iPhone Fold傳棄用MagSafe！2納米摺機賣$1.5萬　磁吸配套竟輸17e

有數碼博主在社交平台披露，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold或將不支持MagSafe磁吸功能。與此形成對比的是，同期推出的iPhone 18 Pro系列仍將標配磁吸無線充電能力。



從博主公開的工業模具圖可見，iPhone Fold機身背部未預留MagSafe線圈安裝空間。這一設計取捨引發廣泛關注，畢竟磁吸生態已深度融入，蘋果近年的硬件交互邏輯與配件體系，成為用戶日常體驗的重要組成部分。

從博主公開的工業模具圖可見，iPhone Fold機身背部未預留MagSafe線圈安裝空間。（X@MajinBuofficia）

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市場對此配置策略存在普遍困惑。目前，即便是定位入門、主打性價比的iPhone 17e，也已全系標配MagSafe功能；而作為蘋果摺疊形態的旗艦首作，iPhone Fold卻在這一被廣泛驗證為實用且成熟的特性上做出妥協。

目前，即便是定位入門、主打性價比的iPhone 17e，也已全系標配MagSafe功能。（Apple）

在核心性能方面，iPhone Fold將搭載台積電2納米制程工藝打造的A20 Pro晶片，配備12GB的RAM，以支撐摺疊狀態下大屏多任務操作的流暢性與響應效率，並採用雙4800萬像素主攝系統。

價格方面，該機型預計將成為蘋果歷史上定價最高的智能手機。行業分析普遍認為，其起售價將突破2000美元（約港幣15657元），高配版本或逼近3000美元（約港幣23486元），不僅刷新iPhone產品線的價格上限，也標誌着蘋果正式進入，超高端移動設備新階段。

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