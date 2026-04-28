AirPods Max 2深度評測｜H2晶片降噪音質雙躍升＋USB-C無損傳輸

AirPods Max 2深度評測｜睽違五年，Apple 終於早前發布了 AirPods Max 2（不是單單更新USB Type C的款式）。本次第2代更新的核心在於全面導入 H2 晶片，提升降噪效果、音質之餘，亦對 USB-C 無損音訊支援強化。記者花了近2星期實測新機，深入評測這款AirPods 新作是否值得各位果迷升級入手。



AirPods Max 2深度評測，雖然佩戴感與以往沒有分別，但無論降噪及音質都大幅提升

AirPods Max 2 的外型選擇沿用極具辨識度的工業設計語言，耳機依然採用一體成型的陽極處理鋁金屬耳罩，加上不鏽鋼伸縮支臂與頂部的透氣網狀織物頭帶，視覺上仍然保持極高的高級感，但在重量方面，仍然維持在約 386.2g，雖然頭帶的設計能有效分散壓力，但記者就覺得長時間佩戴仍感到有點重量。值得留意的是，本次與之前升級版同樣以 USB-C 接口，以及與之前同樣的午夜暗色、星光色、藍色、紫色及橙色五款配色，在認知度上仍然十分搶眼。

AirPods Max 2花了2星期實測

H2 晶片降噪性能提升

降噪表現是本代 AirPods Max 2 最核心的進化點，由 H1 升級至 H2 晶片的強大算力，處理環境噪音的速度與精準度大幅躍升。記者就在這2個星期實試，在處理中高頻噪音，特別是辦公室常見的人聲交談與空調運作聲時，降噪深度有明顯增強。官方指主動降噪（ANC）能力較前代提升達 1.5 倍，而在城市街道及旅行時飛機機艙的實測中，確實能感受到背景低頻轟鳴聲被過濾得更加乾淨。另外，亦因為運算音訊技術的進步，開啟降噪後的聽感更為自然，減少了長途飛行佩戴時常見的壓迫感。

今代對應適應性模式，在日常生活中與其他人溝通會更加方便。

除了強力的主動降噪，Apple 這次也將自適應音訊功能引入 AirPods Max 2。系統會根據用家所處環境的噪音水平，動態調整主動降噪與通透模式的比例。在實測中，記者於安靜的室內走入喧鬧的街道時，耳機會平滑地增加降噪強度；而當偵測到記者開始說話時，「對話感知」功能會迅速降低媒體音量並增強前方人聲，這在日常辦公或點餐場景中極為實用。通透模式依然保持了高水準，透過 H2 晶片每秒 48,000 次的處理速度，環境音聽起來極其自然，幾乎感受不到數位處理的痕跡。

直接利用USB Type C連接iPhone便可以享受無損音樂

音質表現與 USB-C 無損傳輸能帶來驚喜

在聲學結構上，AirPods Max 2 搭載了全新設計的高動態範圍放大器。雖然在無線藍牙連接模式下受限於音訊編碼，但其音質走向趨於更加細膩與平衡。中高頻的解析力有感提升，樂器分離度更為精確，低頻部分則保持了紮實與彈性。而今次 USB-C 接口支援透過線材傳輸高達 24-bit/48kHz 的無損音訊。當連接至iPhone、MacBook 或 iPad 播放 Apple Music 的無損音樂時，音訊不再經過藍牙壓縮，音場的廣闊度與細節豐富度均有質的飛躍。而且更對應個人化空間音頻配合動態頭部追蹤技術，在觀賞支援杜比全景聲的影片時，能提供極具沉浸感的環繞聲場體驗。

另外，AirPods Max 2 升級至藍牙 5.3 技術，提升了連接的穩定性與抗干擾能力。在電力續航方面，雖然晶片效能提升，但依然維持約 20 小時的連續播放時間（開啟 ANC下），對於急需補電的用家，其快速充電功能表現穩定，充電 5 分鐘即可提供近2小時的聆聽時間。

AirPods Max 2對應十分實用的即時翻譯功能，只可惜仍未支援廣東話

總結：AirPods Max 2 適合哪些用家入手？

綜合各項實測數據，AirPods Max 2 雖然沒有全面的大升級，但針對核心技術的精準進化。它保留了Apple一貫的設計美學水平，並以 H2 晶片升級了降噪、自動化功能以及音訊傳輸上的缺點。對於追求極致 Apple 生態整合、需要強大降噪性能，且對音質有一定無損追求的果迷而言，今代AirPods Max 2 依然是市場上最值得入手的旗艦頭戴式耳機選擇。