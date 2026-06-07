Framework創始人歎PC電腦將走向終結　轟AI浪潮囤晶片致零件暴漲

模塊化筆記本廠商Framework創始人兼CEO Nirav Patel在官方博客髮長文，表示個人PC電腦可能即將走向終結。



Patel在文中回顧了Framework過去六年的努力，證明高性能、輕薄、可維修、可升級的筆記本是可行的，並指出維修正從例外變為常態，「甚至連蘋果都在最新筆記本上擁抱了這一趨勢」。

Framework的成功，證明高性能、輕薄、可維修、可升級的筆記本是可行的。（https://frame.work）

但他隨即話鋒一轉：「我創辦這家公司就是為了修復一個破碎的行業。所以，任務完成了？並沒有。」

PC正如我們所知的那樣走向死亡，這是一個非常現實的情況。

他將矛頭指向AI浪潮，當前科技巨頭和AI數據中心正以創紀錄的速度囤積內存、SSD、HDD及各類晶片，將計算變成一場「贏者通吃」的競賽。

結果是PC零部件價格飆升，已遠超普通PC愛好者的承受能力，他表示從擁有到訂閲的轉變，以及封閉黑盒子的崛起，意味着用戶不再擁有控制權，而是被動接受雲端提供的服務。

Blog作者在文中對電腦行業發展持悲觀態度。（frame.work/blog）

Patel認為，電腦正在從「思想的自行車」，變成「直接把你送到目的地的自動駕駛汽車」。

他還表示：「無論AI接管一切的場景聽起來多麼不可避免，只要這個世界上還有人想要擁有屬於自己的計算手段，我們就會在這裏為他們打造硬件。」

選擇你的操作系統、改裝你的硬件、把數據和計算留在本地而非向雲端租用，我們將永遠為這樣一個未來而戰。

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