小米9月放大招 除16系列外 還有耳機、平板、手錶等新品
撰文：快科技
出版：更新：
日前，數碼博主「智慧皮卡丘」曝光了小米9月新品陣容，除了小米16系列外，還有耳機、手錶、平板、磁吸生態等新品。
據了解，小米16系列將首發搭載高通驍龍（Snapdragon）8 Elite 2旗艦晶片，晶片基於台積電第三代3nm工藝打造，採用第二代自研Oryon CPU架構。
小米將在9月有發佈會，到時有手機還有平板等產品！👇👇👇
+4
此外，新機將首發預裝澎湃OS 3操作系統，爆料稱新增靈動島和動態實況通知，流暢度將會有所提升。
與前代一樣，9月將發布小米16、小米16 Pro兩款機型，前者屏幕為1.5K分辨率，後者2K分辨率。
平板新品預計為小米平板8系列，將搭載高通驍龍8 Elite晶片，尺寸在11-12英寸之間。
據爆料，小米平板8系列至少包含兩款，標準版小米平板8代號yupei，Pro版代號piano，內置大容量電池，支持超快閃充。
延伸閲讀：小米YU7引爭議 用手機晶片+高價紙巾盒 車規級標準到底有多嚴？（點擊連結看全文）
小米16 Pro設計傳承 標誌性橫向矩陣相機復刻11 Ultra經典小米將發佈自研手機晶片 研發投入135億 採用第二代3nm工藝製程小米16確認首發驍龍 8 Elite 高通與玄戒並行合作新格局引關注全球手機銷量中國三巨頭 小米橫掃市場 華為竟被擠出榜外小米15S Pro首發評測 玄戒O1晶片加持 性能影像旗艦級新高度小米15周年發布會亮點 玄戒O1晶片、SUV車型 人車家全生態登場
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】