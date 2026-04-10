HUAWEI Pura 90系列定檔4.20發布！經典橘子海回歸　麒麟9030加持

華為Pura系列及全場景新品發布會正式定檔，將於4月20日14:30召開。華為終端BG董事長余承東透露，這次Pura家族全系上新，也就是Pura 90、Pura X2會統一登場。



與此同時，官方還同時公布了Pura 90 Pro Max的外觀，這次華為打造了非常有假日氛圍的橘子海配色，重回當年P20、P30的漸變色風格。

這次華為打造了非常有假日氛圍的橘子海配色，重回當年P20、P30的漸變色風格。（微博@華為終端）

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這次新機應該採用了直屏+直邊的設計，而且邊框較窄，會彌補之前機身過寬，顯得手機比較厚重的短板，不過居中單挖孔也就證明沒有3D人臉，依然是Mate系列獨享。

除此之外，整體外觀設計風格和Pura 80系列沒有太大變化。硬件配置上，預計Pura 90標準版搭載麒麟9020晶片，Pura 90 Pro搭載麒麟9030晶片，Pura Pro Max版搭載麒麟9030 Pro晶片，出廠可能會搭載Harmony 6.1操作系統。

Mate 80 Pro Max風馳版上首發的HyperSpace Memory超空間記憶體技術預計也會在Pura 90系列上配備，記憶體壓縮能力大幅提升，用16GB記憶體可獲得20GB的保活體驗。影像依然是Pura 90系列的重點，將升級第二代紅楓影像系統，並且配備超大底的2億像素潛望式長焦鏡頭。

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