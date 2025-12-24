iPhone 18 Pro 情報整合｜綜合目前多方供應鏈與分析師消息，2026 年登場的 iPhone 18 Pro，很可能是近年最關鍵的一次升級。iPhone 18 Pro 不但在外觀設計上出現明顯變化，更在核心晶片、相機系統與電池續航等層面同步推進。



動態島終於縮細

自 iPhone 14 Pro 推出動態島（Dynamic Island）以來，這個設計一直被視為Apple的過渡方案。最新消息指出，iPhone 18 Pro 將因應螢幕下 Face ID 技術逐步成熟，大幅縮小動態島佔用面積。雖然未必完全消失，但可視區域將比iPhone 17 Pro更小，螢幕視覺完整度亦因此提升。

這項改動讓前鏡頭與感測元件不再主導整個螢幕設計。這種變化，也讓 iPhone 18 Pro 的正面觀感首次出現與主流 Android 高階機相近的沉浸式效果。

背面設計回歸一致 告別雙色風格

iPhone 17 Pro 採用的雙色背蓋設計，在市場上評價兩極。部分用戶欣賞其層次感，但亦有不少人認為鋁合金與玻璃分界過於突兀。消息指出，Apple已意識到這項設計的接受度問題，並計劃在 iPhone 18 Pro 上回歸更一致的機背顏色。

新的設計方向將透過材質與色彩融合，令背面整體感更強，同時仍保留 Pro 系列的辨識度。配合傳聞中正在測試的咖啡棕、紫色與酒紅色等新配色，iPhone 18 Pro 的外觀風格，將更偏向成熟而高端的路線。

A20 Pro 晶片登場 2nm 製程正式上線

性能層面方面，iPhone 18 Pro 將搭載全新的 A20 Pro 晶片，預計成為Apple首款採用 2nm 製程的手機晶片，同時引入 WMCM（晶圓級多晶片模組）封裝方式，讓 CPU、GPU、記憶體與 AI 模組的整合更緊密。

這種架構上的改變，意味著效能提升不再單靠時脈與核心數，而是整體效率與 AI 運算能力的躍進。對未來高度依賴 AI 的 iOS 生態而言，A20 Pro 很可能是 Apple Intelligence 真正全面使用的基礎。

可變光圈主相機

相機向來是 Pro 系列的重點升級項目，而 iPhone 18 Pro 最受矚目的新功能，正是主鏡頭加入可變光圈設計。這項技術過往多見於專業相機，能讓使用者在不同場景下調整景深表現，實現背景虛化或全景清晰的不同效果。

對於攝影愛好者而言，這代表 iPhone 不再完全依賴演算法模擬景深，而是透過硬體結構直接控制光線進入方式。配合Apple既有的影像處理優勢，iPhone 18 Pro 的拍攝彈性，將明顯超越以往任何一代。

電池再加碼

近兩代 iPhone Pro 已明顯強化電池表現，而 iPhone 18 Pro 系列預期會再進一步。消息指 Pro Max 機型可能因內部結構調整而略為加厚，主要目的正是容納更大容量電池。這項改動雖然會令重量增加，但市場普遍認為，多數用戶願意以重量換取續航。

考慮到 A20 Pro 的能效提升，以及自家 C2 數據晶片帶來的功耗優化，iPhone 18 Pro 很可能成為歷來續航表現最穩定的一代 Pro 機型。

Camera Control 2.0

Camera Control 實體按鍵自推出以來，評價一直偏向概念大於實用。有見及此，Apple計劃在 iPhone 18 系列中重整其操作邏輯，移除過於複雜的觸控手勢，讓按鍵回歸更直觀的功能定位。