黃仁勳親簽GTX 1080 Ti 大讚神卡改變行業：我最愛產品之一
撰文：快科技
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作為英偉達的掌門人，黃仁勳在迭代速度飛快的海量顯示卡產品線裏，也有自己格外偏愛的一款經典產品。最近線下活動上，黃仁勳受邀為一位資深玩家手裏的老卡GeForce GTX 1080 Ti簽名，落筆的時候順勢說出了藏在自己心裏很多年的真實想法。
他剛看到這張顯示卡的瞬間，就露出了實打實的驚喜神情，當場感嘆，這是我最喜歡的產品之一，它徹底改變了整個顯示卡行業的走向。
黃仁勳看到這張顯示卡的瞬間就露出驚喜神情：
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這段表態可以說是近年黃仁勳所有公開發言裏，最容易引發全網老玩家集體共鳴的內容。GTX 1080 Ti不止在發布當年性能就越級吊打同期所有競品。
更難得的是它的生命周期極長，發售之後好幾年都保持着極高的性價比和遊戲性能競爭力，至今仍被無數老玩家奉為英偉達發展史上無可替代的一代神卡。
英偉達最早在2016年5月27日正式推出定位旗艦的GeForce GTX 1080，它是行業裏首款基於Pascal帕斯卡架構打造的消費級遊戲顯示卡，標配2560個CUDA核心、8GB GDDR5X顯存、256-bit顯存位寬，公版整板功耗控制在180W，面向市場開放售賣的非公版型號定價從599美元起步，在當年直接拉開了新一代遊戲顯示卡的性能帷幕。
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