iPhone 17全系換鋁合金中框　唯Air版留鈦合金　差異在哪？

據知名分析師Jeff Pu介紹，蘋果將在iPhone 17系列重回鋁合金中框，只有iPhone 17 Air保留鈦合金中框。



蘋果在2017年的iPhone X上首次開始使用不鏽鋼，並且在Pro機型上延續到iPhone 14 Pro，而後又在iPhone 15 Pro開始使用鈦合金。

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如今看來，鈦合金成為蘋果最快拋棄的材質。

iPhone 17 Air選擇鈦合金中框也是迫不得已，因為該機厚度在6mm以內，而鈦合金的強度、硬度、韌性、抗拉強度、抗伸長率、抗衝擊強度、抗拉強度等比鋁合金高很多倍，能更好的支撐超薄機身。

需要注意的是，iPhone 17 Pro系列並不是單純的鋁合金中框，而是更像是一個整體機身，但背部後攝下方被掏空拼接玻璃，這樣做的目的是保證MagSafe無線充電正常使用。

同時，這種架構也能提升整機的穩固性，預計抗摔性能會有所增強。

另外還有一個變化時，iPhone 17 Pro系列採用橫向大矩陣DECO，後置三攝位置在左側，閃光燈和LIDAR激光雷達掃描儀位於矩陣相機右側。

因此，蘋果Logo也會進行下移，導致很多MagSafe手機殼需要重新設計磁吸方案。

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