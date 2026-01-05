Apple改變慣例今年不發佈iPhone 18？卻迎來一款從未見過神機
2026年已經正式開始，據多方消息源透露，Apple將對延續十餘年的iPhone年度發布周期進行重大調整——今年不計劃推出iPhone 18標準版。
今年開始Apple將徹底改變產品線結構，Apple不再似以往秋季（9月）同步發布全系列iPhone，而是計劃分兩個窗口期推出新品。
發布節奏如下：
2026年上半年發布iPhone 17e。
2026年下半年將發布iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro和iPhone 18 Air，此外還有Apple首款摺疊屏——iPhone 18 Fold。
2027年將發布iPhone 18和iPhone 18e機型。
iPhone 17標準版將作為最新非Pro機型在售超18個月。
隨着2025年iPhone 16e、iPhone Air的推出，2026年摺疊屏iPhone的加入，疊加iPhone 16、iPhone 16 Plus等舊機型持續在售，預計2026年底Apple在售iPhone機型將至少達8款。
供應鏈分析師分為，錯開發布能減少生產瓶頸，更高效管理先進技術組件的供應，同時可平衡各財季營收，避免iPhone銷量過度集中在秋季，平滑全年業績波動。
值得注意的是，除了產品線大調整之外，iPhone 18 Pro系列還有重磅升級，Pro Max機型有可變大光圈加入，此外4800萬像素的潛望長焦也加大了光圈，影像能力繼續加強。
