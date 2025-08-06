HONOR Magic V5港版實測｜超薄摺屏旗艦AI 影像+人像拍攝超乎想像

撰文：林勇
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HONOR Magic V5港版實測 超薄摺屏旗艦｜HONOR 正式在香港推出其最新力作——HONOR Magic V5，新機在輕薄設計、硬件性能、AI 功能及影像系統方面實現了全面突破，旨在為用戶帶來前所未有的智能手機體驗。記者提前兩週入手港版 HONOR Magic V5 進行深度實測，以下將從多個角度，為大家揭示這款新機是否值得入手。

HONOR Magic V5港版正式推出
HONOR Magic V5開賣｜最薄摺疊手機 預購限時送DJI Neo＋萬元優惠
金色機身看起來沈穩實在

極致輕薄纖巧美學與堅固工藝

HONOR Magic V5 在外觀設計上，官方指刷新了全球最薄摺疊手機的紀錄。宣稱最薄版本僅有 8.8mm 的厚度，但這主要指白色機身版本，而記者手上的曙光金配色版本，實測厚度亦僅約 8.9mm，在當前市場眾多摺疊手機中，無疑是極致輕薄的典範。這種纖薄設計不僅大幅提升了單手握持的舒適度，更讓摺疊手機真正實現了與直板旗艦手機相媲美的便攜性。

就算不是指定白色機身，亦只有大約8.9mm厚
HONOR Magic V5機身十分纖薄

然而，HONOR Magic V5 在機身材質與結構上進行了創新突破，採用了 HONOR 魯班緩震架構，並由 L4 級智能工廠精密製造，使得手機結構更為可靠堅固，摺疊屏幕亦能保持完美無痕。記者在實測期間，感受到其機身手感異常扎實，毫無一般輕薄手機可能帶來的廉價感。尤其是曙光金版本，其獨特的紋理設計不僅觸感細膩，更散發出高貴典雅的氣息，無論是商務場合還是日常使用，都能彰顯用戶的品味。此外，新機具備 IP58 和 IP59 雙重防塵防水認證，並引入 HONOR 碳纖維強化內屏技術與金剛巨犀玻璃外屏，配合 380GPa 遇阻變形碳纖維緩衝層及全新內屏異物智能感知功能，有效抵禦日常衝擊與磨擦碰撞，其超耐用魯班緩震鉸鏈更可承受 50 萬次摺疊考驗，充分展現了其卓越的耐用性。

超耐用魯班緩震鉸鏈更可承受 50 萬次摺疊考驗
超耐用魯班緩震鉸鏈更可承受 50 萬次摺疊考驗

旗艦級性能表現

對於一款旗艦級智能手機而言，性能無疑是其核心競爭力。HONOR Magic V5 配置 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 處理器及 3nm 製程晶片，提供了超卓的處理能力與 AI 增強功能。利用安兔兔進行跑分測試，結果顯示 HONOR Magic V5 輕鬆取得了近 200 萬分的水平。在遊戲體驗方面，記者特別選擇了對硬件要求較高的《崩壞：星穹鐵路》進行實測。在開啟遊戲模式後，HONOR Magic V5 能夠穩定地以最高畫質及 60fps 的幀率運行遊戲長達 15 分鐘，期間未出現任何卡頓或掉幀現象，遊戲體驗極為流暢。這對於熱衷於手遊的用家而言，無疑是一大福音，意味著他們可以盡情享受高畫質遊戲帶來的沉浸感，而無需擔心性能瓶頸。

利用安兔兔跑分可取得約200萬分

新機在摺疊手機的電池續航能力上亦取得重大突破，搭載新一代 5820mAh 青海湖電池，結合先進的 HONOR AI 智能電源管理系統、電源增強 SoC 晶片及 HONOR E2 電源增強晶片，確保續航力持久，記者用足一日打機上網都只是消耗大約7成電量。同時支援 66W 有線和 50W 無線 HONOR SuperCharge 超快充，提供高效多元的充電方案，確保手機全日電力滿載。

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AI 智能魔法大屏與影像處理的完美融合

HONOR Magic V5 的「AI 魔法大屏體驗」配合全新系統，帶來了更智能、更便捷的用機體驗。其 7.95 吋大內屏提供了充裕的多任務處理空間，可善用分屏功能，最多同時打開 3個應用程式視窗，大幅提升工作效率。在日常使用中，深刻體驗到其多項創新而實用的 AI 功能所帶來的便利。

最多可以同時開3個apps在桌面上使用

特別值得一提的是，在圖片編輯方面，HONOR Magic V5 的 AI 消除、擴圖及超清功能表現尤為出色，且使用頻率極高。AI 消除功能可以精準去除照片中不需要的物體或人物，讓畫面更加純淨；AI 擴圖則能智能填充圖片邊緣，擴展視野，創造出更具衝擊力的視覺效果；而超清功能則能有效提升圖片細節，讓照片質感更上一層樓。這些 AI 影像處理功能極大地降低了專業圖片編輯的門檻，可以輕鬆創作出令人驚艷的作品。（下文會有大量實測示範）

專業級攝影體驗與 AI 美顏

HONOR Magic V5 在攝影方面亦展現出旗艦級實力。其配備 HONOR AI 鷹眼攝影系統，由三鏡頭組合而成，包括 6400 萬像素升級超感光潛望式長焦鏡頭、5000 萬像素廣角鏡頭及 5000 萬像素超廣角鏡頭，為用戶帶來媲美專業級的 AI 攝影體驗。記者在實測中發現，無論是廣角拍攝還是長焦拍攝，HONOR Magic V5 的表現都十分出色，相較於上代 Magic V3 有著顯著的提升。其 3 倍光學變焦、OIS 光學防震及 3 倍至 100 倍焦距的 AI 超級長焦功能，配合智能模糊控制，能夠清晰對焦遠處景物，捕捉豐富細節。

HONOR Magic V5 室內人像拍攝（沒有修圖直出）👇👇

HONOR Magic V5 室內人像拍攝（沒有修圖直出）
HONOR Magic V5 室內人像拍攝（沒有修圖直出）
+6
20倍長焦拍攝時，影像仍然十分精細
6倍長焦亦十分出色

尤其令人印象深刻的是其人像拍攝功能。記者在動漫節現場拍攝 Cosplayer 時，HONOR Magic V5 的人像拍攝效果令人驚艷，利用Harcourt模式拍攝時散景自然柔和，主體突出，自動補光亦非常出色，即使在複雜的光線環境下也能拍出清晰明亮的人像照片。亦可以選擇不同的濾鏡拍攝來提高不同的氛圍感。另外，配合 AI 智能美顏功能，用戶無需複雜的後期處理，即可輕鬆拍攝出猶如影樓級別的人像大片。這對於熱愛攝影，尤其是人像攝影的用戶而言，無疑是一項極具吸引力的功能。而且最令人驚喜是，利用AI消除旁人的功能，十分厲害，幾乎可以十分自然地自動消除身旁的路人，效果出眾。

利用AI修圖消除路人效果十分出色
+5

總結：HONOR Magic V5 港版摺疊手機市場的強力競爭者

經過兩週的深度實測，HONOR Magic V5 港版給記者留下了深刻的印象。它不僅在輕薄設計上樹立了行業新標竿，更在性能、AI 功能和影像系統方面實現了全面提升。無論是追求極致便攜的商務人士，還是熱愛遊戲或拍攝的用家，HONOR Magic V5 都能提供卓越的使用體驗。其強勁的硬件配置、實用的 AI 功能以及出眾的影像表現，使其成為當前摺疊手機市場中極具競爭力的一款旗艦產品。加上售價充滿競爭力，而且預訂期間更可獲得大量豐富禮物，性價比非常高！

HONOR Magic V5售價＄11999，預購會有大量禮品贈送。

HONOR Magic V5售價及優惠資訊

HONOR Magic V5 港版售價為$11999，並提供曙光金、暖白色、絲路敦煌和絨黑色四種配色。凡於預訂期間購買，可獲贈總值超過$10000 的豐富禮品，包括 SONY WH-1000XM5 無線降噪耳機、180天只換不修服務、碎屏寶服務（首年一次）和免費貼膜服務（一年內包內屏（2次），外屏／後蓋（2次），共 4 次）。此外，新機支援 Android 版八達通功能，用家首次加入 Android 版八達通可享最高 $200八達通增值額。

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