Nothing Headphone (a)評測｜千元透明潮玩高清強續航降噪耳機

Nothing Headphone (a) 評測｜Nothing 踏入 2026 年，與Nothing Phone 4(a)系列同步推出Nothing Headphone (a)，針對追求潮流與自我表達的年輕族群。不僅延續了品牌標誌性的工業設計語言，更在電池壽命、音質表現與智慧功能上實現了跨越式的提升。記者在過去兩星期的深度實測中，全天候佩戴這款耳機穿梭於辦公室與通勤路段，分析這款耳機在時尚外型與專業性能之間取得平衡，以千多元的價位而言，究竟值不值得大家入手。



Nothing Headphone (a) 記者花了近2星期實試評測

長時期佩戴舒適度間取得平衡

Nothing Headphone (a) 的外觀設計無疑是其最吸引眼球的賣點，前作 Headphone (1) 的基礎上進一步深化了透明美學，除了經典的黑白配色外，更推出了充滿活力且極具表達力的粉紅色與黃色版本，影射出成型工藝打造的高光透明耳殼，可以清晰地看見內部精密的電池結構與排線佈局。然而，耳機重量控制在 310g，Headphone (a) 在機身材質上使用了較多塑料，雖然視覺上依然前衛，但觸感上確實較旗艦型號少了一份金屬的沉穩。耳罩部分的記憶棉觸感柔軟，對於佩戴眼鏡的用家亦都相當友善。不過，在長時間佩戴測試中，發現頭帶頂部的襯墊厚度較為單薄，若連續佩戴超過3小時，頭頂會產生輕微的壓迫感，建議用家配戴時需微調支架長度以分散受力點。

耳機的記憶棉觸感柔軟

透明設計的耳機，潮感十足。

在耐用性方面，耳機的滑動支架採用了玻璃纖維增強尼龍材質，顯著提升了結構的靈活性。耳機更具備 IP52 等級的防塵防水能力，這在同價位產品中屬於領先水平，足以應對日常流汗或輕微雨水的威脅。記者將其隨意塞入日常通勤的雜亂背包中，兩星期後透明外殼並未出現明顯刮花，其金屬射出成型工藝處理過的支臂與鉸鏈具有相當高的剛性與耐用度。

內置40mm 鈦金屬單元，音質比想像中還要出色。

40mm 鈦金屬單元與 LDAC 技術

音質方面，Nothing Headphone (a) 獲得了 Hi-Res Audio 認證，內置 40mm 鈦金屬塗層動圈單元。實測時耳機展現出極強的「生活化」調音傾向，低頻表現比想像中強勁，配合 AI 驅動的動態低音增強技術，在聆聽電子音樂或動作電影時能提供具震撼力的衝擊感。此外，耳機在 4-5kHz 頻段有一個較深的凹陷，隨後又出現急促的尖峰。這種不規則的波動會導致某些樂器，如金屬鈸或高頻弦樂，聽起來與傳統的發燒級耳機有所不同，細節顯得稍為散亂。雖然 Nothing X 應用程式提供了 8 段均衡器供用戶自行微調，但由於原生調音的波幅較大，即使透過 EQ 修正也難以完全消除其特有的聲學烙印。對於主流流行音樂愛好者而言，其豐富的低音與空間音訊模式能帶來極佳的沉浸感，但追求極致頻譜平直還原的專業用家可能需要一段時間去習慣這種音色。

耳機上印上了NOTNHING headphone (a)

非常驚人的 135 小時續航力

續航力是 Nothing Headphone (a) 最令記者感到震撼的地方，耳機內置了容量達 1060 mAh 的雙核心電池，官方指當關閉降噪時可達 135 小時。在過去 14 天的實測中，記者每天平均使用約 4 至 5 小時，當中包括高音質 LDAC 傳輸、頻繁的視訊通話以及大約一半時間開啟主動降噪。經過兩星期的測試後，電量顯示依然剩餘約 50% 左右。電力儲備比起很多同價位產品，甚至讓不少價格昂貴兩三倍的旗艦耳機相形見絀。

可以直接插USB C或3.5mm線來聽歌

除了電力儲備驚人，快充亦表現優異，電量低時充電 5 分鐘，確實能支撐後續整個下午聽歌需求。值得一提的是，Nothing Headphone (a) 支援透過 USB-C 接口進行數位音訊傳輸。當用家連接電腦或手機時，可以一邊充電一邊享受無損的數位音軌，這在千元預算內的耳機市場中是非常罕見且實用的功能。

耳機調校音量轉扭十分就手

主動降噪與通話清晰度實際表現不錯

降噪性能上，Nothing Headphone (a) 採用了 AI 驅動的自適應主動降噪技術。兩星期的實測顯示，該系統對於低頻環境音如空調運作聲有不錯的過濾效果，在繁忙的港鐵月台或街道上，仍會感知到一部分過往車輛的低鳴感。記者亦發現，這款耳機的隔音效果極大程度取決於耳罩與面部的物理密封性。如果擁有較多頭髮或佩戴較粗的眼鏡架，導致耳罩未能完全貼合，降噪效能會出現顯著的流失。

通話品質方面，3麥克風系統配合經過 2,800 萬個場景訓練的 AI 算法，在實際測試中表現可靠。即使記者在強風的碼頭邊進行語音通話，對方依然能清晰聽取人聲，背景風噪被壓制得非常自然。透明模式的表現則屬於中規中矩，它能感知周圍動向，聲音處理尚算自然，沒有明顯的數位破裂感，雖然不具備將遠處聲音特意放大的功能，但對於日常通勤及與同事簡短交流已完全足夠。

以千多元的身價而言，無論質素及續航力都超越同級對手。

耳機機身配備的「Roller」滾輪與「Paddle」撥片提供了極佳的機械回饋。相較於市面上常見的觸摸式手勢，這種實體按鍵控制在戴著手套或手心出汗時更為精準。經過數天的肌肉記憶訓練後，記者發現調節音量或切換歌曲時不再需要摸索或擔心誤觸。用家亦可透過app內自定義按鍵實現「頻道跳轉」功能，在不同音樂 App 之間一鍵切換，這對於喜愛在 Podcast 與音樂播放器之間跳轉非常便利。

Nothing Headphone (a) 是一部針對「生活方式」與「時尚穿搭」而設計的誠意之作。在兩星期的深入體驗中，它雖然在佩戴舒適度與純粹音質還原上仍有進步空間，但憑藉著獨一無二的透明美學、驚人的百小時續航力以及極具趣味性的操作邏輯，成功在千元預算內建立了自己的護城河。對於追求個性化風格，同時厭倦了頻繁充電的用戶來說，這款耳機無疑是目前市場上最具競爭力的選擇之一。

Nothing Headphone (a) 香港售價為 ＄1499。