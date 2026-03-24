Samsung Buds 4 Pro實測：降噪音質優秀　堪稱Android版AirPods？

這兩年如果大家觀察真無線耳機行業，就會發現一個很明顯的變化：TWS正在進入「生態鎖定」時代——越來越像「手機生態的一部分」。如果把時間往前倒退三四年，我們評價一副耳機幾乎只看三個指標：音質、降噪、佩戴。



但現在情況明顯不一樣了。越來越多的廠商開始把耳機當成「手機生態的一部分」，不僅要聽音樂，還要承擔語音助手、即時翻譯甚至AI交互的角色。

Samsung Buds 4 Pro提供三種配色可供選擇。（Samsung）

Samsung最新推出的Galaxy Buds 4 Pro，可以說就是這種趨勢的一個縮影。硬件方面採用雙路揚聲器 + 雙功放的聲學架構，並支持24-bit/96kHz高解析音頻傳輸，同時還加入了頭部動作交互、AI助手以及即時翻譯等功能，可以說是一副功能非常全面的耳機。

不過需要提前說明一點：我並不是Samsung手機用戶，因此很多Galaxy生態相關功能其實體驗不到。所以這篇體驗更多還是從一個普通用戶的角度，聊聊它作為一副耳機本身表現怎麼樣。

Samsung Buds 4 Pro測評詳細展示：

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外觀設計：從「豆子」到更主流的TWS形態

如果你之前用過Samsung Galaxy Buds系列，應該會記得早期那種類似「豆子」的造型。但從上一代開始（Samsung Galaxy Buds 3 Pro），Samsung終於換了一種設計語言：耳機改成了帶短柄的入耳式結構，更接近主流TWS形態，但細節上仍然保留了Samsung自己的風格。Samsung Galaxy Buds 4 Pro延續了改款後的設計風格，耳機柄是扁平的金屬質感區域，用來進行滑動和點擊操作，整個外觀比上一代看起來也更精緻一些。

充電盒的設計也挺有意思，頂部是透明蓋子，可以直接看到裏面的耳機，這種設計在TWS裏還不算很常見，看起來會有一點「展示櫃」的感覺——精緻、科技感強，但不會特別張揚。如果你平時喜歡簡約風格的數碼產品，這個外觀應該挺容易接受。

佩戴體驗：輕巧舒適，穩固性比較看耳型

戴上Samsung Galaxy Buds 4 Pro的第一感覺其實就是：輕。耳機單隻重量大約5.1g，重量控制得不錯，加上體積也比較小巧，長時間佩戴基本不會有明顯的壓迫感。我連續戴兩三個小時聽音樂或者追劇，耳朵基本不會覺得累。耳機採用傳統的硅膠耳塞結構，包裝裏提供三種尺寸（S/M/L）可以更換，以適配不同耳型。

佩戴體驗簡單總結一下：它的優點是輕巧，長時間佩戴比較舒服，不過運動穩定性因人而異，對耳型有一定要求。

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音質表現：偏流行取向，整體耐聽

這次Samsung Galaxy Buds 4 Pro延續了雙路揚聲器+雙功放的聲學架構，兩個揚聲器分別負責不同頻段，寬口徑低音單元與高音單元協同工作。簡單來說，這種設計的好處是低頻和高頻可以分別優化，細節表現更好。實際聽下來，它的整體風格可以用五個字概括：均衡偏流行。下面結合幾個不同類型的音樂聊聊聽感。

首先，聽周杰倫或者Taylor Swift這類流行曲目時，Samsung Galaxy Buds 4 Pro的低頻量感比較充足，鼓點有明顯的彈性，節奏感很好。人聲位置稍微靠前，整體聽起來比較討好耳朵。把音量開得比較大，低頻有時會稍微壓住一點中頻，這是它比較明顯的調音特點，不過通過手機調音（即EQ調音）會有一定改善。

再聽陳鴻宇、趙雷這類民謠音樂，這時候能感覺到Samsung Galaxy Buds 4 Pro的高頻細節還不錯。吉他泛音細節比較清晰，聲音不會糊在一起。平面振膜單元在這裏還是有一定優勢的，特別是高頻細節更為清晰、乾淨。細聽下來，我發現它的聲場也比很多普通TWS耳機更寬闊一些。

換成編曲密度比較大的搖滾或者金屬樂，比如Imagine Dragons或者Metallica這類，Samsung Galaxy Buds 4 Pro的整體控制力還不錯，低頻量感還是比較足，整體氛圍感強，但分離度以及層次感就沒那麼突出了。所以它更適合聽流行、R&B、電子這種類型。

降噪體驗：通勤場景很實用

降噪一直是Samsung Galaxy Buds Pro系列的強項，這一代也沒有讓人失望。Samsung Galaxy Buds 4 Pro的降噪表現屬於目前旗艦TWS的第一梯隊。日常使用，在大多數戶外嘈雜場景下，可以削弱大部分的環境噪音。以筆者每天乘坐地鐵通勤為例，耳機對持續低頻噪音的壓制效果非常好，如地鐵轟鳴聲、空調聲都會明顯減弱。音樂一開，正常音量下基本就聽不到外界環境了。

來到辦公室，像是機械鍵盤聲、打印機聲、頭頂上方空調聲都能明顯降低。不開音樂的話，同事說話這種中頻聲音還是能隱約聽到，這是大多數降噪耳機的共同特點。到了樓下咖啡館，耳機的環境聲模式表現也不錯，開啟之後能自然聽到周圍的聲音，但音樂又不會完全被壓住。整體來說，它的降噪+通透表現都很穩，足夠日常使用。

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通話與日常體驗

Samsung Galaxy Buds 4 Pro採用多麥克風陣列，並結合AI降噪算法進行通話處理。在實際通話中，人聲比較清晰，背景噪音抑制也不錯，即使在戶外有一些風噪的情況下，對方也能比較清楚地聽到聲音。對於經常開電話會議或者語音聊天的人來說，這點還是挺重要的。

續航方面，Samsung Galaxy Buds 4 Pro並沒有特別激進。官方數據大約是：降噪開啟約6小時，關閉降噪約7小時。搭配充電盒約30小時總續航。實際使用下來，如果每天聽兩三個小時音樂，再刷一兩個小時視頻，大概三四天充一次電就夠了。另外充電盒支持無線充電，這點還是挺方便的。

總結及選購建議

如果把Samsung Galaxy Buds 4 Pro放在整個行業來看，它其實代表了三個趨勢：

1. 耳機越來越像手機生態產品。像是Samsung Galaxy Buds 4 Pro的很多高階功能只有在Galaxy手機上才能完全發揮。

2. AI功能開始進入耳機。例如即時翻譯、語音助手等。

3. 聲音品質在升級。雙單元甚至多單元設計，未來可能會成為旗艦TWS的常態。



綜合體驗下來，我覺得Samsung Galaxy Buds 4 Pro比較適合三類用戶：

1. 如果你是Samsung手機用戶，這副耳機的功能完整度會最高。

2. 日常通勤用戶，它的降噪效果很出色，佩戴舒適度也適合長時間使用。

3. 重度音樂愛好者，它的低頻充足，整體調音均衡自然，日常聽歌其實挺舒服的。



還是那句話，對於Samsung手機用戶來說，它基本可以算是Android陣營最接近AirPods Pro的體驗。

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