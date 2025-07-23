iPhone 17 Pro屏幕將率先採用抗反光塗層？強光下清晰度飆升

據MacRumors最新報道，蘋果公司已解決屏幕抗刮抗反射塗層的生產問題，有望率先應用在iPhone 17 Pro和iPhone Pro Max上。



據悉，蘋果去年就曾有這個計劃，但是後來量產工藝遇到問題，一度被傳取消該計劃。

當時消息稱，為iPhone顯示屏添加防反射塗層的過程太慢了，達不到蘋果巨大的量產需求。

如今，蘋果已經聯合供應商改進了工藝，解決了量產問題，iPhone 17 Pro系列可以實現規模應用。

三星早在Galaxy S24 Ultra上就開始使用Gorilla Glass Armor面板，也是同類型技術，可以將反射減少75%，在強光、燈光下保持屏幕清晰可見。

目前市面上流行的一種AR貼膜就使用了類似技術，貼膜之後會讓屏幕反光大大降低，即便室外強光下也只有很少的反光，屏幕可見度明顯提升。

此外，這種塗層還會讓屏幕表面更加耐刮擦，減少細小劃痕出現的概率。

如今高端機型上AR貼膜已成為標配，很多廠家都會生產對應的產品，提升使用體驗。

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