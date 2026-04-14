iPhone Fold最終外觀確認　橫排雙鏡配A20 Pro　7.7吋似iPad mini

有博主在社交平台上分享了蘋果首款摺疊屏iPhone Fold的外觀，據稱這是該產品的最終版設計方案。



iPhone Fold採用了主流的書本式摺疊方案，是一款闊摺疊機型，其背部相機模組採用了獨特的橫置排列，配備兩顆後置鏡頭，在設計語言上與以往的iPhone有着顯著的區別。

iPhone Fold採用了主流的書本式摺疊方案，是一款闊摺疊機型。（X@appltrack）

網上流傳的iPhone fold照片

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在具體的硬件配置上，iPhone Fold搭載了一顆4800萬像素的主攝以及一顆4800萬像素的超廣角鏡頭，核心動力則選用了性能極為強悍的A20 Pro晶片。

該機的屏幕規格十分亮眼，外屏尺寸約為5.3英寸，展開後的內屏則達到了7.7英寸左右。這種尺寸佈局讓它在展開狀態下幾乎等同於一台iPad mini，兼顧了便攜與高效。

值得關注的是，蘋果通過技術創新讓這款摺疊屏的摺痕變得極不明顯。這種處理方式能為用戶提供更為純淨且完整的視覺觀感，解決了目前摺疊屏領域的一大痛點。

為了應對大尺寸屏幕帶來的高功耗挑戰，該機的電池容量預計將超過5000mAh。這也意味着iPhone Fold將成為蘋果歷史上，電池容量最大的手機產品，續航表現值得期待。

這款具有里程碑意義的新機預計將在今年秋季正式發布。屆時，它將與iPhone 18 Pro系列同台亮相，共同開啟蘋果移動終端的新篇章。

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