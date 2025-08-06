HONOR MagicBook Art 14 2025＋MagicPad 3報價｜AI生態圈新篇章

HONOR MagicBook Art 14 2025＋MagicPad 3港版售價｜HONOR最近發布會上，除了推出 Magic V5 摺疊手機外，亦同步公布 HONOR MagicBook Art 14 2025 筆記型電腦及 HONOR MagicPad 3 平板電腦，進一步完善其 AI 設備生態圈。



HONOR MagicBook Art 14 2025

HONOR MagicBook Art 14 2025：輕薄高效創作利器

HONOR MagicBook Art 14 2025 專為專業人士與內容創作者設計，機身僅 1cm 厚，重 1kg，極致輕薄便攜。它搭載 14.6 吋 HONOR 3.1K OLED 觸控屏幕，擁有 97% 屏佔比，提供 3120 × 2080 像素高解析度與 3：2 比例，呈現清晰細膩的視覺效果。屏幕具備動態調光、TÜV Rheinland 低藍光與無閃屏認證，保護用戶視力。

性能方面，配備 Intel Core Ultra 7 處理器（16 核 16 線程）、Intel Arc 140T GPU 及 32GB RAM + 1TB ROM，確保多任務處理與大型應用程式運行流暢。其跨品牌資料傳輸功能支援與 iOS、Android、HarmonyOS、Windows 等平台快速無縫傳輸檔案，提升跨設備協作效率。沉浸式 HONOR 空間音訊功能與六揚聲器系統，提供卓越音效體驗。

HONOR MagicBook Art 14 2025

HONOR MagicBook Art 14 2025 售價 $11,999（32GB+1TB）。即日起至8月13日預訂，可獲贈HONOR CHOICE頭戴式耳機Pro（價值$799）及 HONOR 黑色菱格背包（價值 $499），總值$1,298。

HONOR MagicPad 3

HONOR MagicPad 3：超薄便攜智慧辦公夥伴

HONOR MagicPad 3 平板電腦設計時尚，重 595g，薄至 5.79mm，輕巧便攜。配備 13.3 吋 LCD 顯示屏，屏佔比 91%，具備 3200 × 2136 像素高解析度與 165Hz 刷新率，提供沉浸式觀看體驗。屏幕支援 10.7 億種顏色，並獲得 TÜV Rheinland 低藍光和無閃屏認證，保護雙眼。搭載 16GB RAM 和 512GB ROM，確保流暢操作。內建 12450mAh 大容量電池與 66W 快充，提供持久續航。跨品牌資料傳輸功能表現出色，兼容多平台。

HONOR MagicPad 3

AI 功能方面，HONOR MagicPad 3 搭載 IMAX ENHANCED 八低音喇叭的 HONOR 空間音訊功能。多項創新 AI 辦公功能包括 AI 寫作工具（文字校對、重寫、總結）、AI 會議（語音轉文字、聲紋辨識、會議記錄）及 AI 手寫（手寫筆記轉可編輯文字），顯著提升工作效率。

HONOR MagicPad 3 售價 $5,499（16GB+512GB）。即日起至8月13日預訂，可獲贈HONOR Magic Pencil 3手寫筆及HONOR MagicPad 3 智能觸控鍵盤（價值$1,598）和 HONOR CHOICE 頭戴式耳機（價值$599）。