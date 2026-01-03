iPhone 18 Pro大升級 12項更新曝光 背部面板終於換成這材質
從iPhone 18系列開始，蘋果公司將進行一項重大戰略調整：打破長期以來秋季統一發布新品的傳統，轉而採用一年兩次推出iPhone的策略。
具體來看，2026年秋季將推出三款重磅機型：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及備受期待的摺疊屏iPhone，而基礎款iPhone 18和iPhone 18e則被安排在2027年春季上市。
這一策略不僅為高端機型留出了充足的市場空間，也讓供應鏈的產能不至於到秋季的時候過於緊張。
作為蘋果的重頭戲之一，iPhone 18 Pro系列備受關注，以下是該系列的12大核心賣點：
1. 延續現有的設計語言，Pro和Pro Max版分別配備6.3吋與6.9吋熒幕，採用橫向大矩陣相機DECO設計。
2. 屏下 Face ID：搭載屏下Face ID技術，動態島的挖孔區域進一步縮小，提升屏佔比。
3. 前置攝像頭：前置鏡頭位於熒幕左上角。
4. 後置可變光圈：後置攝像頭支援可變光圈功能，可靈活調節進光量。
5. 搭載A20 Pro晶片，採用台積電2nm工藝製程與全新封裝技術。
6. 簡化相機控制按鍵設計，取消滑動手勢操作。
7. 為適配磁吸充電，背部超瓷晶面板會調整，或將採用質感更細膩的磨砂玻璃。
8. 配備蘋果自研的C1X或C2調制解調器，支援5G/LTE蜂窩網絡連接。
9. 搭載蘋果自研N1或更新的無線網絡晶片，支援Wi-Fi 7、藍牙6以及Thread協議。
10. 新增衛星網絡網頁瀏覽功能，無需依託地面蜂窩網絡即可實現基礎上網。
11. 新增配色，蘋果正在考量三款新配色，分別為咖啡色、紫色、酒紅色。
12. 機身厚度調整，iPhone 18 Pro Max機身厚度或超前代iPhone 17 Pro Max，為的是塞進更大容量電池。
相關文章：iPhone Air 2於2027才發布？蘋果從未打算每年更新 原因不是銷量（點擊連接看全文）
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】