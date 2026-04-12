有線耳機翻紅成時尚單品　全球銷量反彈20%　華強北商家：誰用啊

據此前報道，有線耳機在經歷五年銷售下滑後，於2026年首六周銷售額強勢反彈20%，這股由年輕族群帶動的Y2K復古潮流，更獲海外明星與超模加持，從聽歌工具搖身一變成為社交平台熱議的「時尚單品」。不過，在深圳華強北，有線耳機的線下實體渠道銷售平淡，藍牙耳機依然是銷售主力。



調研機構Circana數據顯示，有線耳機在經歷連續五年銷售下滑後，於2025年迎來觸底反彈，全年銷量增長3%；2026年前六周，銷量同比大幅增長20%。在藍牙耳機佔據主導的當下，有線耳機曾一度被貼上「技術落後」的標籤，但如今卻以出人意料的姿態重回消費視野。市場普遍認為，無需充電、即插即用、連接穩定、價格親民等優勢，疊加社交媒體潮流助推，共同推動了這波回暖行情。

其中，年輕族群與明星風潮成為關鍵推手。近來「有線耳機穿搭」在內地社交媒體熱度飆升，相關筆記已超過10萬條，多家數碼店鋪銷量翻倍。四川成都一家數碼集合店店長透露，近三個月店內有線耳機銷量翻了兩倍，部分售價僅約30元人民幣的爆款設計，上架三天即售罄，購買者多為追求Y2K（千禧風格）穿搭的18歲至25歲年輕女性。

有分析認為，這股復古趨勢與全球明星的青睞息息相關，包括澳洲男星艾洛迪（Jacob Elordi）、超模哈蒂德（Bella Hadid）、韓星Jennie等人，頻頻帶著有線耳機出鏡。

與社交媒體上的火熱形成對比的是線下市場的平淡。據《每日經濟新聞》及《南方都市報》報道，「中國電子第一街」之稱的深圳華強北電子市場，多數耳機檔口內，有線耳機要麼被擺放在櫃枱下方不顯眼位置，要麼零散堆放在膠袋中，僅有少數檔口將其陳列於貨架，產品價格多集中在十幾元至幾十元區間。

與之形成鮮明對比的是，藍牙耳機佔據著店內核心展示位置，品類更豐富、價格梯度更完整，到店客流也大多聚焦於藍牙耳機的體驗與選購。有經營耳機生意多年的商家表示：「藍牙耳機賣得會好一點，有線耳機銷量還跟以前一樣。」另有商家在聽聞有線耳機重新走紅後反問：「這個誰用啊？」

華強北售賣的有線耳機。（南方都市報）

華強北售賣的有線耳機。（南方都市報）

儘管如此，部分品牌的銷量確實錄得升幅。據倍思智能音頻產品負責人透露，2026年3月倍思有線耳機全渠道銷量環比增長超過80%，部分熱門型號一度售罄，這波增長主要由18至24歲學生群體帶動，多用於學習、日常娛樂及穿搭搭配等。該負責人表示，公司已重新評估有線耳機產品線，未來將重點優化音質與基礎降噪表現，同時在花色設計、個性化配飾及收納配件等方面豐富選擇。

從市場整體格局來看，無線耳機的主流地位並未動搖。IDC數據顯示，2025年中國真無線耳機出貨量達7721萬台，同比增長6.7%。

分析認為，有線耳機的回暖並非對無線耳機的替代，而是市場需求的補充。華中科技大學社會學院副教授胡鵬輝指出，有線耳機的走紅反映了當前青年消費邏輯的轉變，在追求個性與差異化的時代，年輕人開始拒絕權威與標準化產品，有線耳機因其稀缺感與可DIY性（如編織包線、貼紙改造），成為展現個人態度的「賽博配飾」。