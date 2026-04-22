DJI Mic Mini 2 實測｜$389超輕量機身配多色彩殼 專業與潮流結合

DJI Mic Mini 2 深度評測／實測，$389超輕量機身配多色彩殼，專業收音與潮流結合｜隨著不少影片創作全民化時代，收音設備已是不少人的標準裝備。DJI 早前正式推出了全新迷你無線麥克風 DJI Mic Mini 2，以三百多元便可以大玩專業無線收音，非常抵玩實用！記者花了一點時間開箱實測，發現不單讓普通用家能以極低門檻拍出百萬粉絲博主級別音質的利器。更可以透過色彩美學與智能收音算法的深度融合，將專業裝置與潮流完美結合。



DJI Mic Mini 2 手機版一發一收連充電盒非常輕巧

11g超輕量機身佩戴無感

今次記者實測的版本是，最抵玩的（手機版一發一收連充電盒），售價只需$389，雖然只得一支收音咪，但手機的接收器比一般版更輕巧更實用。

收音咪及手機接收器非常輕巧

首先，DJI Mic Mini 2 在硬體設計上的首要目標是實現佩戴的「隱形化」，其發射器重量精簡至僅約11公克，即使是錄製開箱影片時隨手放在桌面，或是夾在輕薄的居家服領口，其存在感都微乎其微。而且其夾、磁兩用確保收音孔始終正對聲源，即便是在動作幅度較大的 Vlog 拍攝中，收音品質依然穩如泰山。

可以隨時更換磁吸面板

可以另購多色磁吸前蓋隨時轉換

DJI 在 Mic Mini 2 上大膽引入了多色美學概念，除了標準配置的黑與白外，還可以額外另購八款豐富多彩的虹彩色系磁吸前蓋隨心更換。更換前蓋的過程呈現出一種極具療癒感的「Click-and-click」觸覺回饋，這種細微的心理滿足感讓麥克風從單一的功能性工具，轉變為能與日常穿搭完美融合的時尚配件。

在音頻核心方面，DJI Mic Mini 2 支援 48kHz 24-bit 的高品質採樣。針對創作者的不同聲音特色，系統內建了三種音色預設模式：常規模式提供純淨均衡的聽感，飽滿模式強化低頻紮實度，而明亮模式則著重提升高頻通透感。在噪音處理方面，其兩級主動降噪技術具備極高的實用價值：在室內開啟弱降噪可完美消除冷氣運行的嗡鳴聲；而在嘈雜的超市或街道開啟強降噪，Mic Mini 2 有如「純淨人聲提取器」般的實力，能精準過濾背景干擾音，僅保留清晰的口播內容。配合專屬的防風毛套使用，更能有效抵禦呼吸音與風切聲，讓錄製素材即便在惡劣環境下依然保持專業水準。

與DJI Mic系列同樣配備小磁石來固定在衣服收音

自動限幅防爆音與即插即用

對於缺乏專業音頻監聽經驗的新手來說，錄音爆音往往是導致影片素材報廢的主要原因。DJI Mic Mini 2 導入了自動限幅功能，當錄製現場出現突發大音量時，設備會自動壓低增益，避免訊號過載導致的破音。更令人稱道的是其極簡的操作配對方式，以 iPhone 用家為例，只需將手機版接收器插入底座，發射器從充電盒取出後即會自動完成配對，完全不需要繁瑣的藍牙搜索或 App 設定。此外，安全音軌功能的加入為後期剪輯提供了低 6 分貝的備份保障，極大地提升了拍攝素材的成功率與容錯空間。

可以直接插在手機作接收器

另外，透過 DJI OsmoAudio 生態直連技術，使用 Osmo Pocket 3／4 或 Osmo Action 6 等設備時，發射器可以直接與主機連線而無需佔用外接插槽，這不僅減輕了手持設備的負擔，也避免了外接線材對雲台運行的潛在干擾。在傳輸性能上，全能版套裝在開闊環境下可支持最遠400m的無線傳輸距離，即使是使用體積更小的手機版接收器，也能在300m範圍內保持穩定連線。這種強悍的穿透力與穩定性，於大型戶外活動或複雜建築環境中進行錄製時，能始終保持對音訊質量。

比以往更細小輕巧的DJI Mic Mini 2

續航上，單個發射器可提供11.5小時的超長運作時間，配合手機版充電盒的循環補能，可為收音咪充多1.3次，總續航力可推升至接近24小時。

DJI Mic Mini 2 售價：全能版（兩發一收連充電盒）售價為$649；收機版（一發一收連充電盒）售價為$389）