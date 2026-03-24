Samsung Galaxy S26全線可用AirDrop！香港也支援 內附詳細步驟
撰文：Mobile Magazine
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韓國Samsung宣佈，為旗下重點手機Galaxy S26系列加入AirDrop功能，使其能與包括iPhone、iPad及MacBook等支援相同功能的Apple裝置等產品，隔空快速共享檔案內容。
據Samsung公佈新聞稿資訊，由3月23日起品牌將陸續為Galaxy S26系列手機加入AirDrop功能，首輪將於韓國地區推出、其後擴展至歐、美、日本及香港等地區。
Samsung Galaxy S26系列設定AirDrop步驟：
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Mobile Magazine短評：透過AirDrop功能用家將能利用S26系列手機，以快速共享Quick Share功能隔空傳輸至iPhone、iPad跟Mac等支援裝置，使用方便。
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