小米9月放大招　除16系列外　還有耳機、平板、手錶等新品

撰文：快科技
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日前，數碼博主「智慧皮卡丘」曝光了小米9月新品陣容，除了小米16系列外，還有耳機、手錶、平板、磁吸生態等新品。

據了解，小米16系列將首發搭載高通驍龍（Snapdragon）8 Elite 2旗艦晶片，晶片基於台積電第三代3nm工藝打造，採用第二代自研Oryon CPU架構。

小米將在9月有發佈會，到時有手機還有平板等產品！👇👇👇

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此外，新機將首發預裝澎湃OS 3操作系統，爆料稱新增靈動島和動態實況通知，流暢度將會有所提升。

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與前代一樣，9月將發布小米16、小米16 Pro兩款機型，前者屏幕為1.5K分辨率，後者2K分辨率。

平板新品預計為小米平板8系列，將搭載高通驍龍8 Elite晶片，尺寸在11-12英寸之間。

據爆料，小米平板8系列至少包含兩款，標準版小米平板8代號yupei，Pro版代號piano，內置大容量電池，支持超快閃充。

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