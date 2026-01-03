iPhone 18 Pro大升級　12項更新曝光　背部面板終於換成這材質

從iPhone 18系列開始，蘋果公司將進行一項重大戰略調整：打破長期以來秋季統一發布新品的傳統，轉而採用一年兩次推出iPhone的策略。



具體來看，2026年秋季將推出三款重磅機型：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及備受期待的摺疊屏iPhone，而基礎款iPhone 18和iPhone 18e則被安排在2027年春季上市。

這一策略不僅為高端機型留出了充足的市場空間，也讓供應鏈的產能不至於到秋季的時候過於緊張。

+ 14

作為蘋果的重頭戲之一，iPhone 18 Pro系列備受關注，以下是該系列的12大核心賣點：

1. 延續現有的設計語言，Pro和Pro Max版分別配備6.3吋與6.9吋熒幕，採用橫向大矩陣相機DECO設計。

2. 屏下 Face ID：搭載屏下Face ID技術，動態島的挖孔區域進一步縮小，提升屏佔比。

3. 前置攝像頭：前置鏡頭位於熒幕左上角。

4. 後置可變光圈：後置攝像頭支援可變光圈功能，可靈活調節進光量。

5. 搭載A20 Pro晶片，採用台積電2nm工藝製程與全新封裝技術。

6. 簡化相機控制按鍵設計，取消滑動手勢操作。

7. 為適配磁吸充電，背部超瓷晶面板會調整，或將採用質感更細膩的磨砂玻璃。

8. 配備蘋果自研的C1X或C2調制解調器，支援5G/LTE蜂窩網絡連接。

9. 搭載蘋果自研N1或更新的無線網絡晶片，支援Wi-Fi 7、藍牙6以及Thread協議。

10. 新增衛星網絡網頁瀏覽功能，無需依託地面蜂窩網絡即可實現基礎上網。

11. 新增配色，蘋果正在考量三款新配色，分別為咖啡色、紫色、酒紅色。

12. 機身厚度調整，iPhone 18 Pro Max機身厚度或超前代iPhone 17 Pro Max，為的是塞進更大容量電池。

相關文章：iPhone Air 2於2027才發布？蘋果從未打算每年更新 原因不是銷量（點擊連接看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】