SAMSUNG Galaxy Z Fold 8規格流出　獨家雙層玻璃技術耐用又輕薄

撰文：Mobile Magazine
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SAMSUNG預計於今年夏季，大約在七月左右發表的年度摺疊旗艦Galaxy Z Fold 8。這款承襲Z Fold 7優良血統的新機，近期在社交平台X上流出了相當詳盡的硬體規格預測，顯示SAMSUNG正致力於在螢幕耐用度與機身輕薄化之間取得更佳的平衡。

據流出的消息指出，Galaxy Z Fold 8在視覺體驗上將有顯著提升。內部摺疊螢幕預計增大至8吋，搭配6.5吋的外螢幕，兩者均具備120 Hz高更新率流暢表現。為了強化摺疊螢幕的耐用度，SAMSUNG傳出將導入雙層超薄玻璃（UTG）技術，並在內部加入雷射切割的金屬支撐板，這不僅提升了結構穩定性，更有助於縮減機身厚度與重量。

Samsung Galaxy Z Fold 8規格流出（Samsung）

SAMSUNG Galaxy Z Fold 8規格與概念圖：

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在核心效能方面，新機預計搭載專為SAMSUNG調校的Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器。為了確保強大效能得以持續釋放，機身內部將內嵌散熱導管系統，有效控制運作溫度。

拍攝系統的升級同樣令人矚目，主鏡頭據稱會換上2億像素的1/1.3吋感光元件，搭配5000萬像超廣角鏡頭，不過在長焦鏡頭部分，目前傳出的資料顯示仍維持1000萬像的3倍光學變焦規格。

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電力續航也是本次改版重點，Z Fold8傳出將配備5000 mAh大容量電池，並支援45W有線快充。記憶體與儲存空間則提供豐富選擇，包含12GB或16GB RAM，以及最高達1TB的儲存空間。

儘管目前關於長焦鏡頭是否大幅升級的消息與早期傳聞有所出入，但整體規格顯示出SAMSUNG對於鞏固摺疊機霸主地位的強烈企圖心。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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