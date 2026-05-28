傳黃仁勳加入清華經管學院顧問委員會　美右翼炮製國安風險陰謀論

外媒報道稱英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）將加入清華大學經濟管理學院（School of Economics and Management，SEM）的顧問委員會。美國右翼政治運動人士魯默（Laura Loomer）將此舉政治化，發表一系列陰謀論稱黃仁勳加入「中共大學」將構成「國家安全風險」。



魯默在社交網站X上嚴厲批評此事，聲稱清華大學與中國共產黨以及軍工有千絲萬縷的聯繫，正在利用相關技術擴張北京的勢力。

她認為黃仁勳不能既加入「中共大學」董事會，又擔任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的科學技術顧問委員會（PCAST），並警告黃仁勳已構成她口中的「重大國家安全風險」。

據報SEM的宗旨之一是協助商學院加強國際聯繫並制定長期發展策略，是在中美日益緊張的地緣政治和經濟形勢下，為數不多能匯聚中美企業與學界領袖的論壇之一，目前由蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）擔任主席。

英媒指，儘管黃仁勳的任命尚未正式宣布，但也能反映出，在美國對中國晶片出口限制下，英偉達仍計劃與中國學術界和商界保持聯繫。