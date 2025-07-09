WIKO Hi暢享80 Pro手機 Harmony OS認證生態 外觀激似iPhone
撰文：快科技
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日前，WIKO Hi暢享80 Pro在中國電信終端產品庫現身，擁有8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三種版本，零售價1599元人民幣起（非最終價格）。
該機採用6.7英寸屏幕，分辨率為1080*2412，圓角矩形三圓鏡頭的佈局神似iPhone，後置5000萬像素攝像頭，可選星空黑、星海藍、晨光白配色。
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新機尺寸為161.39*74.81*7.59mm、重約180g，配備Type-C接口（USB 2.0HS）。
Hi暢享80 Pro搭載驍龍4 Gen 2處理器，運行Android 14操作系統。
參考WIKO此前發布的Hi 暢享手機，Hi暢享80 Pro也將擁有HarmonyOS Connect認證，共享鴻蒙分佈式能力，支持超級終端、暢聯通話、萬能卡片、大文件夾、智慧多窗等鴻蒙系統中的功能。
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