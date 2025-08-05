iPhone 17 Air最薄5.5mm！電池只有2800mAh不及7 Plus？續航成疑

有博主曬出了iPhone 17 Air和iPhone 17 Pro的電池對比照。



爆料稱iPhone 17 Air的電池厚度只有2.49mm，是iPhone 17 Pro的一半左右，其容量只有2800mAh（iPhone 17 Pro電池容量未知）。

作為一款超薄機型，iPhone 17 Air的電池容量沒有突破3000mAh大關，這個容量比2016年上市的iPhone 7 Plus還要小，後者配備了2900mAh電池。

據悉，iPhone 17 Air電池縮水的主要原因是機身過於輕薄，其厚度在5.5mm左右，是蘋果史上最薄機型，為了延長17 Air的續航，蘋果為其配備了自研基帶晶片C1，相比高通基帶，蘋果C1基帶更省電。

另外，爆料稱蘋果計劃同步推出一款配件——MagSafe外接電池，這款配件能在一定程度上緩解iPhone 17 Air用戶的續航焦慮。

核心配置上，iPhone 17 Air和iPhone 17 Pro都是標配120Hz高刷屏，標配2400萬前攝，標配4800萬像素主攝，標配12GB Ram，其中Air搭載A19處理器，Pro搭載A19 Pro處理器，兩款機型出廠預裝iOS 26。

網傳iPhone 17 Air的圖片及參數（按圖查看更多）👇👇👇

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