多數情況下的使用體驗，難免顯得捨本逐末。



OPPO Find X8 Ultra評測（中關村在線提供）

正因如此，在看到OPPO Find X8 Ultra的時候，我的第一句感嘆是「方向對了」。在多重先進技術的加持下，OPPO Find X8 Ultra不僅保留並升級了雙潛望四攝組合，同時讓手機進一步瘦身，甚至有了採用直屏設計的底氣。那麼OPPO Find X8 Ultra的實際使用體驗究竟如何？下面咱們來一起看看。

1. 外觀：唯一直屏，特立獨行

OPPO Find X8 Ultra 首次在Ultra系列中採用直屏設計，這一選擇看似保守，實則是對用戶體驗的精準洞察。相比前代Find X7 Ultra 的曲面屏，Find X8 Ultra 的6.82英寸2K直屏（分辨率3168*1440）更顯方正硬朗，四邊等窄邊框工藝將屏幕黑邊壓縮至1.4mm，屏佔比高達94.3%，視覺沉浸感拉滿。

OPPO Find X8 Ultra評測（中關村在線提供）

機身厚度僅8.78mm，重量控制在230g以內，結合航空級鋁合金中框與AG磨砂玻璃後蓋，握持時既有金屬的冷冽質感，又有玻璃的溫潤觸感，長時間使用也不易沾染指紋。

OPPO Find X8 Ultra評測（中關村在線提供）

細節設計上，Find X8 Ultra的左側邊框新增了一枚實體快捷鍵，除了經典的三段式靜音切換（響鈴/震動/靜音），還支持自定義功能（如快速啟動相機或錄音），兼顧實用性與交互效率。

OPPO Find X8 Ultra評測（中關村在線提供）

後置鏡頭模組採用圓形Deco設計，哈蘇的「H」標誌居中，四顆鏡頭與丹霞原彩傳感器呈對稱排列，金屬環上篆刻著焦段與光圈參數，既彰顯專業影像定位，又避免了過度浮誇的視覺冗餘。

OPPO Find X8 Ultra評測（中關村在線提供）

配色方面，月光白、星野黑、晨曦微光三款配色均以低飽和度色調為主，其中「月光白」呈現出淡金色光澤，與中框的暖色調金屬相呼應，整體高級感十足。

OPPO Find X8 Ultra評測（中關村在線提供）

2. 影像：讓每一束光，都呈現真實

影像是Find X8 Ultra的核心競爭力所在。首先咱們還是來看看硬件配置，後置四攝組合包括索尼LYT900一英寸大底主攝、3倍潛望長焦（LYT700）、6倍潛望長焦（LYT600）及5000萬像素超廣角鏡頭，覆蓋15mm-135mm全焦段黃金光學品質。但是，原諒我在這裏輸出一句「暴論」，這些都不重要，真正重要的，是OPPO這次在記錄光線上的新方法。

眾所周知，攝影是光的藝術。但當光線第一次通過三稜鏡後，我們就知道了光線並非看上去那麼簡單。例如色彩，作為光線反射的產物，如何儘可能貼近真實地去還原，可以說是個難題。而OPPO給出的答案，就藏在後攝模組中不起眼的第五顆鏡頭上。

全新的丹霞原彩鏡頭是一顆完整的攝像頭模組，包括一個CMOS傳感器、濾光片、光學鏡組，能夠看到人物主體與環境。不僅如此，丹霞原彩鏡頭的支持的分區能力，可以針對複雜的光線環境，提供一張精細的網格化的色溫地圖，讓相機能夠準確得知不同空間的色溫數據，因此能夠將每個區域的色彩都自然呈現。

而具體到拍照表現上，就是具有丹霞原彩鏡頭的OPPO Find X8 Ultra，哪怕拍攝處於夜景複雜光源下的人物，也可以做到準確還原背景光源、人臉等部分的不同色彩，而不再是整張照片一個顏色。

不僅如此，為了讓色彩還原更真實，OPPO Find X8 Ultra也升級了HDR，全新的原彩ProXDR集成首個RGB三維光子矩陣，第一次讓每一個光子都包括紅綠藍三個色彩通道訊息，不僅可以準確記錄每一種光線（光源和反射光）的亮度訊息，還能夠準確記錄每一種光線的色彩訊息。

全新的RGB三維光子矩陣，在計算管線的最前端就已集成在圖像中，可以將原始高動態的亮度與色彩訊息，通過全新打造的首條「HDR計算管線」（4倍位寬、4倍數據量）被送往HDR屏幕，幫助Find X8 Ultra 拍攝的照片在觀看時，不僅擁有高達8倍的亮度激發，還能夠擁有高達64倍的更多色彩訊息，第一次完整地解放了照片的亮度與色彩，為夜景人像的拍攝，帶來前所未有的通透感。

拍人更好看之外，Find X8 Ultra的人像模式可用範圍也進一步擴大，基於兩套AI大模型，Find X8 Ultra 可以精準地分辨出10米級別的大空間距離，以及毫米級別的小空間具體，精準模擬光學鏡頭才具備的自然虛化效果。此外，Find X8 Ultra甚至可以提供更高精度的髮絲虛化——在傳統髮絲識別和虛化的基礎上，增加額外的一次髮絲虛化前後的比對與計算，在有髮絲被誤虛化的情況下進行額外的去修復處理，讓人像照片也能做到絲絲分明。

至於普通的風光場景，Find X8 Ultra自然也不在話下。整體對於環境色彩、光線的還原十分到位，尤其是逆光環境下拍攝的照片，Find X8 Ultra並沒有通過算法將逆光部分過度提亮，也沒有讓畫面出現「死黑」的情況，而是選擇地犧牲一部分極亮或極暗處的細節來保證整張照片的光影效果。

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如果要我對Find X8 Ultra這次的影像風格做個概括，那我覺得可以用真實來形容。真實不代表不做修飾，但在處理上更加尊重現實，不會一味提亮、不會暴力鋭化，有的是一張保留光影關係、色彩足夠自然的好照片，但這確實正好是當下數碼味濃重的手機攝影中最需要的。

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3. 性能：旗艦配置有底氣

影像之外，性能同樣是OPPO Find X8 Ultra的一大賣點。OPPO Find X8 Ultra搭載了驍龍8至尊版處理器。作為首發高通自研架構的SoC，驍龍8至尊版本次採用了OryonM超大核與OryonL大核的組合，6顆大核最高頻率達到3.5GHz，2顆超大核更是突破4Ghz，參數上就已經十分誇張。GPU部分也採用了全新的Adreno830，擁有12個CU，頻率達到1100MHz，規模同樣驚人。製程方面，驍龍8至尊版採用了台積電第二代3nm工藝，進一步優化能效比。

除了驍龍8至尊版處理器，OPPO Find X8 Ultra還擁有LPDDR5X+UFS4.0的內存、存儲配置，組成了全新的性能鐵三角組合。那麼在這些硬核配置下，OPPO Find X8 Ultra的性能表現如何呢？我們也對我們手中的這台OPPO Find X8 Ultra進行了跑分測試：

OPPO Find X8 Ultra性能表現（中關村在線提供）

從跑分結果來看，OPPO Find X8 Ultra安兔兔跑分可以達到286萬，其中GPU方面進步明顯，跑分成績為123萬，這意味著OPPO Find X8 Ultra可以輕鬆駕馭各種大型手遊。在3D Mark Wild Life Extreme的測試中，OPPO Find X8 Ultra總體分數6737，相較於上一代產品也有明顯進步。

良好的性能體驗也並不是只停留於硬件參數以及跑分上，為了更好地了解OPPO Find X8 Ultra上這些硬件的性能表現，我們使用主流遊戲中負載較重的《崩壞：星穹鐵道》來測試OPPO Find X8 Ultra的實際性能表現。

OPPO Find X8 Ultra跑分（中關村在線提供）

在《崩壞：星穹鐵道》開啟高畫質+60幀的情況下，OPPO Find X8 Ultra在15分鐘的星槎海跑圖過程中，平均幀率達到59.8幀，整體表現相當穩定。

振動體驗是另一大亮點。0916T定製馬達的振動量提升30%，啟停速度達5ms，在射擊類遊戲中能模擬後坐力反饋，打字時則提供類似機械鍵盤的段落感，細節體驗直逼遊戲手機。此外，3D單點超聲波指紋解鎖速度僅0.2秒，濕手或強光下識別率依舊穩定，配合IP68/IP69防水防塵，進一步強化了旗艦機的可靠性。

綜合以上內容以及我們的實際體驗，OPPO Find X8 Ultra在性能方面的體驗完全算得上當下第一梯隊的水平，哪怕是深度手遊愛好者，OPPO Find X8 Ultra相信也能讓你滿意。

4. 體驗：好用不止一點點

性能之外，得益於ColorOS 15的一系列升級，Find X8 Ultra在日常使用中同樣有著更出色的表現，下面我就來給大家詳細介紹一下。

首先，小布如今接入了Deepseek大模型，如果說接入Deepseek沒什麼特別的，那麼如果它能看懂你呢？沒錯，OPPO為Deepseek配上了多模態識別功能，無論是文檔還是圖片都能直接識別。例如給小布一張拍攝於廣州的照片後，讓其提供五套適合這裏的旅行穿搭，DeepSeek便會識別圖片裏的訊息，並結合聯網搜索進行深度思考，給出相應的答案。不僅如此，得益於OPPO搭建的專線服務器，使用上也會更加穩定。

OPPO為Deepseek配上了多模態識別功能（中關村在線提供）

Find系列原本的三段式靜音撥杆在變為一顆快捷鍵後，OPPO也為其賦予了全新功能。輕輕一點，便可打開全新的「AI閃記」功能，可以根據屏幕上的內容，智能識別、分析、記錄當前屏幕內的各種訊息，並存儲至「小布記憶」中。並且小布記憶會為你集中管理這些訊息，並進行智能分類整理，將訊息自動歸檔到最佳位置。

小布記憶（中關村在線提供）

Find N5上備受好評的O+跨端互聯功能，在Find X8 Ultra上也可以體驗了。無論電腦與手機隔了多遠，只要登陸了同一OPPO賬戶，手機就能一鍵連接，快速遠程訪問電腦桌面，控制電腦屏幕進行操作。另外當手機與電腦通過O+互聯進行連接後，也支持在電腦端對手機上的圖片、視頻進行高速瀏覽，不用下載，圖片直接打開。相對應的，手機也可以查看和搜索電腦上的文件，可以快速找到想要的內容。

O+跨端互聯功能（中關村在線提供）

最後還有一些細節上的變化，比如通知很多的時候，系統會自動堆疊顯示；多任務界面可以在堆疊和平鋪兩種顯示樣式中切換；桌面文件夾擁有更多尺寸形態。這些變化雖然比較細微，但對於在意的用戶還是能帶來更好的使用體驗的。

從實用的通知堆疊，到靈活的任務堆疊與桌面文件夾自由變換，再到便捷強大的O+互聯以及更智能的DeepSeek，Find X8s系列所搭載的全新ColorOS15的這波功能升級可謂誠意滿滿。這些新功能不僅進一步提升了系統的流暢度與交互體驗，還拓展了手機與電腦跨端協作的邊界，並且按照OPPO以往的風格來看，這些新功能大概率都會在老機型的下次更新中實裝。

5. 續航：全面強大

對於輕薄的OPPO Find X8 Ultra，相信大家可能對它的續航能力有所懷疑。但這一次藉助新技術，OPPO實現了輕薄與大電池的兼顧。Find X8 Ultra所搭載的冰川電池採用硅碳負極技術，能量密度達到830Wh/L，在堆料十足的機身中實現了6100mAh的超大容量。

為了全面了解OPPO Find X8 Ultra的續航表現，我們進行了多項嚴苛的測試，尤其是基於中關村在線的5小時重度續航模式的測試，包括30分鐘《狂野飆車》遊戲、90分鐘愛奇藝720P電影播放、60分鐘抖音短視頻瀏覽、30分鐘淘寶訊息流瀏覽、30分鐘今日頭條訊息流瀏覽、15分鐘拍照+15分鐘錄像（1080P，30幀）以及30分鐘QQ音樂播放，完整覆蓋大多數常見用機場景。

根據ZOL五小時續航測試模型，OPPO Find X8 Ultra在測試結束後仍然能有74%的剩餘電量，表現相當出色。這樣的成績也使其在ZOL續航天梯榜上名列前茅。

五小時續航測試模型（中關村在線提供）

除了超大容量電池之外，OPPO Find X8 Ultra 還支持長壽版100W閃充。根據我們的實測，OPPO Find X8 Ultra的充電速度同樣十分出色，30分鐘即可將手機從1%充至94%，體驗不錯。對於希望桌面更加整潔的朋友，OPPO Find X8 Ultra也提供了50W無線充電，使用更方便。

長壽版100W閃充（中關村在線提供）

根據我這段時間的使用體驗（平均每天亮屏7小時左右）來看，日常不玩遊戲的話，甚至可以做到兩天一充，在目前我使用過的旗艦產品中，這一續航表現無疑是頂尖的。

6. 寫在最後

OPPO Find X8 Ultra並非一款單純堆砌參數的「水桶機」，而是在設計、影像、性能等核心體驗上實現了精準突破。直屏設計兼顧美觀與實用，雙潛望長焦與丹霞原彩鏡頭重新定義了手機攝影的邊界，驍龍8至尊版與6100mAh電池則確保了旗艦級的性能與續航。尤其對於喜歡直屏設計、重視影像體驗又希望設備日常足夠輕便的用戶來說，Find X8 Ultra無疑是2025年最值得關注的一款產品之一。

在如今「參數軍備競賽」越發激烈的高端手機市場，Find X8 Ultra的出現更像是一種回歸本質的表達。它告訴我們，一款真正的旗艦手機，不一定非要在外觀上驚豔四座，也不需要靠堆參數來刷存在感，而是應該在用戶看得見、摸得著的每一處細節上打磨到位，用綜合實力贏得市場與口碑。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】