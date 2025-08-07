vivo X Fold5評測，日本深度旅拍實測 蔡司影像極致性能摺疊旗艦｜摺疊式手機作為近年來的焦點，其技術演進與用戶體驗的提升備受矚目，最新作vivo X Fold5，作為vivo於香港市場推出的首部旗艦級摺疊手機，記者差不多利用了多個星期深度試玩新機及旅拍，實試這一台蔡司專業影像、頂尖性能及革新設計於一身的摺疊旗艦。



vivo X Fold5評測，日本深度旅拍實測

蔡司影像系統實測

vivo X Fold5繼續與蔡司（ZEISS）的深度合作，為摺疊手機帶來了前所未有的專業級影像體驗。其搭載的蔡司影像系統，包括業界唯一的5000萬像素蔡司超級長焦鏡頭、5000萬像素蔡司主攝鏡頭以及5000萬像素蔡司超廣角鏡頭。

全新Zeiss影像系統，就算輕薄的機身仍有非常出眾的拍攝效果

記者早前攜同vivo X Fold5遠赴日本旅行，一場結合美食與風景的攝影之旅，並親身體驗了其在不同場景下的影像表現。在拍攝日本的自然風光時，廣角鏡頭展現出令人驚艷的色彩還原能力，畫面色彩自然真實，層次分明，完美捕捉了當地景色的細膩之美。當切換至長焦鏡頭進行遠距離拍攝時，其成像效果依然保持自然，細節呈現得淋漓盡致，即使是遠處的建築紋理或植被葉片，都能清晰可見，令人印象深刻。尤其值得一提的是，在嘗試以10倍變焦進行拍攝時，vivo X Fold5仍能保持影像的豐富細節，畫面清晰且無明顯塗抹感，這對於摺疊手機而言，無疑是一項重大的突破，充分展現了蔡司超級長焦鏡頭的卓越實力。

vivo X Fold5機身十分輕便

隨後移師香港動漫節，在室內環境中挑戰拍攝眾多Cosplayer。在人像模式下，vivo X Fold5的表現同樣出色。手機在光線控制上做得恰到好處，即使在較為複雜的室內光源條件下，人像主體依然保持充足的亮度，面部細節與服裝紋理清晰可見，毫無過曝或欠曝之虞。更令人讚嘆的是其自然的散景效果，背景虛化柔和，將人物主體完美凸顯，營造出專業級的人像攝影質感。此外，vivo X Fold5獨特的21:9比例拍攝模式，為人像攝影帶來了耳目一新的視覺體驗，這種電影感的構圖方式，賦予人像作品更具藝術性的表達。蔡司全焦段人像、7種蔡司鏡頭虛化等功能，更進一步豐富了創作的可能性，隨手即可拍出令人滿意的專業級相片。

vivo X Fold5 日本之旅試相

vivo X Fold5 日本之旅 美食試拍

vivo X Fold5 日本之旅 美食試拍

超廣角拍攝

10x 長焦拍攝

加入濾鏡拍攝更有沉浸感

vivo X Fold5 香港動漫節coser試相

21：9超長比例非常合適拍攝人像照

+ 4

強悍性能與極致續航

作為一款旗艦級摺疊手機，vivo X Fold5在性能方面亦不負眾望。其搭載高通驍龍8 Gen 3處理器，採用先進的4nm製程，具備強大的運算能力。為了驗證其真實性能，筆者利用安兔兔（AnTuTu）跑分軟件進行測試，結果顯示vivo X Fold5輕鬆取得了約203萬分的驚人成績，這與現時市場上眾多頂級旗艦智能手機的表現不遑多讓，充分證明了其在硬件配置上的領先地位。

利用安兔兔跑分可取得203萬分以上

在實際應用方面，無論是日常的多工處理，抑或是對性能要求極高的手機遊戲，vivo X Fold5均能遊刃有餘。試玩《原神》、《崩壞：星穹鐵路》這款大型3D遊戲時，即使將畫質設定調至最高，手機依然能夠保持穩定流暢的60fps表現，畫面無卡頓，操作響應迅速，為玩家帶來了極致的遊戲體驗。這得益於其強悍的處理器性能與優化的散熱系統，確保在高負載運行下仍能維持卓越表現。

8.03吋主屏幕

除了強勁的性能，vivo X Fold5在多工處理方面亦有獨到之處。其「原子工作台」功能，完美結合了小視窗和分割屏幕的優點，可以在在大屏幕上同時開啟並流暢運行多達5個應用程式。例如在進行視像會議的同時，可同步查閱文件、回覆訊息、瀏覽網頁，甚至獨立控制各應用程式的聲效與影片播放，大幅提升了工作效率。

續航能力是衡量摺疊手機實用性的關鍵因素之一。vivo X Fold5配備了等效6000mAh的超大容量藍海電池，採用行業首發的第四代矽負極電池技術，顯著提升了能量密度。配合80W有線雙芯閃充及40W無線充電技術，即使在電量告急的情況下，亦能迅速回血，例如在短短一小時內即可將手機電量充至飽滿。

精湛工藝與全方位防護

耐用度一直是用家關注的焦點，vivo X Fold5在機身設計上，巧妙地平衡了輕薄與堅固，帶來了舒適的握持感與卓越的耐用性。炫灰配色款式的重量僅為217克，展開後厚度僅4.3毫米，摺疊時亦僅為9.2mm，相較於過往厚重笨拙的摺疊手機，X Fold5顯得異常輕巧，無論是單手操作抑或放入西裝口袋或公事包，均不會造成累贅感，體現了其在人體工學設計上的精巧考量。

在外觀細節上，X Fold5採用乾淨俐落的鋁合金中框，搭配自然流暢的微四曲屏幕，機背則運用雙拓鍍膜工藝，共同塑造出摺疊式手機獨有的高級質感與細膩觸感。對於摺疊手機最核心的鉸鏈部分，vivo X Fold5採用了全新的碳纖維龍骨鉸鏈，其以六重航鈦級用材打造，強度高達2300MPa，斷裂韌性較上一代提升47.3%。此外，多連杆運動架構設計實現了轉動過程中的同步滑動，有效減小了鉸鏈對內屏的擠壓，使得手機摺疊後的縫隙更窄，屏幕展開後的摺痕亦更淺，顯著提升了整體的使用體驗。

新機具備IP5X、IPX8、IPX9的防塵防水等級，傲視同儕。IP5X認證意味著手機能夠有效抵禦微塵侵蝕，降低因灰塵造成的性能損壞風險。而IPX8及IPX9則表明手機不僅能夠在1米水深下浸泡1小時，更能承受高達80度的高溫水柱噴濺。在極端測試中，X Fold5甚至在1米水深環境下通過了水下摺疊1000次的測試，其防水能力之強可見一斑。此外，X Fold5還具備出色的抗寒能力，官方指零下20℃的低溫環境下，仍能正常使用，確保了手機在嚴峻氣候條件下的可靠運行。

AI智能輔助與沉浸式影音

新機同時整合了多項先進的AI功能，其中包括AI超清文檔、AI全屏翻譯、AI圈定即搜、AI字幕等，這些功能能夠快速輔助日常工作，無論是處理文件、跨語言溝通，抑或快速查找信息，均能大幅提升智能與生產力。此外，在影像後製方面，X Fold5亦加入了AI魔法移動、AI反光消除、AI魔法擴圖等創新功能，配合既有的AI路人消除和AI相片修復，讓用戶能夠盡情發揮創意，輕鬆修飾與美化相片，為生活增添實用趣味。

除了強大的AI功能，vivo X Fold5在影音體驗方面亦追求極致。其展開後達8.03吋的主屏幕，以及內外屏幕均搭配蔡司大師色彩屏，具備4500nit局部峰值亮度和P3廣色域，確保了畫面色彩的精準與鮮活。內置Netflix HD及Dolby Vision技術，讓用戶在觀賞影片時能夠享受到更細緻逼真的畫面效果，帶來影院級的沉浸式體驗。同時，手機亦獲得了TÜV萊茵全方位顯示器護眼認證3.0，即使長時間觀看與操作屏幕，也能有效減輕眼睛疲勞。

vivo X Fold5 港行售價為$11,998（16＋512GB），以旗艦摺屏手機而言，算是十分抵玩的選擇。

總結，vivo X Fold5不僅是一款在硬件配置上達到頂級水準的摺疊手機，更是一款在實際應用層面，特別是在攝影、多工處理、續航與耐用度方面，帶來卓越體驗的創新產品。其蔡司影像系統的專業表現，無論是日本風景的細膩捕捉，抑或動漫節Cosplayer的人像特寫，均展現了其非凡的攝影實力。輕薄的機身、堅固的鉸鏈以及全面的三防技術，提供了無憂的使用保障。