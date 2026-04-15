二手車買賣攻略2026懶人包｜流程、伏位＋上會vs私人分期逐點拆解

二手車買賣攻略2026懶人包，流程、伏位及上會vs私人分期逐點拆解｜想用有限預算換來多一點生活空間，二手車往往係香港打工仔的「第一部車」選擇，但市場資訊雜亂、貸款選項又多，好易一時心急就中伏。以下就以實戰攻略形式，帶你由揀盤、驗車、過戶，一路行到供款安排，特別會比較「買車上會」同「私人分期貸款」，幫你揀一個最適合自己的方案。​



香港買二手車時，有不少地方需要留意，小心誤中陷阱。（資料圖片）

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一、香港買二手車有咩渠道？

香港買二手車，大致有三條「入手路線」，每條路的風險、議價空間同售後保障都唔同。​

二手車行／代理：



優點：一般有基本檢查、可代辦保險＋過戶，一條龍服務，新手較安心。​

缺點：車價通常會貴少少，亦不乏會「撥咪錶」、幫事故車「化妝」嘅害群之馬，揀車行要睇口碑。​

網上二手車平台（例如28car、Price 等）：



優點：選擇多，價錢透明，方便比較，兼有車行盤＋私人盤混合可選。​

缺點：資訊參差，部分只係基本資料，新手要花心機做功課及自行驗車。​

親戚朋友轉讓：



優點：最清楚用車歷史、維修紀錄，行車咪數真實度高，溝通較直接。​

缺點：選擇少，而且一旦成交後有小問題，容易影響人情，心理壓力較大。​

留意二手車買賣完整流程（資料圖片）

二、二手車買賣完整流程：由揀盤到拎匙

步驟1：揀車前先睇「硬指標」



見到心水車款前，先睇以下幾個關鍵數字，之後議價同貸款都會用得着。​

車齡：年份愈新，一般維修風險愈低，但折舊未完全反映，車價較高。​

行車里數：咪數愈高，折舊愈多；咪數極低又要小心會否「撥錶」。​

車主手數（轉手次數）：手數少通常較受歡迎，代表歷史較簡單。​

牌費到期日：牌費到期愈近，買家之後要快快再「洗費」，可作議價籌碼。​

有沒有大維修、意外紀錄：可透過維修單或原廠紀錄了解。​

步驟2：實地睇車＋親身試車



見到盤唔等於一定落訂，實地睇車同試車係你唯一真正掌握車況的機會。​

睇車時應留意：

車身：頭冚、門邊、尾冚、泵把有冇大花痕、凹位或色水唔平均，可能代表噴油、撞過。​

引擎艙：有冇滲油、滲水；太乾淨反而要小心係咪刻意清洗遮瑕。​

內櫳：座椅、軚盤、腳踏磨損程度，有時會比咪數更真實反映使用頻密度。​

儀錶板：著火後有冇任何故障燈長亮（如引擎燈、ABS 燈）。​

冷氣：風力及溫度夠唔夠凍，冷氣系統維修唔平。​

試車要做的：

試加速：油門反應有沒有遲緩、抖動或異聲。​

試煞車：煞車時軚盤會否震動、車身有冇偏一邊。​

聽聲：過坑渠、轉彎時有沒有「咯咯聲」、金屬刮擦聲等。​

如賣家堅持「唔比試車」，通常都係一個需要警惕的訊號。​

步驟3：找第三方驗車（強烈建議）



即使你自問識車，第三方驗車仍然好值得花這筆錢，因為出事多數都係「睇唔到」的位。​

可選驗車機構包括：香港汽車會 HKAA、香港驗車 HKMI、國際專業驗車中心 IPMC 等。​

驗車報告會就底盤、骨架、機件、滲油、焊接位等作出評估，亦會註明有沒有曾大撞。​

一般收費約 HK$1,300 – HK$1,500，需預約，驗車時間約 1–2 小時。​

如驗車發現安全風險，最穩陣做法係直接停手；如只是消耗件老化，可按維修預算再與賣家還價。​

步驟4：落訂＋簽臨約前要睇清楚



如果驗車結果理想，而過戶未必即日做到，通常會：

支付一筆訂金（盡量控制於可接受範圍）；

要求賣家開具收據，列明車牌、車款、價錢、預計完成日期，以及「如驗車有重大結構問題可退訂」等條款（如談得到）。​

簽臨時買賣合約前，應留意：

交收日期與過戶安排有否寫清楚；

如車仍然「上會供緊」，需要寫明賣家會在收款後清還餘額並交出牌簿。

步驟5：買保險，拎 Cover Note



香港法例規定所有車輛最少要有第三者責任保險（三保），有按揭／上會的，多數會被要求購買全保。​

投保前你需要：

車輛登記文件（牌簿）副本；

駕駛執照；

身份證；

如有舊車保險紀錄／無索償折扣（NCB）證明，可享折扣。​

保險公司會先發出臨時保單 Cover Note（約 30 日有效），正式保單通常於生效後 60 日內寄出。​

步驟6：運輸署過戶＋支付尾數



車輛轉手後 72 小時內，買賣雙方要帶齊文件到運輸署牌照事務處辦理過戶。​

新車主需準備：

身份證／護照；

車輛過戶通知書 TD25 正本；

有效 Cover Note；

最近 3 個月住址證明；

過戶費（電單車 HK$250，其它車輛 HK$1,000，只收現金或 EPS）。​

舊車主需準備：

身份證／護照；

牌簿正本；

過戶通知書副本。​

建議在確認電

香港二手車買賣攻略2026懶人包（資料圖片）

腦系統顯示車主已轉名後，才把尾數及車匙交出，避免爭拗。​

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三、現金、買車上會、私人貸款點揀好？

1. 現金一次過支付



好處：

買完即真正擁有，無每月供款壓力。​

不牽涉利息成本，整體支出最易計。

壞處：

要短時間內拎出一大筆現金，影響現金流及其他投資部署。​

一旦之後有突發支出，可能要變賣其他資產或再借貸。

適合：

有足夠儲蓄，而且不介意資金一筆鎖死的車主。

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2. 「買車上會」＝ 汽車貸款



所謂「上會」，即透過車行或銀行申請汽車貸款，通常分為「租購（Hire Purchase）」以及「租賃（Leasing）」。​

租購（Hire Purchase）特色：​

屬有抵押貸款，需要把牌簿交給財務機構保管，還清貸款才取回。​

一般不需首期，但利率相對較高，還款期內通常要付足全期利息，即使中途提早還款亦不會大幅節省成本。​

租賃（Leasing）特色：​

一樣要把牌簿抵押，但需預先付首期，通常係「還款年期＋一個月」供款額（例如 5 年期就要付 6 個月供款作首期）。​

利率會比租購低一截，但始終屬於「綁死」合約，中途提早清數一樣要付全期利息。​

整體「上會」共通點：

抵押及限制：

－車同牌簿會被視為抵押品，未清數之前要賣車、轉名或改牌都會比較麻煩。

保險要求：

－通常強制購買全保，而且多數要跟指定保險公司，保費可能高於市價，4 年全保成本可以由約 HK$48,000 起跳，遠高於三保。​

貸款額與車齡限制：

－一般最多只借到車價約 90%，其餘要用現金或另覓資金。對於車齡高的二手車（例如 7 年以上），批核金額更低甚至拒批。​

審批流程：

－由車行轉交銀行／財務公司，除咗睇你入息同信貸評分，亦會評估車價及車齡，過程需時約 1–3 個工作日或以上。​

上會好處：

－手續集中：買車同時車行幫你搞埋貸款，對於唔想自己逐間銀行格價的新手，感覺較省心。​

－可做到高成數（最高約 90%，部分個案或可接近 100%），對未有大量現金的車主較易入門。​

上會壞處：

－利率通常比優質私人貸款高，而且「口價」偏向海鮮價，難逐間財務機構透明比較。

－一定要買全保，保費連貸款利息加埋，實際總成本往往比純私人貸款高出一大截。​

－牌簿被扣起，影響靈活轉售；車價跌得快時，容易出現「車價不夠做數」，想賣車都要補差額。

適合：

比較著重「交俾車行一條龍搞掂」、不太介意長期成本多幾萬的車主。

3. 私人分期貸款（Personal Loan）買車



另一條路係直接申請私人貸款，把批出金額用作支付車價、保險及其他相關費用。​

私人貸款共通特色：

免抵押：

－不需要以車、牌簿作抵押，車主由始至終保留牌簿，賣車或轉讓更自由。​

資金用途靈活：

－貸款額可以包括車價、牌費、保險、首次大保養、改裝費等，一筆過處理晒整個用車起步成本。​

車齡不設硬性限制：

－金額主要視乎你個人入息及信貸評級，而非車齡，對買舊少少二手車的人特別有利。​

利率及批核：

－一般實際年利率約 1.1% – 4% 左右，比不少汽車貸款的 2% – 10% 範圍為低，而且市面透明度高，方便逐間比較。​

－貸款額最高可達月薪 20–21 倍（視乎產品而定），審批時間可快至 1–2 個工作日，某些財務機構甚至提供即日批核、網上申請即時知結果。​

私人貸款好處：

－無需抵押，保留牌簿，日後想 trade-in、放售、轉名都方便。​

－可以選擇只買三保，保費按例子 4 年合共約 HK$12,000，相比上會強制全保的約 HK$48,000，已節省約 HK$36,000 左右。​

－部分產品提供現金回贈、免手續費等優惠，實質利息成本再壓低。​

私人貸款壞處：

－可借金額與入息、信貸評分緊扣，收入較低或 TU 分數一般的人，批核金額或利率未必理想。​

－部分私人貸款提早還款需付手續費／罰息，提前清數前要看清條款。​

適合：

有穩定收入、信貸記錄良好，希望保持現金流彈性、以及長遠計算「總成本」的人。

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四、二手車賣家常見陷阱

超筍價做餌：由「網上價」開始的誤導



在各大二手車平台，每日都有新盤湧現，其中不乏「平到令人懷疑」的個案。受訪車主形容，這類放盤通常有幾個共通點：車價遠低於同級車平均水平、里數顯示異常低、圖片拍攝角度精心設計，但文字描述卻簡單含糊。

實際情況往往是這樣展開的：買家致電查詢，賣家態度熱情，強調「好多人問緊」、「唔快啲落訂就冇」。當買家親身到場，才被告知網上見到的「筍盤」已經「啱啱賣咗」，取而代之，是一批價位更高、條件未必相若的其他車款。即使仍有「同一部車」，細問之下才發現，標價並不包括文件、牌費、保養等多項支出，實際開支與最初期望出現巨大落差。

行內人士指出，這類做法本質上是一種「釣魚」策略，以極具吸引力的價錢吸引用戶上門，再在現場透過話術與時間壓力推高成交金額。對缺乏市場概念的首次買車者而言，極容易在比較不足的情況下作出決定。

里數被動過手腳：事故車與泡水車「換面重生」



在訪談中，不少資深修車師傅都提到同一個困局：不少問題車，在到達車房之前，已經「過了幾手」，最早的交易一端，買家往往毫不知情。

常見的包括三種情況：

－里數錶被調低，實際行駛里程遠高於儀錶所示；

－曾發生重大撞擊事故的車輛，經拉直車身、焊接、更換鈑金後再度出售；

－泡水車經清洗、除味、翻新內櫳後，重新包裝成「正常車」。

表面上，這些車的漆面光亮、內櫳整潔，甚至剛做完基本美容。然而，底盤鏽蝕、骨架變形、電路受損等問題，往往要靠專業設備及經驗才能察覺。

幾位曾經「中伏」的車主回憶，買車初期只是偶爾出現小問題，例如冷氣忽冷忽熱、儀錶燈間中亮起。直至多次維修無果，車房才建議詳細檢查底盤與結構，這時才發現車曾浸水或大撞，其維修成本遠超車價本身。

專業驗車機構指出，單憑肉眼與短時間試車，很難全面掌握車況，尤其是結構與安全層面的風險。對買家而言，最大危機在於「以為已經檢查得好足」，實際上只是停留在表層。

合約伏位隱蔽：口頭承諾與文件內容「兩套說法」



在記者查閱多宗二手車糾紛個案時，另一個共通點浮現：不少爭議並非發生在試車或交車時，而是源自合約條款與口頭承諾之間的落差。

不少買家表示，銷售人員在洽談期間會提出各種保證，例如「包一年保養」、「貸款批唔到可以退訂」、「肯定唔係大撞車」。但當真正翻看合約，內容往往寫得極為保守：

－保養範圍被限制在少數零件，且需在指定車行、指定周期內維修；

－關於退訂的條款寫成「任何情況訂金不設退還」；

－對車輛事故與否的描述，用上「據本公司所知」、「非重大事故」等模糊字眼，缺乏清晰界定。

在缺乏法律背景的情況下，買家往往在匆忙之中簽署，事後發現問題時，只能面對「一切以合約為準」的冰冷回應。這類糾紛最終能否追討，多數取決於當初文件有沒有清楚記錄雙方責任，而不是之後誰的說法更動聽。

法律界人士提醒，合約的約束力遠高於任何錄音未存的口頭承諾。買家若希望保障自己，唯一可靠的方法，就是把關鍵承諾逐一寫入合約，包括驗車結果不合格時如何處理、貸款不獲批核時訂金是否可退、車輛若與事前描述不符時的賠償安排等。

訂金攻防戰：一筆錢，牽動整個談判位置



對不少二手車行而言，訂金是一個極具威力的工具。一旦買家付出訂金，心理上已經踏進「不想浪費之前付出的心力與金錢」的階段，即使後來出現爭議，也較難抽身。

在實務操作中，有賣家會鼓勵買家盡量支付高額訂金，以「幫你鎖價」為名，實際上卻在合約中加入「不設退訂」條款。部分個案中，即便驗車結果顯示車輛存在重大問題，買家亦難以全數取回款項，只能被迫接受更換其他車款或在不理想條件下完成交易。

亦有個案顯示，有賣家在知悉買家貸款批核機會不高的情況下，仍然鼓勵對方先落訂，日後以「銀行唔批」為由終止交易，但訂金仍然不退。

對此，有業界人士建議，訂金本身並非不能付，而是必須配合清晰條款：在貸款未批、驗車未完成之前，訂金的性質應更接近「臨時保留」，而非無條件付出。買家亦可主動提出，在合約中加入「於特定情況可全數退還訂金」的條文，避免在談判上處於完全被動。

掉包疑雲：從 A 車變成 B 車的灰色地帶



雖然並非日常皆見，但在個別投訴與討論區分享中，仍可見到「睇 A 車、交 B 車」的指控。

在這類個案裏，買家起初接觸的是一部車況相對理想的車，並以此為基礎作出購買決定，甚至完成驗車。惟在過戶及交車當日，由於地點、時間與氣氛壓力所限，買家未有仔細核對車身號碼與里數，直至日後維修或再轉售時，才驚覺資料與當初驗車報告並不吻合。

業內技師指出，雖然要完全「調包」一部車並不容易，但在監管較鬆散的環境下，仍有空間被利用。因此，在交車一刻，買家理應再次檢查車牌、車身號碼、儀錶里數與文件是否一致，而不是只憑印象認定眼前的車就是當日試駕那一部。

資金與文件：過戶前後的「時間差」風險



除了車本身，交易安排亦隱藏不少風險。其中，資金交收與過戶時間之間的落差，是導致糾紛的常見源頭之一。

在部分交易中，買家會在未完成過戶的情況下，預先支付大部分甚至全部車價，只依靠收據或口頭承諾作保障。一旦賣家之後出現財務問題、與債權人有糾紛或失去聯絡，買家即使日後成功完成過戶，過程亦會充滿變數。

若涉事車輛仍在供款中，情況更為複雜。若賣家未有如實交待尚欠貸款金額，或未有按時用買家的尾數清還貸款，車輛在法律上仍屬金融機構抵押品，一旦出現追收行動，新買家很可能被牽連。

業界多數建議，理想做法是盡量把大額款項支付與過戶安排「捆綁」在同一天進行：雙方共同前往運輸署完成過戶，確認新車主資料已在系統生效，隨即再進行尾數結算。對於仍在供款的車，則應要求出示相關清數文件，甚至考慮直接將部分款項支付至金融機構指定帳戶，以減低中途變卦風險。

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買二手車前後必要 Check List

五、買二手車前後必要 Check List（防中伏）

1. 揀車行／賣家的「背景調查」



搜尋車行名稱，看看有沒有投訴、新聞報道，或者車會／討論區分享經驗。

對於網上平台私人盤，可交叉比對其他網站有沒有相同車牌／車款資料，避免遇上假私人、真車行或不實資料。​

2. 車況以外，記得查「紀錄」



查清楚有沒有未繳罰款、拖欠牌費或停牌紀錄，避免接手後要幫人「埋單」。​

盡量選擇有原廠保養紀錄的車，至少可證明里數及維修保養大致可信。​

3. 合約與文件唔好「懶得睇」



臨時買賣合約中關於「如發現重大機件問題可否取消交易」、「車仍然供款中的處理方式」等細節，愈寫得清楚愈好。

貸款合約中的利率形式（平息 vs 實際年利率）、提前還款罰息、手續費，全部都要睇清楚，零利率、超長供期往往藏有其他成本。​

4. 貸款前自己先做一份「供款壓力測試」



無論係上會定私人貸款，供車始終係一筆固定長期支出，建議：

每月供款（連保險、油錢、泊車及牌費平均分攤）最好唔超過入息約三分之一，避免生活壓力過大。​

預留至少 3–6 個月生活費＋供款作緊急備用金，遇到失業或收入波動都唔會即刻出事。​

5. 供款期間的實際操作感受



用私人貸款：

牌簿在手，想 trade-in、放售、轉名都由自己話事，較符合香港人「隨時 upgrade／轉戰電動車」的模式。

用「上會」：

每次想換車或轉名，都可能要先問清財務公司、清數、贖回牌簿，再安排新貸款，程序較多。

無論上會或私人貸款買車各有各優缺

六、如果你仲猶豫：邊種買車方式較啱自己？

可以用以下幾條問題幫自己定位：

1. 你現金流穩唔穩定？

－有穩定收入＋信貸良好 → 偏向私人貸款較着數。​

－收入紀錄比較散、難以提供足夠文件 → 可能要更多考慮車行上會或相對寬鬆的貸款機構。

2. 你預計幾耐會換車？

－兩三年內可能會換車 → 牌簿在手、買三保的私人貸款更方便出場。​

－預期長期開同一部車 → 可接受上會，只是要認真計清楚保費＋利息總和。

3. 你對「一條龍」服務有幾大依賴？

－想所有嘢車行幫你搞掂、不想自己格價保險、貸款 → 上會會較省事。​

－願意花少少時間比較，換來幾萬蚊差額 → 私人貸款＋自選保險會較抵。

無最完美方案，只有最適合選擇

買二手車是一場資金與耐性的考驗。在財務安排上，沒有絕對的「贏家」方案。如果你追求最低利息、最大靈活性，且信貸紀錄良好，私人分期貸款無疑是首選，它能讓你真正「Full Pay」擁有愛車，自由度最高。

相反，如果你因各種原因難以獲得銀行低息貸款，或希望將供款期拉長減輕壓力，上會則提供了一個可行的門路，讓你仍有機會以較低的入場門檻一嘗車主滋味。

最後，記住一句老話：買車容易養車難。無論選擇哪種貸款方式，都請量力而為，計算好供款、油錢、泊車、保險及維修等總開支，確保生活質素不會因為供車而受影響。希望這篇攻略能助你精明出車，安全駕駛，享受在路上的每一刻！