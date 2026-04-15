SONY INZONE H6 Air 開放式打機耳筒｜199g超輕巧專為RPG遊戲而設
SONY INZONE H6 Air 開放式打機耳筒｜電競耳機向來都是講求定位精度，針對FPS射擊實現到「聽聲定位」，不過打機又豈此得射擊類？而打機耳筒的取向一樣可以多樣化。Sony 電競副線推出Sony INZONE H6 Air 開放式有線遊戲耳機，這款耳機特別與 PlayStation 音效工程師共同創作，更特別取得小島秀夫作品《死亡擱淺 2 Death Stranding 2》認證，使用它遊玩 RPG（角色扮演）及冒險遊戲，強大的空間感，為玩家帶來一種融入遊戲世界的沉浸式體驗。
《死亡擱淺 2》指定耳機｜精準重現空間音效
《死亡擱淺 2》的特色是在廣闊的遊戲世界中探索前路，作品有一份「千山我獨行」的空靈感，一步一腳、踏上沙粒或雪地時都會聽到不同聲效。SONY INZONE H6 Air （定價$1,499港元）採用了開放式聲學結構，耳機外殼不進行聲學密封，能有效減少內部聲音反射，從而虛擬重現立體聲場及精確的空間定位。此外，用家可配合 360 度環繞音效，並選用專為強化空間表現而設的全新「沉浸感：RPG / 冒險」預設 EQ，進一步提升遊戲內的空間層次感。難怪得到要求極高的小島秀夫工作室同意，成為《死亡擱淺 2》指定耳機。
3千元錄音室監聽耳機同款單元｜聽歌一樣正
《死亡擱淺 2》另一特質，是收錄了大量由監製小島秀夫親選的歌曲 playlist，一樣可以考驗到 SONY INZONE H6 Air 播放音樂時的能力。原來H6 Air 選用了定價高達$3290的開放式頭戴錄音室監聽耳機 MDR-MV1 的同款單元，記者使用它試玩《DS2》，發現它聲場自然開闊、中高頻細節豐富，而且解決了開放式耳機低頻流失問題、音壓不足的通病，其低頻量感適中清晰，一隻耳機已滿足了打機／聽歌兩個要求。
199g極致輕量：長時期佩戴零負擔
射擊對戰快上快落，而RPG則是長期作戰，對於經常長時間打RPG的「勇者」與「冒險家」來說，舒適度跟重量是選購耳機的關鍵：INZONE H6 Air 是 INZONE 系列中最輕巧的耳機，淨重僅 199g（未計可拆式收音咪及3.5mm線材），並沿用了 INZONE H9 II 的小巧頭帶及低側壓外殼結構，以及柔軟舒適且透氣的尼龍耳墊，即使長時間佩戴也能保持穩固與舒適。高質感鋁製輕巧外殼，採用了「漸層孔設計」，在輕量化與堅固耐用之間取得了完美平衡。
實用收音咪與多平台連接介面
在語音通訊方面，得益於開放式結構，玩家可以自然地聽見自己的聲音，同時其內部設計能有效防止外殼的聲音洩漏進入收音咪，確保通話清晰。連接方面，包裝附送 USB Audio Box 方便玩家連接電腦或手機，同時亦支援透過 3.5mm 音訊線直接連接 PS5 控制器使用。
同場加映：玻璃紫特別版INZONE Buds 藍牙耳機及 Fnatic 聯乘裝備
除了主打的 H6 Air，同場亦展出了 INZONE Buds 的全新「玻璃紫」（Glass Purple）配色（定價$1,299港元）。這款全無線降噪遊戲耳機支援低於 30 毫秒延遲的 USB Type-C 收發器，並提供最長 12 小時的電池續航力。
此外，品牌亦與知名電競隊伍 Fnatic 合作推出聯乘周邊設備，包括無線滑鼠Mouse（定價$1,299港元）、滑鼠墊 Mat D（定價$379港元）、電腦檯墊 Mat F（定價$599港元）進一步豐富玩家的桌面電競裝備。