iPhone 17將有15種配色可選？Air新增淺金　Pro版首推橙色夠搶眼

據海外媒體報道，一份據稱為蘋果內部文件的資料完整披露了即將發布的iPhone 17系列四款機型——iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的全部配色方案。該系列機型預計將在9月發布。



根據文件內容，iPhone 17標準版將提供六種顏色選擇，包括經典的黑、白兩色，同時新增了Steel Gray（鋼灰色）、綠色、紫色和淺藍色。其中，Steel Gray被描述為對原有Space Gray的升級版本，帶來更現代的視覺感受。

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iPhone 17 Air作為新加入的中端型號，將提供四種配色：黑、白、LightBlue（淺藍色）和Light Gold（淺金色）。據稱，其LightBlue比標準版更淺，接近於MacBook Air系列的SkyBlue配色。

在高端的iPhone 17 Pro和Pro Max機型上，除了延續黑、白、灰三色外，將新增Dark Blue（深藍色）和全新型號專屬的Orange（橙色）。其中，Dark Blue被認為與兩年前iPhone 15 Pro上的鈦金屬藍相似，而橙色則是蘋果近年來首次在Pro系列中引入的全新色調。

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