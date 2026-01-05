Apple改變慣例今年不發佈iPhone 18？卻迎來一款從未見過神機

2026年已經正式開始，據多方消息源透露，Apple將對延續十餘年的iPhone年度發布周期進行重大調整——今年不計劃推出iPhone 18標準版。



今年開始Apple將徹底改變產品線結構，Apple不再似以往秋季（9月）同步發布全系列iPhone，而是計劃分兩個窗口期推出新品。

+ 3

發布節奏如下：

2026年上半年發布iPhone 17e。



2026年下半年將發布iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro和iPhone 18 Air，此外還有Apple首款摺疊屏——iPhone 18 Fold。



2027年將發布iPhone 18和iPhone 18e機型。



iPhone 17標準版將作為最新非Pro機型在售超18個月。



隨着2025年iPhone 16e、iPhone Air的推出，2026年摺疊屏iPhone的加入，疊加iPhone 16、iPhone 16 Plus等舊機型持續在售，預計2026年底Apple在售iPhone機型將至少達8款。

供應鏈分析師分為，錯開發布能減少生產瓶頸，更高效管理先進技術組件的供應，同時可平衡各財季營收，避免iPhone銷量過度集中在秋季，平滑全年業績波動。

值得注意的是，除了產品線大調整之外，iPhone 18 Pro系列還有重磅升級，Pro Max機型有可變大光圈加入，此外4800萬像素的潛望長焦也加大了光圈，影像能力繼續加強。

相關文章：iPhone 18 Pro大升級 12項更新曝光 背部面板終於換成這材質（點擊連接看全文）

+ 14

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】