平治純電C-Class首發　762km續航配39吋巨屏　800V架構告別油改電

Mercedes‑Benz宣布全球首發全新純電C級轎車，新車基於平治800V MB.EA專屬電動架構打造，與此前發布的純電GLC共享技術基礎，是平治電動化戰略中的核心產品之一。



平治官方將這款新車定義為「史上最運動的C級」，預計將於今年9月在海外率先交付，後續引進中國市場。

Mercedes-Benz electric C-Class正側面圖 （mercedes-benz）

平治純電C-Class車內飾與外觀官方畫面：

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外觀方面，新車前臉採用復古盾格式格柵設計，車頭和車尾均配備了平治標誌性的三叉星大燈。格柵上1050個背光點在解鎖、鎖車或充電時，可呈現生動的動畫效果。

車身線條相比燃油版C級更加流暢，使用隱藏式門把手，風阻係數進一步優化。由於採用了純電動力，新車還配備了101升的前備箱。

高配車型搭載一塊39.1英寸MBUX超聯屏

內飾是此次發布的重點，高配車型搭載一塊39.1英寸MBUX超聯屏，橫貫整個中控台，顯示像素1000萬，整個屏幕也分為三個顯示區域，分別為儀表區、中控顯示區以及副駕娛樂區。

車內取消了大部分物理按鍵，僅在中控台和方向盤上保留少量實體按鍵。

平治純電C-Class在車內取消了大部分物理按鍵。（mercedes-benz）

低配車型則採用傳統三聯屏佈局的「超級屏」，兩種配置均支持10°至15°的屏幕傾斜調節。

車內配備最新一代MBUX智能人機交互系統，也是全球首款同時集成ChatGPT 4o、微軟與Google AI人工智能技術的車載訊息娛樂系統。

內飾設計上，新車集成了平治獨一無二的豪華格調。全新Nappa真皮運動座椅還採用專屬「扭紋鑽石」設計，極具質感。

平治表示，新車在空間與舒適性方面同步升級，定位為最運動的一代C級。

新車配備AIRMATIC空氣懸掛，搭配「智能底盤路面記憶功能」，可根據前方路況訊息，提前調整懸掛高度和減震阻尼；後輪配備雙向各4.5度轉向角的後輪主動轉向系統，可將轉彎直徑縮短至11.2米。

動力與續航方面，此次發布的是雙馬達C 400 4MATIC版本，匹配兩檔變速箱，兼顧續航和動力。雙馬達綜合輸出達 360kW，最大扭力590Nm，0-100km/h 加速僅需 4 秒，極速達 210km/h。

搭載94kWh三元鋰電池組，WLTP工況續航762公里，同時還搭配330kW的直流快充，10分鐘補能超325公里（WLTP），10%-80%僅需22分鐘。

據了解，平治MB.EA純電動架構，不再兼容燃油動力系統，這也意味着平治正在加速告別「油改電」時代。

從價格和定位來看，平治純電C級的市場對手直指特斯拉Model 3、寶馬i3等中型豪華純電轎車。

不過，在寶馬i3終端價格已下探至20萬元（人民幣，下同）區間、中國自主品牌同級別車型普遍定價在15至25萬元的背景下，平治純電C級將如何定價，將會決定其市場表現。

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