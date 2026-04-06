藍牙耳機選購指南　看清降噪與音質參數陷阱　揭秘續航等6大關鍵

買藍牙耳機時，最容易被參數海報打懵：-45dB深度降噪、Hi-Res金標、6麥AI通話、藍牙5.4、空間音頻……看起來都很厲害，但用起來可能完全不是一回事。



第一：音質（聽感）

先說「怎麼聽」，也就是音質。很多人會問：動圈、動鐵、雙單元、三單元是不是越多越好？真不一定。單元數量更多，確實給調音留了空間，但也更考驗廠商的調校功力。

選購藍牙耳機，可從這6大方向考慮。（AI生成圖片）

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真正影響你主觀聽感的，往往是低頻是否鬆散、中頻人聲是否靠前、高頻是否刺耳、以及聲音密度是否夠。所以，要關注你常聽的內容：聽播客、追劇，那就更在意人聲清晰；愛聽流行和電子，更在意低頻下潛與彈性。

第二：降噪

這裏有個大坑：很多人只盯最大降噪深度，但真實體驗則是算法的綜合能力。降噪厲害不等於舒服，有的耳機深度很猛，但會帶來耳壓、頭暈等問題；有的深度沒那麼誇張，卻更自然耐聽。

選降噪耳機時建議關注以下三點：

1. 地鐵/公交這種低頻噪聲能壓得住嗎；

2. 開降噪後人聲會不會變悶；

3. 風噪控制做得怎樣（戶外跑步、騎行尤其關鍵）。



另外，別忽視通透模式。你在路上、辦公室、咖啡館，其實用通透的頻率可能比降噪還高。好的通透應該是像沒戴耳機一樣自然，差的通透會很假、很悶、可能還帶底噪。

買藍牙耳機時，最容易被參數海報打懵：-45dB深度降噪、Hi-Res金標、6麥AI通話、藍牙5.4、空間音頻……看起來都很厲害，但用起來可能完全不是一回事。（unsplash@andrey-matveev）

第三：麥克風（通話）

我們經常能看「4麥、6麥AI通話降噪」，但麥克風數量只是基礎，核心還是算法與拾音方向。判斷通話好不好，最實用的方式不是看參數，而是看測試場景：地鐵、馬路邊、商超這三個地方能不能把人聲保住。如果你經常開會，建議優先選通話口碑穩定的型號，比什麼「音質金標」更重要。

第四：連接與生態

藍牙版本（5.2/5.3/5.4）不是越新越無敵，它更多代表功能與功耗能力，但穩定性仍取決於具體實現。你應該關注的是：

1. 多設備切換順不順滑（手機+電腦）；

2. 延遲表現（是否有遊戲低延遲模式）；

3. App可玩性（EQ調節、空間音頻、自定義按鍵、查找耳機）。



第五：佩戴舒適度

另外，別忘了佩戴這件事：同樣的降噪與音質，戴不穩全都白搭。入耳式耳機要看耳塞尺寸與貼合度，開放式則看夾持力和運動穩定性。舒適度這事，參數很難替代親自試戴。

第六：續航與快充

最後說續航。別隻看總續航XX小時，你真正用的是單次續航。很多人出門更在意單次能撐多久，如果你習慣開降噪，續航還會大打折扣。另外還有一個小技巧：支持快充的耳機，體驗往往更安心，臨出門充10分鐘真能救急。

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