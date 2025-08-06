HONOR Magic V5港版實測｜超薄摺屏旗艦AI 影像+人像拍攝超乎想像

HONOR Magic V5港版實測 超薄摺屏旗艦｜HONOR 正式在香港推出其最新力作——HONOR Magic V5，新機在輕薄設計、硬件性能、AI 功能及影像系統方面實現了全面突破，旨在為用戶帶來前所未有的智能手機體驗。記者提前兩週入手港版 HONOR Magic V5 進行深度實測，以下將從多個角度，為大家揭示這款新機是否值得入手。



HONOR Magic V5港版正式推出

金色機身看起來沈穩實在

極致輕薄纖巧美學與堅固工藝

HONOR Magic V5 在外觀設計上，官方指刷新了全球最薄摺疊手機的紀錄。宣稱最薄版本僅有 8.8mm 的厚度，但這主要指白色機身版本，而記者手上的曙光金配色版本，實測厚度亦僅約 8.9mm，在當前市場眾多摺疊手機中，無疑是極致輕薄的典範。這種纖薄設計不僅大幅提升了單手握持的舒適度，更讓摺疊手機真正實現了與直板旗艦手機相媲美的便攜性。

就算不是指定白色機身，亦只有大約8.9mm厚

HONOR Magic V5機身十分纖薄

然而，HONOR Magic V5 在機身材質與結構上進行了創新突破，採用了 HONOR 魯班緩震架構，並由 L4 級智能工廠精密製造，使得手機結構更為可靠堅固，摺疊屏幕亦能保持完美無痕。記者在實測期間，感受到其機身手感異常扎實，毫無一般輕薄手機可能帶來的廉價感。尤其是曙光金版本，其獨特的紋理設計不僅觸感細膩，更散發出高貴典雅的氣息，無論是商務場合還是日常使用，都能彰顯用戶的品味。此外，新機具備 IP58 和 IP59 雙重防塵防水認證，並引入 HONOR 碳纖維強化內屏技術與金剛巨犀玻璃外屏，配合 380GPa 遇阻變形碳纖維緩衝層及全新內屏異物智能感知功能，有效抵禦日常衝擊與磨擦碰撞，其超耐用魯班緩震鉸鏈更可承受 50 萬次摺疊考驗，充分展現了其卓越的耐用性。

超耐用魯班緩震鉸鏈更可承受 50 萬次摺疊考驗

超耐用魯班緩震鉸鏈更可承受 50 萬次摺疊考驗

旗艦級性能表現

對於一款旗艦級智能手機而言，性能無疑是其核心競爭力。HONOR Magic V5 配置 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 處理器及 3nm 製程晶片，提供了超卓的處理能力與 AI 增強功能。利用安兔兔進行跑分測試，結果顯示 HONOR Magic V5 輕鬆取得了近 200 萬分的水平。在遊戲體驗方面，記者特別選擇了對硬件要求較高的《崩壞：星穹鐵路》進行實測。在開啟遊戲模式後，HONOR Magic V5 能夠穩定地以最高畫質及 60fps 的幀率運行遊戲長達 15 分鐘，期間未出現任何卡頓或掉幀現象，遊戲體驗極為流暢。這對於熱衷於手遊的用家而言，無疑是一大福音，意味著他們可以盡情享受高畫質遊戲帶來的沉浸感，而無需擔心性能瓶頸。

利用安兔兔跑分可取得約200萬分

新機在摺疊手機的電池續航能力上亦取得重大突破，搭載新一代 5820mAh 青海湖電池，結合先進的 HONOR AI 智能電源管理系統、電源增強 SoC 晶片及 HONOR E2 電源增強晶片，確保續航力持久，記者用足一日打機上網都只是消耗大約7成電量。同時支援 66W 有線和 50W 無線 HONOR SuperCharge 超快充，提供高效多元的充電方案，確保手機全日電力滿載。

AI 智能魔法大屏與影像處理的完美融合

HONOR Magic V5 的「AI 魔法大屏體驗」配合全新系統，帶來了更智能、更便捷的用機體驗。其 7.95 吋大內屏提供了充裕的多任務處理空間，可善用分屏功能，最多同時打開 3個應用程式視窗，大幅提升工作效率。在日常使用中，深刻體驗到其多項創新而實用的 AI 功能所帶來的便利。

最多可以同時開3個apps在桌面上使用

特別值得一提的是，在圖片編輯方面，HONOR Magic V5 的 AI 消除、擴圖及超清功能表現尤為出色，且使用頻率極高。AI 消除功能可以精準去除照片中不需要的物體或人物，讓畫面更加純淨；AI 擴圖則能智能填充圖片邊緣，擴展視野，創造出更具衝擊力的視覺效果；而超清功能則能有效提升圖片細節，讓照片質感更上一層樓。這些 AI 影像處理功能極大地降低了專業圖片編輯的門檻，可以輕鬆創作出令人驚艷的作品。（下文會有大量實測示範）

專業級攝影體驗與 AI 美顏

HONOR Magic V5 在攝影方面亦展現出旗艦級實力。其配備 HONOR AI 鷹眼攝影系統，由三鏡頭組合而成，包括 6400 萬像素升級超感光潛望式長焦鏡頭、5000 萬像素廣角鏡頭及 5000 萬像素超廣角鏡頭，為用戶帶來媲美專業級的 AI 攝影體驗。記者在實測中發現，無論是廣角拍攝還是長焦拍攝，HONOR Magic V5 的表現都十分出色，相較於上代 Magic V3 有著顯著的提升。其 3 倍光學變焦、OIS 光學防震及 3 倍至 100 倍焦距的 AI 超級長焦功能，配合智能模糊控制，能夠清晰對焦遠處景物，捕捉豐富細節。

HONOR Magic V5 室內人像拍攝（沒有修圖直出）👇👇

HONOR Magic V5 室內人像拍攝（沒有修圖直出）

HONOR Magic V5 室內人像拍攝（沒有修圖直出）

+ 6

20倍長焦拍攝時，影像仍然十分精細

6倍長焦亦十分出色

尤其令人印象深刻的是其人像拍攝功能。記者在動漫節現場拍攝 Cosplayer 時，HONOR Magic V5 的人像拍攝效果令人驚艷，利用Harcourt模式拍攝時散景自然柔和，主體突出，自動補光亦非常出色，即使在複雜的光線環境下也能拍出清晰明亮的人像照片。亦可以選擇不同的濾鏡拍攝來提高不同的氛圍感。另外，配合 AI 智能美顏功能，用戶無需複雜的後期處理，即可輕鬆拍攝出猶如影樓級別的人像大片。這對於熱愛攝影，尤其是人像攝影的用戶而言，無疑是一項極具吸引力的功能。而且最令人驚喜是，利用AI消除旁人的功能，十分厲害，幾乎可以十分自然地自動消除身旁的路人，效果出眾。

利用AI修圖消除路人效果十分出色

+ 5

總結：HONOR Magic V5 港版摺疊手機市場的強力競爭者

經過兩週的深度實測，HONOR Magic V5 港版給記者留下了深刻的印象。它不僅在輕薄設計上樹立了行業新標竿，更在性能、AI 功能和影像系統方面實現了全面提升。無論是追求極致便攜的商務人士，還是熱愛遊戲或拍攝的用家，HONOR Magic V5 都能提供卓越的使用體驗。其強勁的硬件配置、實用的 AI 功能以及出眾的影像表現，使其成為當前摺疊手機市場中極具競爭力的一款旗艦產品。加上售價充滿競爭力，而且預訂期間更可獲得大量豐富禮物，性價比非常高！

HONOR Magic V5售價＄11999，預購會有大量禮品贈送。

HONOR Magic V5售價及優惠資訊

HONOR Magic V5 港版售價為$11999，並提供曙光金、暖白色、絲路敦煌和絨黑色四種配色。凡於預訂期間購買，可獲贈總值超過$10000 的豐富禮品，包括 SONY WH-1000XM5 無線降噪耳機、180天只換不修服務、碎屏寶服務（首年一次）和免費貼膜服務（一年內包內屏（2次），外屏／後蓋（2次），共 4 次）。此外，新機支援 Android 版八達通功能，用家首次加入 Android 版八達通可享最高 $200八達通增值額。