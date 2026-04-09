華為 Mate 80 Pro等新品本港開賣，旗艦手機、跑錶與耳機報價優惠｜繼早前HUAWEI華為在香港舉行創新產品發佈會，多款重量級新品於今日正式在香港開售。包括全能旗艦手機 HUAWEI Mate 80 Pro、專業跑錶 HUAWEI WATCH GT Runner 2 以及旗艦降噪耳機 HUAWEI FreeBuds Pro 5。



HUAWEI Mate 80 Pro

HUAWEI Mate 80 Pro 首發限時優惠

HUAWEI Mate 80 Pro 今日正式登陸香港，提供 16GB RAM 配 512GB 儲存版本，官方售價為 7,888 元。新機備有晨曦金、雲杉綠及曜石黑三種質感配色，延續了 Mate 系列標誌性的對稱設計。購機優惠方面，購機可免費獲贈價值港幣 1,399 元的 HUAWEI FreeClip 藍牙耳機。此外，首批用家更可享有價值1,099 元的 HUAWEI Care+ 一年期尊享保養服務，內容涵蓋首年一次意外損壞保障、電池煥新、首兩年四次免費貼膜及首三年一次免費更換電池。

HUAWEI Mate 80 Pro 的核心優勢在於機身耐用性與影像技術的進化。新機採用超可靠的玄武架構並配合第二代崑崙玻璃，令機身耐用度與抗跌性能顯著提升，有效保護內部精密零件。攝影方面，新機搭載第二代紅楓影像系統，結合 AI 智能拍攝技術，能精準捕捉色彩並還原真實細節。無論是夜景捕捉還是人物拍攝，系統都能透過深度解析環境光，呈現豐富的影調層次，讓一般用家也能輕鬆創作出具專業質感的影像作品。

HUAWEI WATCH GT Runner 2

HUAWEI WATCH GT Runner 2 專業跑錶精準定位

針對跑步社群，華為今日同步推出專業跑錶 HUAWEI WATCH GT Runner 2。新品強調超精準定位能力，透過優化的天線佈局與多星座定位算法，即使在城市高樓或森林路徑中也能提供精確的軌跡繪製。手錶內置全新智能馬拉松模式，能根據跑者狀態與數據提供科學建議。疾影黑、破曉橙及馳光藍三色，售價為 2,688 元。開賣期間購機即送價值港幣 59 元的三個月 HUAWEI Health+ 會員體驗，以及價值港幣 199 元的智能體脂磅乙件。

HUAWEI FreeBuds Pro 5

HUAWEI FreeBuds Pro 5 旗艦耳機

旗艦降噪耳機 HUAWEI FreeBuds Pro 5 同樣於今日在港開賣，售價為 1,488 元。耳機搭載雙擎 AI 感知降噪技術，能實時感知環境噪音並作出動態補償，營造極致安靜的聽覺空間。產品支援超高清音質，並透過 AI 算法確保在嘈雜環境中依然能進行清晰通話。耳機備有大地金、雪域白、冰霜銀及穹宇藍四色，首發優惠包括贈送價值 99 元的收納包，以及價值港幣 199 元的首年一次耳機丟失無憂服務。