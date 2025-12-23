香港海關今日（12日）公佈，有一款磁吸無線充電座存在過熱及燒傷潛在危險，呼籲市民立即停用。 有些充電座欠缺安全機制，比如手機與磁吸座之間如存在異物，或可導致過熱，最高達攝氏148.1度！最新發表的 Qi2 無線快充制式，雖然功率高、產生的熱量也相應比較大，但此新機制卻有異物偵測停機功能，而且好多品牌的款式更內置散熱型號，當偵測到溫度上升後會停機／降低功率，本文馬上為你推薦安全款式。



MagSafe充電器｜一磁吸無線充電座有過熱及燒傷危險 海關籲停用

Qi2 制式設異物偵測停機功能

Qi2（氣）是最新的磁吸式充電制式，連iPhone 17 Pro 及iPhone Air都用，它不單止充電功率高、速度快，更設有異物偵測停機功能，安全得多。不過，記者仍建議用家，如使用非原裝手機殼，尤其喜歡在透明case內放貼紙、Cheki相紙的朋友，最好還是拆除外殼才進行充電。

Belkin UltraCharge Pro三合一Qi2 25W充電座｜

整齊快速為「果粉三寶」同時充電

這款三合一充電座，為全球首個 Qi2 25W 認證的充電座系列，，獲得 5 倍快速無線充電。一機有3個無線充電位，可一次過為手機／耳機充電盒／Apple Watch同時充電。它不單用盡了Qi2 最強的25W 無線快充（有些款式雖標明Qi2 但只有15W），25 分鐘內就可將 iPhone 從 0% 充電至 50%；而且內置被動冷卻技術「ChillBoost」，可在快速充電期間散熱，讓您安全地同時為多部裝置快速充電。

Belkin UltraCharge Pro 3合1磁吸充電座是首款採用Qi2 25W無線充電技術的第三方充電器，記者配合支援Qi2無線充電的iPhone 17 Pro Max及iPhone Air 實測，這款充電座突破以往第三方充電器只能提供15W的限制，充電速度快約50%，充電效率大幅提升。

Belkin UltraCharge Pro 三合一Qi2 25W充電座｜實際充電速度如何?

官方聲稱iPhone可在25分鐘內從0充至50%電量，而實測配合iPhone Air 使用時（此機支援MagSafe 和最新的 Qi2 無線充電技術，使用特定充電器可達20W甚至25W），充電時間約為30分鐘真的已達到50%電量，表現仍然相當理想。而充電座內置更 ChillBoost主動散熱系統，能降低裝置溫度達攝氏7度，更有功能獨立開關，確保充電過程更安全穩定。Apple Watch更可在30分鐘內充至80%電量，同時為AirPods提供5W無線充電。

充電座內置ChillBoost主動散熱系統，能降低裝置溫度達攝氏7度。

Belkin UltraCharge Qi2 3合1／2合1 可折疊磁吸充電器 25W

如果你時常要去外國，Belkin UltraCharge Qi2 同系列還有2款可折疊式Qi2 25W磁吸充電器，產品輕巧可折疊，適合在家中使用與隨身攜帶。兩者分別在1款可同時充手機 + AirPods + Apple Watch充電，2合1版雖然沒有Apple Watch充電座，但就多了一個USB-C 5W 輸出口，方便你為其他產品充電。 Belkin 官方網店有售

Belkin UltraCharge Qi2 3合1 可折疊磁吸充電器 25W（HK$899）

兩款產品同樣可在 29 分鐘左右將指定型號 iPhone 電至50%，同時亦搭載 ChillBoost被動散熱技術，防止過熱狀況。這款充電座跟機的USB Type C 火牛也是好東西，單獨使用也是一款 45W 充電器，實用！

Belkin UltraCharge Qi2 2合1 可折疊磁吸充電器 25W（HK$549.00）

車用Qi 2充電之選｜XPower MAGINCAR Qi2 15W 冰冷磁吸無線充電車支架

如果你是有車一族或搵食司機，手機當然要長期駁在車頭方便使用，你可以考慮XPower這款有半導體制冷 MagCharge 的「XPower MAGINCAR Qi2 15W 冰冷磁吸無線充電車支架」，雖然功率只去到 15W，但已夠用盡16代及更舊款的 iPhone 磁吸充電。（HK HK$299.00)