AI買保險竟收錯錢！誤將個人收款碼當保費QR Code　支付前須核實

近日，一起由AI大模型引發的烏龍付款事件在網絡上引發關注。有中國網友在某技術交流社區發帖爆料，自己從未從事過保險業務，卻收到一位陌生人的消息，對方稱在他這裏購買了保險並轉賬1618元（人民幣，下同），但始終查詢不到保單記錄，這讓發帖人一頭霧水。



隨着事件細節逐步曝光，這起烏龍的來龍去脈也逐漸清晰。據悉，事發時，當事人（買保險的用戶）通過AI客戶端咨詢並購買保險，AI根據其需求，不僅提供了具體的保險鏈接，還生成了一張支付寶收款二維碼，並明確提示當事人，掃碼付款即可完成投保。

AI 幻覺引發支付大烏龍！（AI生成圖片）

AI大模型大烏龍！交保費竟直接轉入別人口袋：

掃碼投保變私人轉賬

當事人沒有多想，按照AI的提示掃碼支付了1618元保費，但付款後，他遲遲未能查詢到相關保單訊息。於是，當事人再次咨詢該AI客戶端，得到的回覆卻是需等到當日24點後才能出單，暫時無法查看保單屬於正常情況，這讓當事人暫時放下了疑慮。

直到遲遲未等到保單，當事人才意識到不對勁，通過收款二維碼對應的商家入口，聯繫到了收款賬戶的主人——也就是發帖的網友，告知對方自己已經報警，並希望對方能儘快退還這筆1618元的保費。

AI幻覺誤調網上個資

對於自己的收款碼為何會被當成保險付款碼，發帖人給出了推測：他表示，自己此前曾在開源代碼庫、個人博客等公開平台上發布過自己的收款二維碼，懷疑是AI客戶端的語料庫抓取到了這些公開訊息，誤將其當作保險官方收款碼推送給了買保險的當事人。

官方認錯：已封鎖非授權二維碼

針對這起烏龍事件，涉事AI平台的負責人作出回應。負責人表示，經平台核實，該案例是由於用戶與AI進行多輪對話後，模型出現幻覺，錯誤調用了網上公開的個人收款訊息，才導致了這一烏龍的發生。

平台同時透露，該案例中的問題已第一時間修復。目前，當用戶詢問個人付款地址、付款二維碼時，模型不會再給出個人公開訊息的二維碼。

在此提醒廣大網友：通過AI辦理金融、保險等涉及資金交易的業務時，務必提高警惕，仔細核實收款方的身份，切勿直接按照AI提示的二維碼或賬戶轉賬，避免造成財產損失。

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