SONY INZONE H6 Air 開放式打機耳筒｜電競耳機向來都是講求定位精度，針對FPS射擊實現到「聽聲定位」，不過打機又豈此得射擊類？而打機耳筒的取向一樣可以多樣化。Sony 電競副線推出Sony INZONE H6 Air 開放式有線遊戲耳機，這款耳機特別與 PlayStation 音效工程師共同創作，更特別取得小島秀夫作品《死亡擱淺 2 Death Stranding 2》認證，使用它遊玩 RPG（角色扮演）及冒險遊戲，強大的空間感，為玩家帶來一種融入遊戲世界的沉浸式體驗。



《死亡擱淺 2》指定耳機｜精準重現空間音效

《死亡擱淺 2》的特色是在廣闊的遊戲世界中探索前路，作品有一份「千山我獨行」的空靈感，一步一腳、踏上沙粒或雪地時都會聽到不同聲效。SONY INZONE H6 Air （定價$1,499港元）採用了開放式聲學結構，耳機外殼不進行聲學密封，能有效減少內部聲音反射，從而虛擬重現立體聲場及精確的空間定位。此外，用家可配合 360 度環繞音效，並選用專為強化空間表現而設的全新「沉浸感：RPG / 冒險」預設 EQ，進一步提升遊戲內的空間層次感。難怪得到要求極高的小島秀夫工作室同意，成為《死亡擱淺 2》指定耳機。

SONY INZONE H6 Air 耳機特別與 PlayStation 音效工程師共同創作，更特別取得小島秀夫作品《死亡擱淺 2 Death Stranding 2》認證。（鍾世傑 攝）

SONY INZONE H6 Air 採用了開放式聲學結構，耳機外殼不進行聲學密封，能有效減少內部聲音反射。（鍾世傑 攝）

SONY INZONE H6 Air 開放式打機耳筒（定價$1,499港元）（鍾世傑 攝）

3千元錄音室監聽耳機同款單元｜聽歌一樣正

《死亡擱淺 2》另一特質，是收錄了大量由監製小島秀夫親選的歌曲 playlist，一樣可以考驗到 SONY INZONE H6 Air 播放音樂時的能力。原來H6 Air 選用了定價高達$3290的開放式頭戴錄音室監聽耳機 MDR-MV1 的同款單元，記者使用它試玩《DS2》，發現它聲場自然開闊、中高頻細節豐富，而且解決了開放式耳機低頻流失問題、音壓不足的通病，其低頻量感適中清晰，一隻耳機已滿足了打機／聽歌兩個要求。

H6 Air 選用了定價高達$3290的開放式頭戴錄音室監聽耳機 MDR-MV1 的同款單元，記者使用它試玩《DS2》，發現它聲場自然開闊、中高頻細節豐富。（鍾世傑 攝）

SONY INZONE H6 Air 解決了開放式耳機低頻流失問題、音壓不足的通病，其低頻量感適中清晰，一隻耳機已滿足了打機／聽歌兩個要求。（鍾世傑 攝）

199g極致輕量：長時期佩戴零負擔

射擊對戰快上快落，而RPG則是長期作戰，對於經常長時間打RPG的「勇者」與「冒險家」來說，舒適度跟重量是選購耳機的關鍵：INZONE H6 Air 是 INZONE 系列中最輕巧的耳機，淨重僅 199g（未計可拆式收音咪及3.5mm線材），並沿用了 INZONE H9 II 的小巧頭帶及低側壓外殼結構，以及柔軟舒適且透氣的尼龍耳墊，即使長時間佩戴也能保持穩固與舒適。高質感鋁製輕巧外殼，採用了「漸層孔設計」，在輕量化與堅固耐用之間取得了完美平衡。

INZONE H6 Air 是 INZONE 系列中最輕巧的耳機，淨重僅 199g（未計可拆式收音咪及3.5mm線材）（鍾世傑 攝）

沿用了 INZONE H9 II 的小巧頭帶及耳罩外殼結構，以及柔軟舒適且透氣的尼龍耳墊。（鍾世傑 攝）

INZONE H6 Air 淨重僅 199g，高質感鋁製輕巧外殼，採用了「漸層孔設計」，在輕量化與堅固耐用之間取得了完美平衡。（鍾世傑 攝）

實用收音咪與多平台連接介面

在語音通訊方面，得益於開放式結構，玩家可以自然地聽見自己的聲音，同時其內部設計能有效防止外殼的聲音洩漏進入收音咪，確保通話清晰。連接方面，包裝附送 USB Audio Box 方便玩家連接電腦或手機，同時亦支援透過 3.5mm 音訊線直接連接 PS5 控制器使用。

包裝附送 USB Audio Box 方便玩家連接電腦或手機，同時亦支援透過 3.5mm 音訊線直接連接 PS5 控制器使用。（鍾世傑 攝）

內部設計能有效防止外殼的聲音洩漏進入收音咪，確保通話清晰。（鍾世傑 攝）

可拆除的3.5mm耳機線。（鍾世傑 攝）

同場加映：玻璃紫特別版INZONE Buds 藍牙耳機及 Fnatic 聯乘裝備

除了主打的 H6 Air，同場亦展出了 INZONE Buds 的全新「玻璃紫」（Glass Purple）配色（定價$1,299港元）。這款全無線降噪遊戲耳機支援低於 30 毫秒延遲的 USB Type-C 收發器，並提供最長 12 小時的電池續航力。

玻璃紫特別版INZONE Buds 藍牙耳機｜定價$1,299港元（鍾世傑 攝）

此外，品牌亦與知名電競隊伍 Fnatic 合作推出聯乘周邊設備，包括無線滑鼠Mouse（定價$1,299港元）、滑鼠墊 Mat D（定價$379港元）、電腦檯墊 Mat F（定價$599港元）進一步豐富玩家的桌面電競裝備。

與知名電競隊伍 Fnatic 合作推出聯乘周邊設備，包括無線滑鼠Mouse（定價$1,299港元）（鍾世傑 攝）