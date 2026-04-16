vivo X300 Ultra港版評測｜2億長焦巔峰＋極致性能實測｜售價公開

vivo X300 Ultra 香港版深度評測｜vivo X 系列一直以來都以極致的攝像性能作賣點，剛推出的 vivo X300 Ultra 更是在專業攝影與極致效能之間取得了前所未有的進步，不僅在硬件規格上堆滿了當前最強大的配置，更在影像調校上繼續與蔡司（ZEISS）深度合作，務求在手機上重現單反級的拍攝質感。記者上手實試香港版 vivo X300 Ultra，除了擁有引人注目的綠色版本外，還提供了具備黑色及白色版本。外觀、性能、遊戲表現及全新的雙兩億像素攝影實力等多維度，拆解這部年度影像機皇的真實戰力。



vivo X300 Ultra 香港版評測

機身設計與配色兼具質感與辨識度

vivo X300 Ultra 的外觀設計延續了一直以來的「大眼」圓形鏡頭模組設計，記者手上的綠色版本採用了名為「電影綠」的雙色調設計，機身背部大約四分之三的部分呈現出深邃且具備磨砂質感的綠色，而底部則以淡雅的淺色進行拼接，視覺上極具復古質感。黑色版本則更接近槍灰色，其鏡頭模組上的標誌性蔡司紅圈設計，讓整體專業感倍增。機身框架採用了一體成型的金屬材質，雖然整體重量達到 232g 左右，但憑藉高度平衡配重與人體工學曲線，其握持感與之前的 Pro機相差無幾，機身更支援 IP68 及 IP69 防水防塵標準，更加入了專為水下攝影設計的「潛水模式」，可鎖定實體按鍵以防誤觸。

vivo X300 Ultra 香港版上手評測

旗艦級高性能

在性能配置方面，vivo X300 Ultra 搭載了高通驍龍 8 Gen 3 處理器，配合 16GB LPDDR5X Ultra 記憶體與 512GB UFS 4.1 快閃記憶體，絕對是目前流動市場中最強大的性能鐵三角。根據Antutu測試，新機取得約 380 萬分成績，處於 Android 陣營的頂端。實際遊戲測試中，再以高負載的《原神》作為測試對象，設定為高畫質及開啟 60fps 模式，畫面流暢度極高，即便是在地圖切換或進行複雜戰鬥特效時，幀率依然保持穩定，未見明顯的掉幀現象。值得讚許的是，其冰脈流體 VC 散熱系統表現優異，長時間遊戲後機身溫度僅維持在微溫狀態。此外，新手機配備了 6.82 吋的 2K 144Hz 超高清屏幕，相比 1.5K 屏幕，不論是色彩細膩度還是刷新率的流暢感都有了顯著提升。

利用Antutu跑分可取得384萬以上高分

利用boost模式開啟極高畫質時，仍可以穩定的60fps。

首發雙兩億像素相機

影像系統是 vivo X300 Ultra 最核心的賣點，它暫時是市場上唯一一款主鏡頭與長焦鏡頭同時達到兩億像素的旗艦產品。主鏡頭搭載了索尼 LYTIA 901 感光元件，擁有近1吋的超大底規格，並將焦段設定在人文攝影黃金比例的 35mm。與傳統 24mm 廣角相比，35mm 能提供更自然的透視關係。在 2 億像素模式下，其捕捉到的細節十分出色，即便是放大數倍後，建築物的輪廓依然銳利。更重要的是，vivo 引入了類似 iPhone 的 2500 萬像素輸出模式，透過像素多合一技術，在保證高解析力的同時，大幅提升了畫面的動態範圍。配合新加入的 V3+ 影像晶片，手機在圖形運算與色彩精準度上都達到了新高度，尤其在多光譜傳感器的輔助下，色彩校準表現更趨向專業攝影器材。

雙兩億像素相機

除了強大的主鏡頭，vivo X300 Ultra 還配備了一顆兩億像素的 APO 潛望式長焦鏡頭，焦段設定在 85mm。在實測 85mm 人像模式時，發現兩億像素的純光學成像與普通模式下的 AI 算法成像有著顯著差異。AI 模式雖然畫面亮麗，但在邊緣細節與虛化過渡上仍有算法痕跡；而開啟兩億像素模式後，人物的睫毛、皮膚紋理乃至眼球的倒影都清晰可見，景深效果更顯自然且具層次感。此外，該系統支持 3.7 倍至 20 倍的極高解析力變焦，配合 CIPA 6.5 級的光學防震，即便不使用腳架也能拍出穩定的遠景。

在動態錄影方面，vivo X300 Ultra 對應全焦段 4K 120fps 的錄製能力，這意味著不論是使用超廣角、主鏡頭還是潛望長焦，用戶都能捕捉到極高流暢度的慢動作畫面，這在目前的旗艦機中極為罕見。此外，系統內置了全新的「自定義色彩風格」功能，用家可以像使用專業調色盤一樣，細膩地調整曝光、柔光暈、顆粒感等數值，並將這些個人配方保存。最具創意的是，這些調色風格可以生成專屬的 QR Code 進行朋友分享，其他用家只需掃碼即可導入相同的影調。手機亦整合了全新的「街拍模式」，優化了啟動速度與抓拍成功率，可以能更輕易捕捉稍縱即逝的瞬間。

vivo X300 Ultra 試相

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vivo X300 Ultra 人像試相

vivo X300 Ultra 400mm增距鏡實測

兩截色的機身設計，非常特別。

6600mAh 電池與超長續航

vivo X300 Ultra 內置了容量高達 6600mAh 的「藍海電池」，採用了最新的第四代硅負極技術。令電池在保持機身纖薄的同時，同時超越傳統電池的能量密度。實測顯示，即便是在頻繁切換兩億像素模式拍攝及進行長時間 4K 影片錄製高負載下，這部手機依然能穩健地支撐一整天的使用。續航力相較於前代有微幅提升，但在實際體感上則更為持久。同時，手機支持 100W 有線閃充與 40W 無線閃充，可以短時間內迅速補回電力。

對應100W快充

總括而言，vivo X300 Ultra 是一部在影像硬件上極盡瘋狂、在軟件算法上極致細膩的作品。它不僅擁有「雙兩億像素」與「V3+ 晶片」提升手機拍攝上限，更透過 35mm 與 85mm 的專業焦段設定，將手機攝影提升到了藝術創作的層面。

vivo X300 Ultra 香港售價

（16GB+512GB）$12,999 包括：草原綠、雪峰白、火山黑

（16GB+1TB） $13,999 包括：草原綠、火山黑

同步推出400mm外接增距鏡，但據知香港返貨數量有限，想買就要及早出手。

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