AirPod Max 2突發推出｜H2晶片大幅提升降噪及適應性音訊表現

AirPod Max 2 突發推出｜Apple於2026年公布一連串新品後，今日繼續宣佈推出第二代 AirPods Max（並非2024年的USB C版本），這款產品最核心的變革在於換上了最新 H2 晶片。不僅是硬體規格上的單純升級，更是從底層架構上重新提升了耳罩式耳機的運算音訊能力。AirPods Max 2 在維持原有的標誌性設計美學之餘，透過 H2 晶片的強大算力，實現了更為細膩的音質處理與反應更為迅速的降噪功能，而且引入了如「適應性音訊」與「即時翻譯」等前瞻性的智能功能。



AirPods Max 2 作出了哪些關鍵升級？

AirPods Max 2外觀與結構方面，延續了廣受好評的陽極處理鋁金屬耳罩設計，並結合透氣的針織網狀頭帶，確保用家長時間配戴下依然能感受到穩定的重量分配與舒適度。然而，最顯而易見的硬體更動在於底部連接介面的轉換。另外新耳機保留了上代的 USB-C 介面，而且當用家隨附的 USB-C 連接線進行連接時，能夠支援 24 位元、48 kHz 的無損壓縮音訊。這對於追求極致音質的發燒友而言，是一個顯著的規格提升。透過全新設計的高動態範圍放大器，耳機在保持原有平衡音色的基礎上，帶來了更清脆悅耳的細節，尤其在樂器定位與低音的一致性上展現出更高的精準度。

Apple 亦為第二代產品仍然保留多款顏色選擇，包括午夜暗色、星光色、藍色、橙色與紫色，各顏色的金屬材質上呈現出獨特的質感。在內部結構上，產品配備了客製化的動圈驅動器，旨在於整個頻率範圍內提供極低的失真率。配合 H2 晶片的高效能運算，驅動器能夠精準地還原每一個音符的細節，無論是深沈的低音還是清脆的高音，都能呈現出層次豐富的聽樂感。

H2 晶片優化主動消噪與通透模式效能

效能的飛躍完全依賴於 H2 晶片強大的運算音訊能力，在全新運算音訊演算法的驅動下，AirPods Max 2 的「主動消噪」（ANC）效果較上一代提升了最高可達 1.5 倍，例如飛機引擎的轟鳴聲或高速行駛列車的震動聲，都能被更有效地抵消。令用家無論是在喧鬧的通勤途中還是在開放式辦公空間中，都能專注於音訊內容或通話，享受無干擾的私人空間。

除了消噪能力的提升，H2 晶片配合重新設計的咪高風陣列，亦將「通透模式」的自然感推向極致。透過每秒高達四萬八千次的數碼訊號運算，系統能實時過濾環境中的突發高分貝噪音，同時保持人聲與環境背景音的清晰度。這種「降低高音量」的保護機制，能確保使用者在留意周遭環境的同時，聽覺系統不會受到工地施工或車輛鳴笛等強烈衝擊。

Apple Intelligence 即時翻譯與智能對話感知能力

AirPods Max 2 最令人觸目的新功能，莫過於由 Apple Intelligence 支援的智能通訊功能。搭載了「即時翻譯」功能，協助用家在面對面的跨語言溝通中排除障礙。透過耳機的高精度咪高風捕捉對方語音，並結合系統強大的語言模型處理，可以即時在耳機中聽到翻譯內容，提升了國外旅遊對談的效率。此外，「對話感知」功能為用家偵測開始與旁人對話時，會自動降低媒體音量並削弱背景雜音，無需手動操作即可進行自然流暢的交流。

在通話品質方面，H2 晶片驅動的「語音隔離」技術，採用了先進的運算音訊演算法，能夠在嘈雜的環境中精準識別並優先播放用家的說話聲，同時有效地阻隔風聲或背景人聲，確保對話雙方都能獲得清晰的音訊。而「個人化音量」功能則會根據使用者的長期聆聽偏好與環境變化，自動調校音量等級。此外，新加入的「Siri 互動」功能讓使用者能以點頭或輕輕搖頭來示意回應 Siri 的通知，例如接聽電話或確認行程，這種非言語的互動方式既提供了操作便利性，也兼顧了在公共場合的私隱與隱密感。

AirPods Max 2 售價 HK$4,599 起

另一方面，AirPods Max 2 引入了多項實用功能，當中最特別的是「相機遙控」功能，用家只需按下耳機上的數碼旋鈕，即可遠距離控制配對 iPhone 或 iPad 的相機快門，進行相片拍攝或啟動錄影。同時，產品配備了錄音室質素的音訊錄製功能，透過優化後的咪高風訊號處理，能錄製出具備更自然聲音質感的音訊內容，甚至能滿足用家訪談或 Podcast 錄製需求。

在沉浸式體驗方面，「個人化空間音訊」配合 H2 晶片展現了更引人入勝的效果。透過 iPhone 的原深感測鏡頭建立專屬的耳道與頭部檔案，系統能針對每個人的生理構造調整音場。播放支援空間音訊的影片或音樂時，聲音的層次感與方向感會變得更為立體。不僅適用於影視娛樂，更延伸到了專業的混音流程。對於音樂人來說，AirPods Max 2 能夠在提供精準監聽的同時，模擬出真實錄音室的空間迴響與動態追蹤。