iPhone 17先達回收價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 於正式開售，一如以往，城中焦點均落在旺角先達廣場的最新回收價上。根據今早（9月19日）上午11時更新的「第一口價」顯示，今年市場反應極為熱烈，部分型號錄得相當可觀的利潤。



10月1日下午3時更新：先達回收價不斷更新中...

10月1日國庋市況：Pro 型號「破千」成新寵，回收價全線再上漲

iPhone 17 開售的第二個星期，在國慶公眾假期的帶動下，昨日的升勢得以延续並進一步升溫。旺角先達廣場人流暢旺，回收價全線再度報捷，當中 iPhone 17 Pro 系列的升幅尤為驚人，1TB 版本利潤更成功「破千」，成為市場新寵兒。

昨日已見強勢的 iPhone 17 Pro 1TB 型號，今日回收價再度大幅抽升，藍、白、橙三色利潤均由700至800的水平，一口氣衝上1,021至1,121，回報率甚至比部分 Pro Max 型號更為可觀，顯示市場對標準版 Pro 的大容量型號需求極為殷切。其餘 256GB 及 512GB 型號亦錄得數百元升幅，整體表現非常亮麗。

至於 iPhone 17 Pro Max 系列，價格繼續在穩定中向上。昨日的「炒王」1TB 版本利潤進一步鞏固，橙色版本最高可獲利$2,351，繼續穩坐系列中的冠軍寶座。512GB 及 2TB 型號亦有溫和升幅，反映在假日消費氣氛下，市場購買力旺盛，成功支撐整體回收價處於高位。

到下午時先達回收價下跌，同時更加人流有增無減

以下是9月開賣日早上11時報導

iPhone 17 Pro Max 整體表現強勢 橙色機身暫時領先

綜合先達廣場早市的回收價數據，頂級型號 iPhone 17 Pro Max 的表現全面跑贏 iPhone 17 Pro。在 Pro Max 系列中，所有顏色及容量版本均錄得正回報。其中，2TB 容量版本最為矚目，其原價為16,999，回收價達19,600，買家可獲利$2601，利潤率相當豐厚。

在顏色選擇方面，雖然各容量的利潤差距不算極大，但今年新增的「橙色」機身似乎更受市場歡迎。以 256GB 的 iPhone 17 Pro Max 為例，橙色版本的回收價為13,000，較原價10,199高出2,801，比同容量的藍色及白色版本（利潤2,701）略高$100。同樣情況亦見於 512GB 及 1TB 版本，橙色機身的回收價均是三色之中最高，顯示市場對新顏色有額外需求。

截至9月19日早上11時的iPhone 17先達回收價

iPhone 17 Pro 市況相對平穩 僅部分型號有利可圖

相較於 Pro Max 的熾熱市況，iPhone 17 Pro 的回收價則顯得較為平淡。數據顯示，並非所有 Pro 型號都能獲利。當中，256GB 及 512GB 的藍色及白色版本均錄得輕微利潤，由1至201不等，當中以 512GB 的$201利潤為最高。

值得留意的是，iPhone 17 Pro 的 1TB 版本在開售首日即告「破發」，回收價為12,700，比原價12,799低$99，出現「倒蝕」情況。這反映市場對大容量標準版 Pro 的需求相對疲弱，或因消費者更傾向直接選購規格更強的 Pro Max 型號。

早上11時先達已經有不少果迷於先達排隊放機

而iPhone Air卻完全乏人問津...

iPhone 17 Pro／17 Pro Max炒價直擊（點下圖放大、不斷更新）

總結首日早市情況，今年的 iPhone 12 Pro 系列「炒風」主要集中在 Pro Max 型號。市場策略明顯傾向於追捧頂級規格，尤其是大容量版本及新推出的橙色款式。預計未來數小時，回收價仍會有所浮動，我們將持續為讀者跟進最新市況。