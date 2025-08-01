Redmi Note 14 Pro+與Turbo 4怎麼選？Note 15 Pro升級明顯值得等

如果同1400元（人民幣，下同）左右的價位，大家是選擇紅米的Note 14 Pro+呢？還是紅米的Turbo 4呢？



按照果子對我們號小夥伴們的了解，肯定是選Turbo 4的更多！

點按看Redmi Turbo 4與Redmi Note 14 Pro+大圖👇👇👇

畢竟Turbo 4有性能更強的天璣8400-Ultra晶片，果子說得對不對？但其實Note 14 Pro+不差的，雖然搭載的驍龍7s Gen3性能打不過Turbo 4，但就整體配置而言，Note 14 Pro+可是壓Turbo 4一頭，有着接近K80的體驗！

像是3000nits峰值亮度的1.5K 120Hz 12bit曲屏、後置小米14同款5000萬光影獵人800 OIS 主攝+5000萬 JN1直立長焦影像、帶澎湃G1晶片的6200mAh電池、90W有線閃充；還有0809 X軸線性馬達、IP69+IP68+IP66滿級防護跟NFC、紅外、立體雙揚等滿級外圍，以及Note系列首次澎湃的T1信號增強晶片。

幾乎旗艦的配置下放，可見Note 14 Pro+這台機型的排面跟份量~現在1300出頭的價格，買給喜歡拍照的父母長輩還是挺合適的。當然，也可以選擇再等等，因為Note 15系列就要來了！

考慮到9月份高通新旗艦晶片發佈，而且最近Note 15 Pro系列消息頻繁外加入網，果子猜這款機型很快就能跟我們見面了~

數碼博主爆料Redmi Note 15 Pro系列消息（數碼閒聊站@微博）

首先是屏幕這塊，這次Note 15 Pro系列同樣用的是一塊1.5K OLED屏幕，但在形態上有所改變，從現在Note 14 Pro的雙曲變成等深微曲！

Note 15 Pro系列將搭載1.5K等深微曲屏（Redmi）

也就是小米 15 Pro、Civi 4 Pro那種款式。果子是蠻喜歡這種形態的，既有直屏的觀感又兼顧了曲屏的手感。放在主打線下的紅米Note系列上果子是覺得再合適不過了~

Redmi Note 15 Pro+疑搭載Note 14 Pro+同款拍攝模組（數碼閒聊站@微博）

影像上目前看Note 15 Pro+說是5000萬大底主攝+5000萬直立小長焦！嗯……所以不會是Note 14 Pro+同款吧？

Redmi最強影像的光影獵人800傳感器（Redmi）

還是光影獵人800+三星JN1組合？也是，這個定位這個價位這套組合素質已經很強了，要是果子是紅米同樣還得多用一代~硬要升級的話，可能也就是JN1升級成小米15同款的JN5吧。

Redmi Note 15 Pro配置「史詩級」提升（數碼閒聊站@微博）

雖說Note 15 Pro+影像升級幅度不大，但Note 15 Pro的情況可就不一樣了，相比Pro+，紅米選擇給更加走量的Pro機型下放Pro+的5000萬直立長焦！

要知道上代Note 14 Pro可是200萬湊數微距：

Note 14 Pro搭載200萬像素微距鏡頭（Redmi）

要是再給到跟上代一樣的價格，不用果子多說了吧？無敵好吧~到這果子我算是看懂了，Note 15 Pro+長焦很大概率升級成JN5，然後把JN1下放給Note 15 Pro。

Redmi Note 15 Pro配置「史詩級」提升（數碼閒聊站@微博）

再給到7000+mAh電池跟90W閃充！Note 15 Pro這次說是「 史詩級提升 」也不為過~

反觀Note 15 Pro+這次看下來好像待遇不怎麼好，升級有限啊？錯！紅米轉手就把Ultra級才有的衛星通信功能，傳給Note 15 Pro+，而且還是獨佔……

Note 15 Pro+將獨佔Ultra級才有的衛星通信功能（數碼閒聊站@微博）

旗艦K系列都沒有的那種~

旗艦K系列暫無搭載衛星通信功能的計劃（數碼閒聊站@微博）

再給到對稱雙揚、滿級防水抗摔、金屬中框，這次的Note 15 Pro系列有點猛啊。

參考上代Note 14 Pro 8+128GB 1399元起的價格：

Redmi Note 14 Pro 8+128GB 1399元起的價格（Redmi）

Note 14 Pro+ 12+256GB 1899元起的價格：

Redmi Note 14 Pro+ 12+256GB 1899元起的價格（Redmi）

除了還沒發佈的新驍龍7s晶片是變數外，果子已經開始建議大家再等等了，特別是那些注重平價但想要旗艦體驗的小夥伴。

延伸閲讀：iQOO、小米、OPPO性能續航屏幕誰更出色？3千價位段國產平板比拼（點擊連結看全文）

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