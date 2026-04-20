小米REDMI A7 Pro 香港登場｜$799玩 6.9 吋巨屏＋6000mAh大電

小米REDMI A7 Pro 香港發佈，$799玩 6.9 吋巨屏＋6000mAh大電｜小米近日正式在港推出的 REDMI A7 Pro，正是針對這一市場需求的力作。作為 REDMI A 系列首款 Pro 型號，新機以不到港幣 800 元的入門價格，帶來了顯著的規格躍升，於預算有限的情況下，仍有十分不錯的實用體驗。



小米REDMI A7 Pro 最直觀的升級在於其 6.9 吋 LCD 螢幕，大螢幕不僅為瀏覽Facebook、IG等社交媒體或觀看影片提供更佳視覺，其具備的 120Hz 更新率更確保了畫面滑動的流暢感。螢幕峰值亮度達到 800nits，配合 DC 調光及三重 TÜV Rheinland 護眼認證，即使在戶外強光下或長時間使用，依然能維持舒適且清晰的觀感。另外新機更加入了原屬中高階機型的濕手觸控技術 2.0，在手指沾水或沾油的情況下，仍能精準操控手機。

6000mAh 長壽電池超強續航

電力續航是這款手機的另一大賣點，小米REDMI A7 Pro 內置 6000mAh 超大電池，單次充電即可提供超過 2 天的日常續航力，支援長達 35 小時的影片播放。新機更配備了長壽命電池技術，經過 1000 次充電循環後，仍能保持 80% 以上的容量，有效延長了手機的使用週期。

在系統層面，REDMI A7 Pro 標誌著 Xiaomi HyperOS 3 首次登陸 A 系列，將入門機帶入 AI 時代。新系統整合了 Google Gemini 智能輔助及「一圈即搜」功能，用家可以能透過直觀的圈選動作快速搜尋資訊。此外，Xiaomi HyperIsland 介面優化了多任務處理的效率，搭配小米互聯互通功能，實現了小米裝置間的無縫協作，大幅提升了使用的便利性。

硬件方面，小米REDMI A7 Pro 採用 Unisoc T7250 八核心處理器及 UFS 2.2 高速儲存，內建 4GB RAM 並支援高達 8GB 的記憶體擴充技術。影像部分配備 1300 萬像素 AI 雙鏡頭，感光元件進光量提升了 13%，配合 HDR+ 與 AI 天空等功能，讓用戶在不同光線條件下都能捕捉清晰影像。裝置亦保留了 3.5mm 耳機插孔，並具備 200% 音量提升、側邊指紋解鎖及 NFC 功能。

小米REDMI A7 Pro 定價為$799。