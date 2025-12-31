iPhone 17 Pro 和 Pro Max異常　用家報告充電時喇叭發出靜電噪音

近日陸續有用家反映，iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 在充電期間會出現不正常的喇叭噪音問題。多名用家形容，當手機接上充電器時，喇叭會發出類似舊式收音機的靜電聲或輕微「嘶嘶」聲，即使未播放任何音訊，情況仍然存在。



Reddit、Apple 討論區多名用家反映

有關問題最早於 Reddit、MacRumors 論壇以及 Apple 官方支援社群被廣泛討論。不少 iPhone 17 Pro 系列用戶指出，只要手機進入充電狀態，喇叭附近便會傳出細微但持續的雜音。有些人是在播放音樂後將音量調低時察覺異樣，也有用戶表示，即使完全沒有播放內容，只要插上充電線，聲音便會出現。

更令人困擾的是，部分用家指出，在充電狀態下瀏覽網頁、滑動畫面時，喇叭會伴隨操作出現低頻雜聲，猶如電子干擾。雖然聲量不高，但在安靜環境下相當明顯，對聲音較敏感的用戶影響尤其顯著。

官方配件亦無法避免

從目前用家回饋來看，問題並非由特定充電器引起。無論使用 Apple 原廠充電器、第三方有線快充，甚至是 MagSafe 無線充電，都有機會出現相同情況。部分用家指出，使用 MagSafe 時雜音似乎較為輕微，但仍未能完全消失。

值得注意的是，一旦將手機從充電狀態中拔除，靜電聲便會立即停止，這亦令不少人懷疑問題可能與電源管理、充電模組或內部電磁干擾有關，而非單純喇叭硬件損壞。

就算有用家嘗試透過 Apple 官方更換新機希望可以解決問題，但換機後仍然遇到同樣情況，顯示這並非單一批次瑕疵，而有可能涉及整體設計或系統層面的問題。有 Reddit 用戶表示，已就事件與 Apple 客服聯絡，相關案例亦已轉交工程團隊跟進。

然而，截至目前為止，Apple 推出的 iOS 更新尚未能有效修復該異常情況。雖然部分用家推測未來或可透過軟件方式改善，但亦不排除涉及硬件結構，需要更長時間處理。

用戶暫時應對方法

在 Apple 作出正式回應前，受影響用家目前只能透過暫時避免在安靜環境下充電使用，或於播放音樂、影片時略為提高音量掩蓋雜音作權宜之計。若情況明顯影響日常使用，仍建議向 Apple 支援反映，以便官方掌握實際案例數量。