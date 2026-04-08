有線耳機翻生爆紅！2026年銷量增20%　3優點完勝AirPods無線耳機

隨着無線耳機如AirPods等產品席捲全球，有線耳機被視為落後、累贅，甚至「土氣」，在過去10年裡漸漸淡出大眾視野，但今年年初竟意外翻生爆紅？全球調研機構Circana報告顯示，2026年第一季度，有線耳機結束了連續5年銷售下滑狀態，銷售額暴漲20%。這股有線耳機復古熱潮是如何掀起來的？本文將從用家的視角分析背後原因。



有線耳機被視為落後、累贅，甚至「土氣」，在過去10年裡漸漸淡出大眾視野，但今年年初竟意外翻生爆紅。（電影《First Love初戀》截圖）

有線耳機意外爆紅 網民熱議紛紛

據《紅星新聞》報導，沉寂了將近10年的有線耳機在今年年初意外爆紅。截至4月3日中午，「有線耳機價格不到無線耳機七分之一」、「有線耳機為啥能翻紅」和「你喜歡無線耳機還是有線耳機」等微博話題總閱讀量破622萬，總討論量破千萬。對於有線耳機為什麼能爆紅，網民各抒己見，微博用戶「科技九洲君」更一語道出關鍵：「無線耳機除了無線全是缺點，有線耳機除了有線全是優點」。

有線耳機即插即用，無須充電，亦無須擔心耳機電池老化要頻繁充電，適配上班族或學生通勤等各種長時使用需求。（電影《錯過你的那些年》截圖）

有線耳機解決無線耳機3大缺點：續航力強、價廉、音質好

對於需要長時間使用耳機的人士來說，有線耳機毋須充電、即插即用，可緩解他們的續航焦慮。歌手李榮浩亦曾公開表示，「因為自己聽歌量大，喜歡不用充電的有線耳機」。

另外，有線耳機和無線耳機價格差距極大，以蘋果耳機為例，有線的EarPods售價149人民幣（約170港幣），而無線的AirPods 4則售999人民幣（約1142港幣），兩者價格相差約4倍半。而無線耳機精緻小巧卻容易丟，丟1隻AirPods需花500人民幣（約571港幣）補購，而有線耳機就算丟了，花20元人民幣（約22港幣）也能買到新的。網民笑稱「等你多掉幾個藍牙耳機，就老實了」。

而音色也是有線耳機再被垂青的原因，網民「欣然愛科普」分析，「有線耳機通過電信號物理直連，沒有藍牙編碼、解碼的損耗及藍牙壓縮導致音頻失真等問題，可以實現打遊戲、看劇音畫同步」。

BLACKPINK成員Jennie亦是有線耳機用家，令粉絲爭相模仿。（IG@jennierubyjane 圖片）

年輕人理性消費意識覺醒 拒絕溢價過高的無線耳機

無線耳機廠家不斷創造「降噪」、「雙聯」等衍生需求，並將此作為賣點高幅漲價，「無線耳機雖然方便，卻有動輒上千的溢價，用戶還得為低頻使用功能買單」。秉持着「能聽就行」和「科技應該服務而不是異化生活」的心態，部分理性消費者拒絕溢價嚴重、功能本末倒置的無線耳機，轉而擁抱更便宜實惠、樸素無華的有線耳機，「現在年輕人都反其道而行，不追求花里胡哨的功能，只抓實用」。

明星效應與DIY 熱潮 通訊工具變身「復古飾品」

有線耳機不乏名人用家，其中澳洲知名演員Jacob Elordi、美國天后Taylor Swift和韓國女團BLACKPINK成員Jennie都曾佩戴有線耳機亮相，令粉絲爭相模仿。而時尚雜誌《Vogue》將有線耳機列為千禧復古風核心元素，2025年紐約時裝周上有模特將有線耳機編入頭髮中，引發現象級討論。年輕人將有線耳機DIY成手鏈、項鏈和髮圈等各種飾品，有網民直言「幾十塊就能get（入手）高辨識度造型，搭衛衣、牛仔、西裝都超絕，明星博主都在戴，一根線盤活整套look（穿搭造型），鬆弛又個性，這波復古回潮太香了」。

年輕人將有線耳機DIY成手鏈、項鏈和髮圈等各種飾品。圖為LE SSERAFIRM成員。（Instagram@le_sserafim）

年輕人將有線耳機DIY成手鏈、項鏈和髮圈等各種飾品。圖為izna成員。（Instagram@izna_offcl）

內向人士逃離社交必備有線耳機：請不要和我說話

有線耳機堪稱絕佳的物理防禦物，相比於相對隱秘的無線耳機，有線耳機存在感更強，有着讓人難以忽視的、晃蕩顯眼的細長耳機線，拒絕社交無須藉口，雙耳佩戴時傳遞出明確「勿擾訊號」，可大大減少你在公眾場合被陌生人搭訕的機會。有內向網民吐心聲，「離了有線不能活！防尷尬利器！社恐需要有線耳機！」、「無線耳機藏得再好，不如有線耳機的白線來得直接，這視覺化的社交屏蔽太懂社恐了」。

拒絕社交無須藉口，雙耳佩戴時傳遞出明確「勿擾訊號」，可大大減少你在公眾場合被陌生人搭訕的機會。（韓劇《當你沉睡時》截圖）

網民：借著這根耳機線懷念再也回不去的青春

近年Y2K風潮受追捧，與CD「復活」的邏輯相似，部分人尤其迷戀耳機線晃蕩纏繞，插拔使用的年代感，仿佛能借這些物理觸覺「穿越」回去。有線耳機的繁榮期大約在上世紀八十年代到2005年之間，一根耳機線牽動著無數80後、90後人的青春回憶，就像回到「那些年」的青葱歲月，上課偷偷聽歌、放學和好友一人一邊耳線分享同一首歌成為珍貴經歷，有人感慨說：「我們借着這根耳機線懷念再也回不去的青春。」

80後、90後那一代人，上課偷偷聽歌、放學和好友一人一邊耳線分享同一首歌都成為珍貴經歷。（電視劇《你好舊時光》截圖）

80後、90後那一代人，上課偷偷聽歌、放學和好友一人一邊耳線分享同一首歌都成為珍貴經歷。（電影《花束般的戀愛》截圖）

儘管有線耳機有許多無法替代的優點，但它依舊存在發展阻力。（AI生成圖片）

有線耳機發展面臨挑戰

儘管有線耳機有許多無法替代的優點，但它依舊存在發展阻力。自2016年蘋果手機正式取消3.5mm耳機孔后，越來越多的手機品牌仿效，現在大部分主流手機只能通過充電口連接有線耳機，這就導致了充電和使用有線耳機無法同步進行，為許多用家帶來不便，紛紛慘呻，「取消耳機孔導致我買了不下十次轉換器」、「到底是誰取消的耳機孔，真的雞肋得很，有時候想一邊充電一邊聽歌都不行」。

自2016年蘋果手機正式取消3.5mm耳機孔后，越來越多的手機品牌仿效，現在大部分主流手機只能通過充電口連接有線耳機，這就導致了充電和使用有線耳機無法同步進行。（AI生成圖片）

另外，有線耳機依賴物理連接，並不適合在複雜的運動場景下使用，且需要投入一定的收納成本。難怪有人指「有線耳機的優點顯而易見，但缺點也突出，如運動時容易將手機扯飛、放在兜裡會纏作一團」。

雖然有線耳機再爆紅，但不代表其前景被看好，有人更作出「陰謀分析」：「商家囤貨過多，賣不掉便來炒作一番，就和二手iphone 4一樣，炒作完，不論東西好壞，都會有人高價買」。